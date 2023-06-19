«То ли сосиски, то ли носки»: самарцы прокомментировали запрет иностранных слов в русском языке

Ожидаемо, старшее поколение выступает за запрет, а молодые люди спокойнее относятся к заимствованиям в языке. Фото: Алиса ВЬЮШКИНА

Джем или варенье? Худи или кофта? Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о защите русского языка от чрезмерного использования иностранных слов и заимствований. Парламент начнет постепенно вводить обязательный лингвистический отсев чужеземных слов.

Авторы законопроекта гарантируют появление новых нормативных словарей и справочников, в которых будут зафиксированы нормы современного русского литературного языка. Лингвисты считают, что данное предложение не приживется, ведь язык нельзя заставить жить по указке. А что думают об этом не специалисты, а простые самарцы?

«Что продается - сосиски или носки?»

В парке Гагарина мы встретили множество пожилых пар, которые за то, чтобы заимствованных слов (в частности, англицизмов) стало меньше.

- Иногда идешь по магазину и не понимаешь, что продают - сосиски или носки, - возмутился один мужчина.

- Многие взяли в моду сейчас слово «кайфовать». Ну неужели нельзя сказать «я получаю огромное удовольствие», - сетует женщина, которую мы встретились следом.

Большинство представителей старшего поколения обеими руками за ограничения, как выразилась еще одна самарчанка. Люди говорят, что иногда не понимают, о чем идет речь.

За свободу слова

- Я думаю, что подростки сами найдут свой словарный запас. Все познается в общении, поэтому, на мой взгляд, ничего страшного нет в использовании иностранных терминов, - высказала не самое популярное мнение самарчанка.

Получается современные родители поддерживают свободу в выражении мыслей?

- Наше общество не стоит на месте, наоборот прогрессирует. Люди мы свободные, у нас есть свобода слова и свобода права, каждый кто как хочет, так и выражается. Правда, иногда не все понимают, - улыбается молодой мужчина.

- Я считаю, что отсутствие англицизмов негативно скажется на школьниках и студентах. В погоне за оригинальностью многим будет тяжело подобрать уникальные способы выражения своих мыслей, - отметила молодая самарчанка.

Прогрессивная молодость против традиционных порядков, все как обычно. А как вы считаете, поможет ли новый законопроект избавиться от англицизмов? Делитесь своим мнением в группе «КП-Самара» ВКонтакте.