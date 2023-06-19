«Ползком тащил юного неадеквата по скользкой крыше»: патрульные полиции откровенно рассказали о своих дежурствах

Сергей Николаев и Иван Моисеев уже много лет служат в рядах ППСП Фото: Наталья АРТЯКОВА

В 2023 году Патрульно-постовая служба полиции отмечает 100-летие со дня образования. В честь знаменательного события журналист «КП-Самара» на один день поменяла профессию и вышла в патруль вместе с сотрудниками Отдела полиции по Советскому району Управления МВД по Самаре. Рассказываем, как проходит день патрульного и с какими вызовами приходится сталкиваться на каждом дежурстве.

Полицейские патрулируют район на протяжении 12 часов Фото: Наталья АРТЯКОВА

Собственная тактика

Старший лейтенант полиции Иван Моисеев и младший лейтенант Сергей Николаев в 8 утра заступают на дежурство. Им предстоит на протяжении 12 часов патрулировать Советский район, пресекать нарушения, оказывать помощь горожанам и даже заниматься преследованием и задержанием преступников. Напарники уже много лет работают в Патрульно-постовой службе полиции, поэтому выработали собственную тактику поимки хулиганов и жуликов.

- Бывает едешь вдоль улицы, смотришь – стоит, качается. Ага, надо внимательнее последить, на медицинское освидетельствование отвезти. Если вдруг пьяный, то будем пытаться сопроводить в сторону дома, вызвать родственников. Если совсем на ногах не стоит – скорую вызовем, ситуации разные. На таких оформляется административный протокол за появление в нетрезвом виде в общественном месте, - рассказывают полицейские.

Но бывает и такое, что качающийся персонаж, только завидя патрульную машину, кидается наутек. Странное поведение для человека, который не нарушает закон, а такому значит есть, что скрывать от людей в погонах. Начинается преследование, обычно оно длится недолго.

- Сотрудник полиции должен быть физически крепким и выносливым. Да, побегать порой приходится. Наша задача задержать преступника. Обычно бегут те, у кого в карманах запрещенные вещества, либо сами уже успели принять увеселительные препараты, - говорит бывалый полицейский Иван Моисеев.

Опытные полицейские знают все темные злачные закоулочки, где могут скрываться преступники Фото: Наталья АРТЯКОВА

Выпил и потерялся

Вдруг рация в машине затрещала – "Прием! Прием! Как слышно? Прием!" Младший лейтенант Сергей Николаев открывает бортовой журнал и записывает данные. В рации слышно шипение, разобрать неопытному человеку, что говорят на том конце не так-то просто. Но все же получается уловить обрывки адреса и данных заявителя.

- Поехали, вот адрес, - говорит Сергей своему напарнику Ивану, который сидит за рулем.

По пути Сергей рассказывает, что он услышал от диспетчера по рации. Как оказалось, первый же вызов на «потеряшку». Так ласково полицейские называют дезориентированных людей. Заявление в полицию поступило от местной жительницы, которая в подъезде наткнулась на молодого человека, который не мог вспомнить, как он здесь оказался.

- Здравствуйте! Полицию вызывали? – обращается к женщине младший лейтенант. У Сергея в руках специальный планшет с бланком заявления и ручка.

- Да! Как хорошо, что вы приехали. Только вот парнишка этот уже ушел, - расстроена неравнодушная женщина.

Полицейский проводит стандартный опрос заявителя и записывает показания в бланк. Со слов женщины, молодого человека она увидела утром, когда выносила мусор. Он стоял на лестничной клетке и имел очень растерянный вид.

- Я психолог по образованию, решила узнать кто он такой и что ему нужно в нашем подъезде. Выяснилось, что парнишка сам с области, приехал в Самару к своей сестре в отпуск. Но накануне он перебрал с алкоголем, очнулся в нашем подъезде без денег и телефона. Город не знает, даже не вспомнил, где его сестра живет, - рассказывает полицейским заявительница.

