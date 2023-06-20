«Прогуливала школу и много плакала»: 100-балльница откровенно рассказала о подготовке к ЕГЭ

Подготовка к ЕГЭ дается непросто. Фото: личный архив героини публикации

00:00 1 сентября 2022 года. Предвкушение самого сложного и насыщенного школьного года, легкая дрожь в теле. Впереди множество бессонных ночей среди учебников, книг и толстых конспектов. Спортивный интерес – смогу я это выдержать? Груз ответственности за свое будущее, все зависит только от тебя, а тебе всего-то 16. Торжественные обещания самой себе - усердно готовиться, не пропускать ни одного дня, писать сочинения стопками и перечитать все произведения кодификатора. Все детство я видела себя только архитектором, но эти мечты разбились о скалы профильной математики, которую необходимо сдавать на ЕГЭ. И неожиданно для самой себя я решила сдавать литературу.

«Захожу в класс с книгой в штанах»

Когда я в конце 10 класса, полная уверенности подошла к школьному учителю литературы и объявила, мол, буду сдавать ваш предмет, та лишь иронически ухмыльнулась. Успокаивало одно – писать я люблю с детства, у меня целая полка личных дневников, я часто придумываю рассказы. Так что я выдохнула, нашла онлайн-школу – и поехали. Первый месяц тяжело, но мощный запал спасает ситуацию. Вебинары каждый день, исписанные конспектами тетради, не вылезаю из-за стола. Подготовка начинается с древнерусской литературы. «Слово о полку Игореве» - и я сижу в шоке перед экраном монитора, размышляя - может, все-таки выбрать что-то другое? Но ведь я знала, что будет непросто, неужели сразу сдамся? Пишу первое сочинение, получается скомкано, сухо и слабо. Второе, третье, четвертое….Так приходит зима. Сочинения становятся лучше, я поняла, что такое синекдоха, отличаю аллитерацию от ассонанса, учусь находить реминисценцию, определять архетипы персонажей и стихотворные размеры. Поняла, что горячо нравятся Маяковский и Блок, Достоевский и Гоголь. Теперь мой отдых от подготовки - подробное изучение биографии авторов и чтение критики произведений.

Внезапно понимаю, что скоро итоговое сочинение. В преддверии первого важного экзамена начинаются сомнения и тревоги, беру дополнительную подготовку, начинаю читать и писать еще больше. День экзамена. Я с каменным лицом и книгой с аргументами в штанах захожу в класс. Нервно, книга жмет, а вдруг меня «спалят»? Раздают темы, пробегаюсь глазами и вижу: «Какова судьба гордого человека в обществе?». Выдыхаю. Берем Старуху Изергиль и пишем. В итоге исписала 4 бланка, ни разу не выйдя «в туалет». Через неделю приходят результаты. У меня зачет и максимальный балл, я счастлива. Прибавляется уверенности на счет правильности выбора сдавать литературу.

«Хочу сто баллов»

Через полгода учебы в 11 классе понимаю, что до последнего откладываю подготовку к английскому. Конечно, у меня неплохая база, довольно бегло говорю, но ЕГЭ - это типовой экзамен, задача которого - проверить, как ученик вызубрил систему и сможет под нее подстроится, поэтому подготовку следовало начинать прямо сейчас. Опять ищу репетитора, это непросто - у всех все забито. Но в итоге поиски увенчались успехом, и теперь мы разбираемся с системой, повторяем грамматику, читаем, пишем эссе и письма. Насчет английского стало уже в сто раз спокойнее.

На зимних каникулах появляется возможность все обдумать и взвесить. Готовиться-то я готовлюсь, но вот куда потом поступать? Все вокруг опускают глаза, слыша, что я собираюсь сдавать литературу и английский. Мол, куда ты с ней поступишь, очень маленький выбор: журналистика и актерское. Начинаю изучать вузы и факультеты. Нахожу один вариант в Питере и пять в Москве. Но в любом случае – сначала надо сдать ЕГЭ и получить свои баллы. Спустя пару дней смотрю на YouTube видео: девушка рассказывает, как сдавала ЕГЭ в прошлом году. У нее «сотка» по литературе. У меня на глазах слезы - я тоже так хочу, хочу быть стобалльницей, хочу чтобы родители гордились. Так у меня появляется новая идея-фикс. Не говорю о ней никому, боюсь сглазить, да и нахальство это - хотеть себе 100 баллов по предмету, которым занимаюсь всего полгода. Но я их хочу.

