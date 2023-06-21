«Бил по стеклу, вырвал дверную ручку»: в Тольятти посетителю караоке-бара проломили череп

Супруга пыталась найти обидчиков мужа, а оказалось хулиган - это он сам Фото: из соцсетей

В ночь с 17 на 18 июня 2023 года в Тольятти возле местного бара «Караокер» произошла драка. На следующий день супруга пострадавшего выложила информацию, что ее мужа несправедливо избили и даже проломили ему череп. Однако в комментариях нашлись свидетели, которые рассказали о ситуации с другой стороны. Журналист «КП-Самара» разбиралась в случившемся.

- Ищу свидетелей. Моему мужу проломили череп, он сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии. У нас двое детей, очень переживают за папу, - написала взволнованная супруга пострадавшего Анна Л.

Пост с криком о поиске свидетелей разлетелся по местным пабликам. И очевидцы драки нашлись, однако результат оказался неожиданным - вовсе не в пользу травмированного мужчины.

- Вот посмотрите, на вашего бедного и несчастного мужа, как он вламывался в заведение, бил по стеклу, в итоге вырвали дверную ручку с корнем. А избили вашего мужа не в клубе, а на улице, на проезжей части, когда вы своей компанией мешали людям пройти обратно в клуб отдыхать, - написала в комментариях некая Антонина и приложила видеозапись, на которой мужчина действительно ведет себя неадекватно.

Свидетели показали видео, где пострадавший ведет себя неадекватно Фото: принтскрин видео.

Самарцы в комментариях были в шоке от такого поворота событий. Те, кто изначально переживал за отца двоих детей вдруг переменили мнение.

- Вот народ! Сначала напьются до неадекватного состояния, потом огребают, а теперь детьми прикрываются. А он о детях думал, когда выламывал дверь и бросался на людей? - задаются вопросами интернет-пользователи.

Однако супруга, которая выложила пост о драке, пока не отвечает на подобные комментарии. «КП-Самара» сделала запрос в ГУ МВД по Самарской области, чтобы пролить свет на сложившуюся ситуацию, однако на момент публикации полицейские только занимались проверкой и не могли сделать каких-либо определенных выводов.

- В настоящее время по данному сообщению, проводится проверка, - лаконично ответили нам в пресс-службе главка.

Если все же информация о том, что пострадавший мужчина сам виноват в своем поведении, за которое позже поплатился здоровьем, то, вероятно, на него будет оформлен протокол за хулиганство. Однако и тот, кто набросился на него с кулаками, тоже может оказаться на скамье подсудимых за нанесение тяжких телесных повреждений. Каким образом разрешится конфликтная ситуация станет известно после проведенной полицейской проверки.

«Комсомольская правда» следит за развитием событий.