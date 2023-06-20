«Эти малыши не такие невинные, как кажется»: в селе в Самарской области поселились восемь лисят-сирот

Мама-лиса умерла, и местные начали подкармливать малышей. Фото: Григорий КУБАТЬЯН

На въезде в село Нижнее Санчелеево в Ставропольском районе Самарской области живут восемь маленьких лисят. Малыши остались без мамы, она погибла. Местные нашли лисят и пожалели: люди начали подкармливать рыжиков.

Вот только такая забота может выйти боком как лисятам, так и сельчанам. Многие задаются вопросом – а что дальше? Лисята подрастут и начнутся набеги на курятники, а люди возьмутся за ружья. Такой исход видится многим жителям села. Корреспондент «КП-Самара» разбиралась в ситуации.

«Кормить дикое животное нельзя»

В соцсетях появляются ролики с лисятами. Малыши, похоже, людей совсем не боятся и ведут себя вполне дружелюбно. Вот только все может измениться, предупреждает заместитель директора по научной деятельности национального парка «Самарская Лука» Станислав Головатюк.

- Нельзя кормить диких животных: ни лосей, ни кабанов, ли лисиц. Жители сами подкармливали этих животных, а сейчас понимают, что неизбежно возникнет какая-либо проблема. У лисицы очень большой латентный период носки бешенства, - предостерегает специалист.

Что же делать местным жителям? Может быть, поймать лисят и куда-то увезти?

- Я связалась с Самарской Лукой, хотел узнать о возможности перевезти лисиц, - рассказывает владелица «Дома для лис» Екатерина Михайлова. - Там принимают животных, у которых травмы, которые не могут самостоятельно есть, больных. Лисята, из-за которых мы бьем тревогу, здоровые и активные, они сами в состоянии находить себе пропитание. Единственная опасность для этих детенышей - люди, которые их прикормили.

Лис в Самарской Луке и так много

В Самарской Луке подтвердили – жители действительно просили забрать лисят, но в нацпарке ничем помочь не могут.

- Во-первых, у нас и без того плотность населения лисиц высока. Во-вторых, привоз с левого берега Волги может спровоцировать вспышку различных заболеваний. Об этом нельзя забывать. В-третьих, территория Ставропольского района принадлежит другим структурам, - объяснил Станислав Головатюк.

Специалисты советуют местным жителям сократить контакт с животными, не подкармливать лисят и – более того – отпугивать их.

- Лисята не такие невинные, как может показаться, - предупреждает Екатерина Михайлова. - Мне присылали ролики, на которых звери кидаются и рычат на людей, что тоже очень опасно. Они уже достаточно взрослые, чтобы самостоятельно найти пропитание, поэтому единственное, что следует делать местным – как можно меньше контактировать с животными.

Медвежья услуга для лис

Сейчас жители села Нижнее Санчелеево столкнулись с новой проблемой - зеваками, приезжающими поглазеть на лисят. Новость о ручных хищниках быстро разлетелась по интернету, и люди поехали посмотреть на лисят, покормить их и погладить.

- Мне пишут местные жители и жалуются, что к ним зачастили «добрые» соседи, которые хотят сфотографироваться и покормить лисиц, - сетует Екатерина Михайлова. – Люди не понимают, что оказывают животным медвежью услугу.

Специалисты в один голос твердят - дикое животное опасно, даже если это маленький рыжий пушистик. «КП-Самара» следит за развитием событий.