«Уткнулась носом в пакетик и начала орать»: кинологи МВД рассказали о своих верных напарниках

Самарские кинологи МВД воспитали уже не одно поколение отличных поисковиков Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

21 июня в России отмечается День кинологических подразделений МВД России. Журналисты «КП-Самара» познакомились с кинологами и их верными напарниками, которые день и ночь готовы по запаху искать наркотические и взрывчатые вещества. Именно благодаря служебным собакам и их наставникам полицейские раскрывают множество преступлений и предотвращают трагедии. «КП-Самара» побывала в Центре кинологической службы ГУ МВД России по Самарской области на улице Олимпийской, чтобы узнать, как из маленьких игривых щенков вырастают грозные служебные собаки.

Любить животных - это главное в профессии

Татьяна Платова работает в Центре кинологической службы уже 17 лет. Она призналась, что выбрала эту профессию, потому что считает ее самой милой в системе МВД.

- Я очень люблю собак. Вообще, я считаю, что это самое главное в нашей профессии, ведь если не любить животных, то найти контакт с четвероногим другом будет невозможно, - рассказывает журналисту «КП-Самара» кинолог Татьяна Платова.

Татьяна Платова работает кинологом уже 17 лет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Девушка имеет огромный опыт работы со служебными собаками и вырастила уже не одно поколение верных поисковиков. Две собаки сейчас находятся на пенсии, а еще три – несут службу в ЦКС. Для Татьяны служебные собаки – как собственные дети, она заботится о них с раннего возраста, воспитывает, дает своим четвероногим напарникам ласку и любовь.

- Сейчас у меня в подчинении три собаки породы немецкая овчарка. Либерти работает по профилю поиска взрывчатых веществ, Европа, или как ее ласково называю Ева, работает по профилю наркотических веществ. Ева со мной уже девять лет, в скором времени она отправится на заслуженный отдых. Ей на замену я готовлю щенка по кличке Гвен, - рассказывает кинолог Татьяна Платова.

"Пенсия" после восьми лет службы

Татьяна больше всего любит работать исключительно с девочками, но однажды у нее в подчинении был кобель.

- Так получилось, что наш сотрудник перевелся в другое подразделение и я взяла его служебного друга. Это был русский спаниель, который работал по поиску взрывчатых веществ. Сейчас пес уже на заслуженном отдыхе в добрых руках, - говорит Татьяна.

Ева скоро выйдет на "пенсию", сейчас ей на смену готовят щенка Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кинологи очень привязываются к своим служебным напарникам за годы службы. Ведь восемь лет бок о бок – это достаточный срок, чтобы искренне полюбить животное. После выхода на «пенсию» собак отдают в добрые руки кому-то из знакомых, либо сами полицейские забирают собак к себе домой.

- Служебные собаки, к сожалению, из-за больших нагрузок начинают стареть намного раньше, чем домашние питомцы. По достижению восьмилетнего возраста собак ЦКС отправляют на заслуженный отдых, - объясняет кинолог.

Девушке очень сложно прощаться со своими служебными питомцами, которых отправляют на «пенсию». Однако Татьяна живет в квартире и не имеет возможности содержать большую овчарку. По словам кинолога, если бы у нее был частный дом, то она обязательно бы забрала всех своих собак.

Девочки хитрее мальчиков

Мы познакомились еще с одним опытным кинологом из Центра на Олимпийской. Екатерина Казак работает в структуре МВД уже 15 с половиной лет. Так же, как и Татьяну, Катю сюда привела огромная любовь к животным.

- Я из семьи сотрудников правоохранительных органов. Мой отец работал в МВД, я с детства мечтала пойти по его стопам, - признается в разговоре с журналистом Екатерина Казак.

Кинологи очень привязаны к своим напарникам и готовы забрать собак себе после их выхода на "пенсию" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сейчас у кинолога две служебные собаки – девочка Навара по профилю наркотических веществ и мальчик Кратос, который надрессирован искать взрывчатку. Девушка говорит, что это абсолютно разные темпераменты, и к каждому нужен определенный подход.

