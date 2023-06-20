«Деньги потратят, а есть не будут»: самарцы рассказали, как относятся к бесплатному питанию для школьников

Корреспонденты «КП-Самара» провели опрос среди жителей Самары Фото: Анастасия ЗУБКОВА

Кто не работает, то не ест… или все-таки ест? В ГосДуме предложили обеспечить бесплатным питанием всех школьников. В парламенте уверены: горячие обеды старшеклассникам нужны не меньше, чем малышам. Как известно, соответствующий законопроект уже готовится. Что по этому поводу думают жители Самары — узнали корреспонденты «Комсомолки». Самарские журналисты вышли на улицу и пообщались с прохожими.

У старшеклассников нагрузки больше

С предложением о бесплатном питании для всех школьников выступил депутат Ярослав Нилов. Об этом парламентарий также написал в своем телеграмм-канале.

-Обратился в Минпросвещения с предложением бесплатно кормить не только младшеклассников, (но) и всех остальных учеников.

По словам Нилова, родители школьников все чаще стали обращаться с таким запросом. А все потому, что чем старше ученик, тем больше у него нагрузки. Нередко количество уроков у старшеклассников переваливает за 6-7, а значит, подростку нужно подкрепиться! Корреспонденты «КП-Самара» решили узнать, что по этому поводу думаю жители города.

«Мама готовила бутерброды, а я хотел горячую еду»

Конечно, большинство опрошенных респондентов оказались «за» бесплатные обеды.

-Ой, честно говоря, я прошел огонь, воду и медные трубы. Маме приходилось готовить мне бутерброды. Потом ходил с ними в столовую. Конечно, тогда очень хотелось есть со всеми горячую еду, - поделился воспоминаниями самарец. - Думаю, нынешним старшеклассникам тоже хочется бесплатного питания. Это все-таки здоровье!

По мнению некоторых: в каком бы классе не был ребенок он все равно остается ребенком.

-Даже взрослые дети — это дети! Им супчики и кашу надо на обед обязательно подавать. А то они так и будут жевать булки, - высказалась самарчанка.

«Деньги потратят, а результата не будет»

Впрочем, оказалось, что идею не все поддерживают идею бесплатного питания. Причины самые разные.

-Столько много детей не любят это питание в столовой. Я сама долгое время работала в школе, поэтому знаю, что не все дети (даже младшие классы) ходят есть в столовую. Однако если уж с маленьким ребенком можно договориться, но со старшеклассниками это сделать вряд ли получится, - поделилась своим мнением местная жительница.

Одна прекрасна пожилая пара по-доброму пожаловалась на своих внуков. Мол, никогда не ели и не едят они еду в столовой. Поэтому и знать не знают: нужны ли такие нововведения.

-Это здорово! Пусть сделают, конечно. Может это наши внуки исключение…