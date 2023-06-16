Спасли город от мусорного коллапса: чем готовы удивлять Самарскую область исправительные колонии

Колонии Самарской области показали свою продукцию Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Уже давно не секрет, что заключенные в исправительных колониях не просто отбывают заслуженное наказание за свои злодеяния, но и трудятся на благо общества. В самарских колониях заключенным предоставляют выбор профессии, обучают их на рабочие специальности и предлагают использовать полученные навыки в различных сферах производства на базе исправительных учреждений. Осужденные используют свой потенциал во благо и встают на путь исправления, создавая различную продукцию.

УФСИН России по Самарской области заключает множество контрактов на поставку мебели, бытовой химии, различных металлических изделий и даже продуктов питания с частными организациями. Руководство федерального органа исполнительной власти решили расширить круг заказчиков и пригласили на расширенное совещание представителей органов государственной и муниципальной власти региона.

Чиновники смолги лично убедиться в качестве Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Заместитель начальника УФСИН по Самарской области Александр Лепилин лично встречал гостей на проходной исправительной колонии №3 в Новокуйбышевске. С приветственным словом выступила заместитель председателя Правительства Самарской области Наталья Катина.

- Сегодня главной целью нашего визита в исправительную колонию является налаживание взаимодействия с городами и районами нашей области. Мы должны помогать и поддерживать друг друга. Нужно помнить, что многие госзаказы готовы исполнять наши самарские производства, - отметила Наталья Игоревна.

Самарские ИК предоставляют большой спектр продукции Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Участники совещания в рамках небольшой показательной экскурсии по производственным цехам колонии ознакомились с работой швейного цеха, автосервиса, цеха металлообработки, а также посетили пекарню, где представителям органов власти предложили продегустировать свежеиспеченный хлеб. Высокопоставленные чиновники остались под впечатлениями от масштаба производства на базе новокуйбышевской колонии и выразили готовность в дальнейшем сотрудничестве.

- Мы с УФСИН работаем не так давно, но уже получили положительный результат сотрудничества. В рамках госконтракта на благоустройство общественных территорий в городе Отрадный самарские колонии изготовили контейнеры для ТКО. Сначала мы на пробу взяли 10 контейнеров, чтобы убедиться в их качестве. Наши ожидания оправдались, поэтому был заключен следующий контракт на еще несколько десятков контейнеров, - рассказал на совещании глава городского округа Отрадный Александр Мецкер.

Колонии выпускают многообразие продукции для благоустройства Фото: Предоставлено "Комсомолке"

По словам главы Отрадного, взаимодействие с УФСИН показало положительные результаты также в форс-мажорных обстоятельствах. Так, благодаря отзывчивости руководства службы, которые вошли в положение заказчика, удалось минимизировать некоторые неблагоприятные последствия.

- Так получилось, что в Отрадном компания, которая занималась вывозом отходов, не смогла справиться со своими обязанностями в срок. Жители города начали жаловаться, что контейнеры переполнены, а где-то и вовсе их нет. Мы обратились в УФСИН, с которыми уже заключили контракт на новые контейнеры, чтобы подвинуть сроки изготовления. По контракту продукцию должны были нам отгрузить в июле, но УФСИН смогли сдать весь заказ в апреле, - рассказал Александр Мецкер.

Самарские заключенные шьют качественную спецодежду и даже обувь Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Глав муниципалитетов Самарской области заинтересовала продукции металлообработки от самарских колоний. В первую очередь представителей районов интересовал каталог выпускаемой продукции и соответствие современным стандартам. Чиновники уточники у руководства колоний, производят ли они современные евроконтейнеры, с возможностью сортировки отходов.

- Все обсуждается, мы работаем также под заказ. Мы готовы реализовать конкретные потребности каждого муниципалитета индивидуально, - сказал заместитель начальника полковник внутренней службы Александр Лепилин.

Присутствующим на расширенном совещании раздали распечатанные буклеты с примерами продукции, выпускаемой в самарских исправительных учреждениях. Представителям глав региональных образований представили маркетолога УФСИН, который готов ответить на все интересующие их вопросы, помочь в выборе материалов и эскизов, а также заключить взаимовыгодные контракты.