- Я не могу сказать, что с кем-то легче, а с кем-то сложнее работать. Каждый интересен по-своему. Девочки, по своей сути, более хитрые, чем мальчики. Интересно наблюдать за ней в работе, будто она специально делает что-то не так, как ее учили, смотрит за реакцией кинолога, но все равно приходит к нужному результату. Мне кажется, что в ее голове звучит что-то вроде: «Вот, смотри, я сделала по-своему, но все же сделала хорошо. Вот такая я молодец!», - смеется Екатерина.

Поднимают настроение на раз-два

По словам кинолога, собаки очень хорошо чувствуют человека. Если, например, случается прийти на работу в плохом настроении, то пес будет всеми силами пытаться его поднять. Это отличные эмпаты, которые готовы прийти на помощь в любую минуту.

- Бывает приходишь на работу без настроения, ничего не хочется, устала, мечтаешь об отпуске. Стоит только подойти к своей собаке, то она сразу же начитает делать все, чтобы ты снова обрела веру в себя и позитивный настрой. Буквально пять минут игры – и ты уже смеешься и светишься от счастья, - говорит Екатерина.

Однако бывают моменты, когда самим собакам нужна помощь и поддержка человека. Животные не могут рассказать, что их беспокоит, что болит или что им сейчас хотелось бы. Если кинолог видит, что его пес ведет себя не так, как обычно, то его отправляют в ветеринарный блок, который располагается на территории кинологического центра. Там ветеринары проводят осмотр служебной собаки и по необходимости оказывают медицинскую помощь.

Собаки чувствуют человека и могут легко поднять ему настроение Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

"Помчалась к горе строительного мусора"

Татьяна и Екатерина поделились с «Комсомолкой» забавными историями со службы. Несмотря на то, что служебные собаки проводят очень серьезную работу, иногда и с ними могут случаться казусы.

Служебных собак дрессируют на поиск наркотиков и взрывчатки долгое время. Это не просто научить команде «Сидеть-Лежать», это целая наука. Если пес обнаружит взрывчатку – он должен либо сесть, либо лечь рядом с тайником. Ни в коем случае нельзя подавать голос, ведь опасное вещество может сдетонировать. Что касается наркотиков, то в этом деле также собаку учат не лаять – мало кому понравится, когда при обыске в соседней квартире будет раздаваться еще и лай, помимо присутствия большого количества сотрудников МВД, следственного комитета и даже иногда ОМОНа. Так бывает, если собака сильно перевозбуждена – она может повести себя иначе, чем обычно.

- Был случай, когда моя Навара шокировала всех своим необычным поведением во время работы. В квартире она нашла тайник с наркотиками и почему-то решила, что нужно встать в стойку, вместо того чтобы сесть или лечь рядом с найденными наркотическими веществами. Навара уткнулась носом в пакетик с порошком и просто начала буквально орать. Присутствующие в квартире не ожидали такого, смех было сложно сдержать – зрелище забавное, - вспоминает необычный случай Екатерина Казак.

Татьяна Платова часто вместе с Евой выезжает на поиск наркотиков в поселок Зубчаниновка. Полицейские получают оперативную информацию, и Татьяна со своей служебной собакой выезжает на место вызова, чтобы проверить информацию.

- Стали было уже уезжать с места вызова, как собака резко помчалась к горе строительного мусора, который был свален напротив дома. Там лежали бетонные плиты, Ева обозначила, что там есть что-то запрещенное. При проверке оказалось, что в отверстии пустотной плиты перекрытия был спрятан сверток с наркотическим веществом. Я очень гордилась работой Евы, ведь ей не давали команду искать вокруг проверяемого дома, но она все же сделала свою работу на отлично, - рассказывает Татьяна.

Практически все кинологи воспринимают своих собак не как служебное животное, а больше, как верного товарища и надежного друга. Они гордятся успехами своих питомцев, стараются дать им тепло и заботу, расстраиваются, когда четвероногие друзья чувствуют себя плохо и радуются, когда собаки сыты, здоровы и счастливы. И без особой любви к животным, работа в кинологической службе не дала бы отличных результатов.

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