Сердобольная женщина пожалела похмельного парня и вызвала полицию Фото: Наталья АРТЯКОВА

Сергей внимательно слушает, записывает все мельчайшие подробности, Иван тоже в это время задает вопросы, чтобы как можно больше узнать информации. Эта процедура чем-то напомнила журналисту интервью. Так что, можно сказать, что мы с патрульными в некотором смысле коллеги – нам нужна информация, чтобы понять всю картину происходящего.

- Спасибо, что не остались равнодушными. До свидания, - Сергей протянул женщине планшет и ручку, чтобы та подписала показания, взятые с ее слов.

Мы сели обратно в машину, теперь помимо качающихся людей нужно будет обращать внимание на молодых растерянных парней – ему может понадобиться помощь.

"Думали под чем-то, а оказался инсульт"

- Был однажды такой случай, когда в частный дом зашла растерянная девушка. Она не могла объяснить хозяину, зачем она ворвалась на его участок, вела себя не очень адекватно, вызвали нас, - рассказывает Иван Моисеев. – Нам она тоже не могла ничего объяснить – речь ее была не связная. Первое, что мы подумали – наркотики. Но смотря на нее, меня терзали сомнения по предварительному диагнозу. По регламенту, мы должны были привезти ее на освидетельствование, а потом оформляться в отдел. Но что-то меня толкнуло позвонить в скорую. Позже диспетчер связался с медиками, чтобы узнать о судьбе девушки. Для нас всех стало шоком, что у нее случился инсульт, поэтому речь была неразборчива. Потом мне даже звонили, благодарили, что скорую вовремя вызвали. Девушку спасли.

Алкоголь - главная причина преступлений

Советский район в Самаре, как и любой другой спальный район большого города, имеет много темных закоулков и скрытых от посторонних глаз злачных местечек. Патрульные очень хорошо знают свой маршрут, поэтому поехали мы проверять все темные уголки, где может скрываться преступник.

- Сейчас, к счастью, преступности на улице стало в разы меньше. Вот если лет 10 назад было действительно страшно ходить во дворах ночью, то сейчас как-то спокойнее. Да, тишину периодически нарушают, но до тяжелых последствий не доходит, - рассказывает Сергей Николаев, который посвятил более 20 лет жизни работе в МВД.

Задача сотрудника ППСП- пресечь правонарушение Фото: Наталья АРТЯКОВА

По словам полицейских, спад уличной преступности в большей степени связан с тем, что были демонтированы ночные ларьки, где сутками можно было затариваться дешевым алкоголем. Алкоголь – первая причина преступления – считают сотрудники ППСП.

- Да и люди другие стали, наверное. Если раньше молодежь по улицам болталась, то сейчас все в компьютерах, планшетах, телефонах. Детской преступности меньше стало, - рассуждают полицейские. – Хорошо еще благоустраивают город, рынки сносят, гаражи. Я живу на «стошке» (116 км – прим. ред.), раньше туда заехать неместным было смертельно опасно. Сейчас кольцо на Бакинской благоустроили, лавочки поставили, качели. Мы даже с семьей туда вечерами ходим, ребенок играет с другими детьми, и никаких пьяных скандалов и опасных личностей. Не то, что в начале 00-х годов.

Слушают псевдо-юристов и качают права

Однако полицейские признались, что сейчас им стало сложнее работать с людьми. С появлением открытых интернет-каналов с лжеинформацией от «ТикТок-юристов», люди стали часто спорить с сотрудниками правоохранительных органов.

- Они насмотрятся роликов о правах, но часто забывают об обязанностях. Мне, например, говорят, мол я не имею права что-то делать. В этот момент приходится открывать Уголовно-процессуальный кодекс и читать им все сноски, о которых они и не знали от «тиктокнутых» лжеюристов. Ну, неужели люди думают, что я с высшим юридическим образованием и 20-летним стажем в полиции не знаю о своих полномочиях, а вот тот блогер – знает. Странно и смешно, только время тратим на выяснения всех правых и неправых, - говорит младший лейтенант.