Превратилась в прогульщицу и «поймала» выгорание

Второе полугодие, на школьные уроки я совсем «забила». «Болею» или вовсе прогуливаю. Это вынужденная мера: школьной подготовки к экзаменам мне не хватает, химия, физкультура и прочее ОБЖ уже не нужны, зато нужно время на подготовку по выбранным предметам. Днями (и ночами) сижу за столом и штудирую учебники. В школе появляюсь только чтобы писать пробники и мониторинги. Результаты огорчают: литература никогда не перепрыгивает отметку 70, английский и русский тоже, математика стабильно 4. И за четыре месяца до ЕГЭ у меня наконец случается выгорание.

Я старалась даже не думать об этом, надеясь, что это меня обойдет, но бесконечная подготовка и практически отсутствие коммуникации с людьми помимо учебы делают свое дело. Я перестаю смотреть уроки, писать сочинения, выполнять домашку, еле-еле заставляю себя идти к репетиторам, засыпаю на уроках. Весна! Все цветет и пахнет, люди гуляют, а я равнодушно сижу на лавочке без сил. Тревожусь, но прокрастинирую - так по кругу. Так проходит почти месяц. Из такого состояния меня вытягивают прогулки, спорт, поддержка близких и неумолимое желание получить заветные баллы. Я потихоньку начала возвращаться в строй.

Штудировать учебники приходилось днями и ночами. Фото: личный архив героини публикации

Плачу то ли от страха, то ли от усталости

На дворе май. Я успела побывать в московском вузе на дне открытых дверей и теперь мечтаю там учиться. С факультетами тоже определилась - журналистика или филология. А еще случайно нашла еще одного репетитора по литературе, которая помогла мне по-новому взглянуть на этот предмет.

До первого экзамена – литературы – остается месяц. Я открыла для себя 25-й час в сутках. За неделю до экзамена ежедневно смотрю шестичасовые литературные вебинары и много плачу - то ли от страха, то ли от усталости. Вроде все повторила, вроде все знаю. ВРОДЕ.

Наконец день X. 26 мая. Я не могу поверить, что сегодня я увижу свой вариант, что сегодня наконец произойдет то, к чему я усердно шла весь этот год. Вооружившись 5-ю черными ручками, литром воды, шоколадом и паспортом, я держу путь в школу. Внешне я спокойна, но внутри - ураган.

16 аудитория, первая парта, душно. 45 бесконечных минут - печать КИМов. Тревога слабеет, я смирилась. На парту ложатся мои заветные, еще горячие после принтера, варианты. Я быстро пробегаю по ним глазами, вчитываясь в предложенные темы сочинений. Я все знаю. Я могу расписать любую предложенную тему, с легкостью. Следующие 15 минут сижу с глупой улыбкой до ушей, пялюсь в листочек и мысленно благодарю всех своих учителей. Через 3,5 часа скрупулезно проверяю исписанные шесть бланков. Все отлично, я довольна, сдаю.

«А был ли гротеск?»

Выходя из аудитории, чувствую себя самым свободным человеком на свете. Звоню репетитору, голос дрожит от счастья. Докладываю, какие были задания, что я написала. Всю следующую неделю, пока жду результаты, мне не дает покоя лишь одно задание. Присутствует ли в том стихотворении такое средство выразительности как «гротеск»? Я отметила, что да, но у всех были сомнения и однозначного ответа никто не дает.

8 июня. Пришли результаты. Мои одноклассницы уже получили свои баллы - 96, великолепный результат. А вот моих баллов нет. Пятый раз обновляю страницу Госуслуг - ничего. Я не нахожу себе места, раз за разом обновляю страницу, и наконец вижу это - 100 БАЛЛОВ. Слезы, радостные возгласы, шок. Я опять обновляю: «А вдруг это какая-то ошибка?». Но нет. Они на месте. Моя сотка. А дальше все как в тумане - звонки родным, репетитору, я бегаю по комнате, улыбка застыла на лице. Я выполнила свою мечту.

Мне хочется поддержать тех, кому ЕГЭ еще только предстоит. Знайте – вы сможете, у вас все получится. Я еще не знаю свои результаты по остальным предметам, не знаю, что выйдет с поступлением и что меня ждет во взрослой жизни. Я провела целый год как в тумане, с головой погрузившись в учебу, лишь изредка вырываясь на небольшие прогулки. Но если бы была возможность вернуться назад, я бы сделала все точно так же.