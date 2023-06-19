Повышение МРОТ и новый алгоритм: какие изменения произойдут в соцвыплатах в Самарской области с 1 июля 2023 года

В июле второй раз за этот год проиндексируют величину минимального размера оплаты труда. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Традиционно с июля в России часто происходит повышений пенсий и пособий. Рассказываем, какие изменения какие изменения произойдут в соцвыплатах в Самарской области с 1 июля 2023 года

Повышение МРОТ в Самарской области с 1 июля 2023 года

С 1 июля 2023 года второй раз за этот год проиндексируют величину минимального размера оплаты труда. В Самарской области она вырастет с 16 242 до 17 866 рублей.

Выплаты от несчастных случаев - только на карту «Мир»

С 1 июля 2023 года выплаты работникам, пострадавшим от несчастных случаев на производстве и от профзаболеваний, будут поступать только на карту «Мир». После ее оформления новые реквизиты счета необходимо отправить в клиентскую службу регионального отделения СФР.

Новый алгоритм расчета пособия на третьего и последующих детей в Самарской области

С 1 июля 2023 будет введен ряд новшеств на уровне регионов. Так, в Самарской области изменится механизм расчета среднедушевого дохода семьи для назначения ежемесячной денежной выплаты на третьего и последующих детей до 3-х лет. Теперь будет учитываться доход за последние 12 календарных месяцев, предшествующих одному календарному месяцу (ранее — четырем) перед месяцем подачи заявления о назначении пособия. Затем будут делить 1/12 суммы доходов всех членов семьи за расчетный период на число членов семьи.

Разовая доплата из пенсионных накоплений

С 1 июля 2023 года людям, которым в 2022 году назначили и единовременно выплатили средства пенсионных накоплений, положена разовая доплата. Но ее получат только те, у кого на лицевом счете в СФР или НПФ остались невыплаченные деньги.