Вызвала полицию, но под суд попала сама

Полицейские уверены, что совсем искоренить преступность не получится, но обезопасить горожан в какой-то мере возможно. Но люди все же находят новые и новые причины недовольства. Конечно, хорошо, что самарцы очень бдительные и неравнодушные, но иногда это только мешает работе патрульной службы.

- Вызывают по поводу и без. Однажды звонила женщина и жаловалась на то, что во дворе шумят. Да, неприятно, конечно, но время тогда было уже 14 часов дня. Приехали, парень машину чинит на парковке, музыка играет, ничего запрещенного, дети на площадке играют, смеются и кричат. Обычный двор, но одной из жительниц это не понравилось, - рассказывает Иван Макеев.

Полицейские ведут бортовой журнал и записывают туда все, что происходит на их смене Фото: Наталья АРТЯКОВА

Заявительницу попросили выйти во двор, чтобы подписать заявление. То, что произошло дальше, полицейские не ожидали. Случай, когда заявителя забрали в отделение полиции и оформили на нее дело, у низ был впервые за все время службы.

- Эта недовольная женщина пинком открыла подъездную дверь и буквально ворвалась во двор. Она стала кидаться на молодежь, громко материлась и активно жестикулировала. Я пытался ее успокоить, она была в истерике. Местные начали шептаться, что их соседка всегда в таком неадекватном состоянии и эта она всех уже достала своими криками с окна. Тут она кинулась с кулаками на меня, я пытался объяснить, что нахожусь при исполнении, но ее это не остановило. И итоге пришлось применять силу, ее осудили по статье хулиганство и за нападение на сотрудника полиции,- вспомнил случай старший лейтенант.

Рискуют жизнью ради спасения других

Проезжая мимо одной из пятиэтажек на улице Аэродромной Иван Моисеев вспомнил еще один курьезный случай, когда он чуть не пострадал во время патрулирования. Это произошло зимой, поступил вызов, что на крыше стоит молодой человек с босыми ногами и голым торсом. Иван один из первых прибыл на место и поднялся на чердак, чтобы спустить необычного "альпиниста" на землю. Парень был под наркотическими веществами, нужно было быть предельно аккуратным, ведь в любой момент могла произойти трагедия.

- Крыша на пятиэтажке с уклоном, но хорошо, что есть удерживающие снег перила. Это помогло нам с ним не упасть на асфальт. Я выбрал момент и накинулся на него, повалив в снег. Он пытался сопротивляться, но быстро сдался. Мне пришлось ползком его волочить по крыше до входа на чердак, ведь в любой момент можно было поскользнуться и упасть. К счастью, все закончилось благополучно. Парня с глазами с пятирублевую монету спустили вниз и отправили на освидетельствование, где и подтвердился факт наркотического опьянения, - рассказал журналисту о своем подвиге полицейский.

Сотрудники патрульной службы, которые уже не первый год работают в Советском районе, говорят, что в основном им приходится сталкиваться с грабежами и разбоями. Раньше было много воров, которые крали сумочки и срывали цепочки, но сейчас таких преступлений регистрируется все меньше. В основном в ППСП поступают вызовы о кражах из магазинов.

- Ночью бывает взламывают магазины, но сейчас везде камеры, тревожные кнопки и система «Безопасный город», поэтому найти преступника не составляет особого труда. Причем воруют практически одни и те же, которых мы уже знаем в лицо и знаем, где их искать с награбленным. Но иногда бывает, что сами владельцы магазинов ловят воров и возвращают украденный товар, не обращаясь в полицию. Они просто отпускают жулика, а он идет в другой магазин с той же целью. Не нужно их жалеть, за каждое преступление должно быть наказание, даже пусть не уголовное, а административное. Тогда в следующий раз у преступника не возникнет желания пойти воровать, - говорит Сергей.

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