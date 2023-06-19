Алкоголь в дни выпускного в Самарской области можно будет купить не везде Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

23 и 24 июня 2023 года в России пройдут выпускные вечера. В связи с этим в ряде городов и районов Самарской области будет введен запрет на продажу алкоголя. Он будет действовать с 8 до 23 часов. Публикуем список мест, где в Самарской области запретят продавать спиртное 24 июня 2023.

Где запретят продавать алкоголь 24 июня 2023 года в Самарской области

В указанный день спиртное будет под запретом в следующих муниципальных образованиях Самарской области:

— с. Алексеевка;

— с. Зуевка;

— с. Утевка;

— с. Герасимовка;

— с. Летниково;

— с. Дмитриевка; — с. Богдановка;

— с. Девлезеркино;

— с. Каменный Брод;

— с. Новое Аделяково;

— с. Озерки;

— с. Сиделькино;

— с. Старое Эштебенькино;

— с. Новое Эштебенькино;

— с. Челно-Вершины;

— с. Шламка;

— с. Краснояриха;

— пос. Красный;

- г.о. Жигулевск;

— г.о. Отрадный;

—г.о. Кинель;

- г.о. Нефтегорск;

— г.о. Тольятти.

В Жигулевске и Кинельском районе запрет будет действовать еще и 23 июня 2023 года.

Запрет не будет распространяться на розничную продажу алкогольной продукции в ресторанах и кафе.