«Брутальная серая громадина с бетонными разводами»: первый монолитный дом в Самаре отмечает 35-летний юбилей

У брутального бетонного здания на Осипенко, 32 в Самаре четверть сотни "народных" названий Фото: Евгений ЕГОРОВ

Этот дом на пересечении проспекта Ленина и улицы Осипенко в Самаре вызывает разные эмоции, но точно не оставляет равнодушным. Почему он так выглядит, почему стоит боком к Волге, стоило ли его перекрашивать, что будет с жильцам этого дома при отключении электричества – в материале «КП-Самара», приуроченном к 35-летнему юбилею здания.

25 имен для 20-этажки

Дом этот примечателен уже тем, что имеет кучу прозвищ. «КП-Самара» удалось найти на просторах сети и в личном общении с горожанами целых 25 наименований дома по Осипенко, 32. Вот они по алфавиту:

Ананас, Бастилия, Болгарский дом, Бруталка, Вафля, Гнездо, 20-этажка, Динозавр, Душегубка, Eж, Крокодил, Кукуруза, Курятник, Монолит (Монолитка), Муравейник, Напильник, Прыщ, Рашпиль, Свечка, Сквозняк, Скворечник, Терка, Улей, Халва, Черепаха.

Как видите, большинство названий – не самые приятные. Ценность здания – скорее эстетическая (хотя это тот случай, когда о вкусах спорят) и архитектурная. Плюс на момент постройки (1988 год) это было самое высокое и самое многоэтажное жилое здание Самары. Возможно, это до сих пор единственный в городе дом, в котором в одном подъезде есть сразу четыре лифта. Ну и, конечно, важно, что дом находится в одном из самых элитных и удобных географически районов города. На этом, пожалуй, из позитива все.

В период засилья панельного домостроения дом на Осипенко цеплял глаз прежде всего своей необычностью. Но необычность эта была несколько мрачноватой.

20-этажка органично вписалась в архитектурный ансамбль проспекта Ленина в Самаре Фото: Евгений ЕГОРОВ

К Волге боком, к проспекту передом

Тогда только-только начали осваивать монолитное домостроение методом скользящей опалубки. Собственно, до этой 20-этажки таким методом в Куйбышеве возвели только экспериментальный элеватор (знаменитые две башни на берегу Самарки). Жилая «монолитка» была первой в городе. Уже позже стали строить 18-этажки на Ташкентской и Владимирской.

Эстетика архитектурного стиля брутализм требовала оставить бетон в его изначальном сером цвете. Но одно дело – элеватор, другое – жилой дом. Жить в мрачноватом готическом замке – на любителя.

Но 20-этажка на Осипенко была именно что скорее эстетическим проектом, чем функциональным. И уж тем более не коммерческим. По нынешним временам трудно представить, что дом, построенным в таком месте и с таким потенциалом для «видовых» квартир, будет поставлен к Волге глухим торцом с техническими балконами.

Из Оврага – в «элитку»

Поэтому неудивительно, что в квартиры в этом доме людей заселяли «по распределению» - например, из ветхих домишек в Овраге подпольщиков (ныне – Постников овраг). Бывшее население полумаргинального частного сектора осваивало «эстетический объект» в соответствии со своими понятиями о прекрасном. В память о тех днях «великого переселения народов» на некоторых торцевых балконах до сих пор заколочены фанерой когда-то стеклянные вставки на дверях.

Рачительные хозяева практически на каждом этаже отгородили себе в собственность коридоры в каждом крыле, ведущие к балконам. Это было отчасти вынужденной мерой, потому что балконы облюбовали себе для времяпрепровождения и проживания алкоголики, наркоманы и бомжи. Перекрытые ходы с этажей в какой-то мере решали проблему.

А дело еще в том, что через эти балконы проходят пожарные лестницы. Четыре лифта – вроде бы много. Но дождаться их на верхних этажах довольно проблематично, особенно в утренний час пик. Кто-то и рад был бы спуститься вниз по лестнице, но идти мимо сомнительных компаний на балконах было страшновато, а когда проход к балконам перекрыли – с них элементарно стало невозможным попасть внутрь подъезда. Не выпрыгивать же на улицу!

А теперь представьте, что в доме отключили электричество, и лифты не работают вовсе! Подобное уже случалось здесь – например, в апреле 2022-го, когда от испарений из подвала замкнуло проводку. Страшно представить, чем такая система лестниц чревата в случае пожара.

Тех, кто рассчитывал увидеть волжские панорамы, поднявшись на 20-й этаж, ждет разочарование Фото: Евгений ЕГОРОВ

Сквозняки, слышимость и маргиналы из «наливайки»

Еще один просчет архитекторов: строительство в российских условиях здания, рассчитанного на более теплый климат. Дом неспроста сразу называли «болгарским». Архитектор Александр Белоконь взял за основу типовой проект, распространенный в странах Европы, той же Болгарии. Но там нет лютых зим. А самарский «Рашпиль» еще и построили на месте, продуваемом ветрами со всех сторон (потому одно из прозвищ этого дома – Сквозняк).

Изначально в проект дома заложили дополнительный теплый контур, но в итоге он почему-то оказался срезан. Люди вынуждены были стеклить балконы, чтобы получить возможность сохранять тепло в квартирах.

По мнению архитектора Виталия Стадникова, этот процесс только усилил «брутальность» здания.

- Серая громада с характерными бетонными разводами стала особенно очаровательной, когда появилось беспорядочное остекление балконов. Люди хозяйственно включили их в теплый контур, - подметил специалист.

Отдельная тема – слышимость через неоднородные бетонные конструкции, которые где-то тверже алмаза, а где-то пустотелые и заселенные пауками. По словам тех, кто жил в этом доме, на 20-м этаже слышно, как сверлит на втором знаменитый «сосед с перфоратором».

Пожалуй, если воспринимать все это как художественное произведение, то в эстетику брутализма шикарно вписывались и маргинальные элементы из «наливайки» на первом этаже. Но люди все же в доме живут, а не «смотрят кино».

На этой детской площадке нередко собираются ночами любители "повеселиться" Фото: Евгений ЕГОРОВ

Спасибо ЧМ по футболу

По крайней мере, местные жильцы добились перекраски дома из угрюмо-серого в более позитивный светло-бежевый цвет. Спасибо чемпионату мира по футболу, благодаря которому в Самаре появились более жизнерадостные фасады зданий на гостевых маршрутах. Как бы ни протестовали против этого архитекторы.

А самое главное, чему рады жильцы, - в доме поменяли лифты, которые постоянно прежде ломались. А когда лифт стоит, надо спускаться по лестнице – а куда? См. всю эту историю выше. Но самое забавное, что из-за нестандартной этажности лифты нельзя было поменять, так как действовавшие нормативы были про 9, 12, 16, 18 этажей, а на 20 нужных документов не было. Пришлось переписывать нормативную базу на уровне муниципалитета, чтобы все-таки заменить лифты в рамках капремонта.

Почти 10 млн за «двушку»

Несмотря на все вышеописанное, жильцы дома считают свою недвижимость ценным активом. На популярном сайте «двушка» в «рашпиле» на 6-м этаже предлагается к продаже за 9,45 млн рублей. А «видовая» 3-комнатная квартира на самой верхотуре – 20-м этаже – сдается за 35 тысяч рублей в месяц.

Остальные 150 квартир в доме не сдаются и не продаются – «такая корова нужна самому».