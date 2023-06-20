Повороты судьбы рода Мазараки: военная служба и жизнь после нее

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Архивные источники в большинстве своем единодушны и утверждают, что дворянский род Мазараки зародился в Польше. Первые упоминания о представителях этой семьи можно найти в 17 веке, но если посмотреть чуть глубже, то фамилия обнаружится и в документах, датируемых 14 веком. Пожалуй, наиболее известны в этом роду — генерал Семен Мазараки и братья Мазараки — его сыновья.

Предопределенность жизненного пути

Родился Семен Семенович Мазараки в 1787 году в селе Талалаевка, которое относилось к Черниговскому наместничеству. Родители определили его в кадетский корпус, после окончания которого юноша начал строить военную карьеру. Такой выбор — своего рода ритуал Мазараки: все мужчины в их семье были военными. Отец героя находился в звании премьер-майора, его дед именовался «бунчуковым товарищем», что свидетельствовало о высоком воинском чине, а прадед Мазараки в 1722 году участвовал в Дербентском походе и геройски погиб в нем.

Начинал службу Семен Мазараки в звании подпоручика и числился в конно-артиллерийском батальоне. Он стал достойным продолжателем дела своих предков: неоднократно проявил себя в боях с наполеоновской армией. Подтверждением боевых заслуг стали многочисленные высокие награды.

Карьера Мазараки стремительно шла в гору. В 1829 году он был генерал-майором, после отставки сначала служил в комиссии, контролирующей расценки на оружие, затем ему поручили руководство пороховым заводом, расположенным в Казани. К слову, ставить бывших военачальников во главе оборонных предприятий было обычной практикой. Крупные чины отлично справлялись со столь значительными задачами. Спустя 5 лет Семен Мазараки —начальник оружейного завода в Сестрорецке.

Персональный «тыл» генерала Мазараки

Семен Мазараки женился в 1818 году. Его избранницей стала дочь воронежского статского советника Ильи Дебольцева — Анна. Брак был весьма удачным с финансовой точки зрения: за невестой давали внушительное приданое в виде земель в двух российских губерниях. Семейная жизнь складывалась хорошо, Анна подарила супругу пятерых детей: сыновей Николая, Илью, Семена, Адриана и дочь Александру.

Дети Семена Мазараки, как и их мать, родились в Воронеже. Отец постоянно переезжал, получая все новые и новые назначения. В списке городов, где он служил, Киев, Тирасполь, Казань и позднее Сестрорецк. А детьми в это время занималась Анна. Впрочем, влияние отца на сыновей все же было сильным: братья не забыли про «ритуал Мазараки» и тоже выбрали для себя военную карьеру.

Братья Мазараки, хоть и шли по одной стезе, но их судьбы складывались по-разному. Семен, как и его братья, служил в лейб-гвардии Семеновского полка, в 1858 году вышел в отставку в звании полковника. Полковником стал и Илья, который, оставив службу, поселился в родной Воронежской губернии. Блестящую карьеру отца удалось повторить Николаю Мазараки: он получил звание генерал-майора. За годы своей службы он воевал в Венгрии, на Кавказе, принимал участие в знаменитой обороне Севастополя, где получил ранение.

Пожалуй, самой необычной можно считать судьбу Адриана Мазараки, который родился в 1835 году. Его военная служба продолжалась недолго, в 1858 году он вышел в отставку. Рано остался вдовцом с дочерью на руках. Адриан больше не вступал в брак и все свое время посвятил воспитанию маленькой дочери Марии и музыке. Он мастерски играл на нескольких музыкальных инструментах, близко дружил с братьями Рубинштейн — Антоном и Николаем, активно участвовал в деятельности отделения Русского музыкального общества в Воронеже.

Нельзя сказать, что судьба была ласкова к Адриану Мазараки. Дочь рано умерла от чахотки, и воспитание внуков легло на его плечи, поскольку зять был не слишком в этом заинтересован. Воспитание деда не прошло даром, и внучка Адриана — Надежда (Обухова) — впоследствии стала оперной певицей, солисткой Большого театра.

На фамильном гербе Мазараки — сияющее солнце, а девиз: «Всем светят». Если рассматривать историю рода и деятельность его представителей, становится понятным, что такие символы они получили неслучайно. К 2010-м годам насчитывалось более тысячи представителей фамилии Мазараки, которые были упомянуты в литературе и исторических документах и внесли свой вклад в становление и развитие нашей страны.