Алкоголь в дни выпускного в Самарской области можно будет купить не везде
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
23 и 24 июня 2023 года в России пройдут выпускные вечера. В связи с этим в ряде городов и районов Самарской области будет введен запрет на продажу алкоголя. Он будет действовать с 8 до 23 часов. Публикуем список мест, где в Самарской области запретят продавать спиртное 24 июня 2023.
Где запретят продавать алкоголь 24 июня 2023 года в Самарской области
В указанный день спиртное будет под запретом в следующих муниципальных образованиях Самарской области:
— с. Алексеевка;
— с. Зуевка;
— с. Утевка;
— с. Герасимовка;
— с. Летниково;
— с. Дмитриевка; — с. Богдановка;
— с. Девлезеркино;
— с. Каменный Брод;
— с. Новое Аделяково;
— с. Озерки;
— с. Сиделькино;
— с. Старое Эштебенькино;
— с. Новое Эштебенькино;
— с. Челно-Вершины;
— с. Шламка;
— с. Краснояриха;
— пос. Красный;
- г.о. Жигулевск;
— г.о. Отрадный;
—г.о. Кинель;
- г.о. Нефтегорск;
— г.о. Тольятти.
В Жигулевске и Кинельском районе запрет будет действовать еще и 23 июня 2023 года.
Запрет не будет распространяться на розничную продажу алкогольной продукции в ресторанах и кафе.