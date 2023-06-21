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Общество21 июня 2023 10:20

«Там поют про жизнь и любовь»: самарцы рассказали, что знают о знаменитом Грушинском фестивале

Самарцы рассказали, что они знают о Грушинском фестивале
Алиса ВЬЮШКИНА
О Грушинском фестивале знает каждый самарец, но вот побывали там далеко не все

О Грушинском фестивале знает каждый самарец, но вот побывали там далеко не все

Фото: Антон СЕНЬКО

Костер, палатки и бардовские песни. Уже совсем скоро, 29 июня начинается Грушинский фестиваль в Самарской области. Ежегодное мероприятие проводится под Самарой с 1968 года.

О всероссийском фестивале авторской песни имени Валерия Грушина слышал, наверное, каждый житель губернии. Но так ли мноо мы знаем об одной из визитных карточек нашего региона? Редакция «Комсомолки» решила узнать, что именно знают самарцы о популярной «Груше».

«Никогда не был, но все знаю»

Уже более полувека фестиваль «гремит» на всю Самарскую область и далеко за ее пределами. Для начала мы решили опросить представителей возрастной категории 25-35 лет.

Поначалу нам попадались только те, кто знает понаслышке.

- Я никогда там не был, но знаю, что там живая музыка и поют песни, - поделился с нами молодой мужчина.

- Мне как-то не довелось побывать на фестивале, но так как я учитель музыки - многое о нем знаю: назван в честь Валерия Грушина, который спас тонувших детей, - высказалась самарчанка.

От большинства молодежи мы слышали базовые факты, а-ля «живая музыка» и «фестиваль бардов». Любопытно, неужели местные самарцы в подростковом возрасте не горели желанием сбежать на первые июльские выходные на фестиваль?

- Лично там был, 7 дней жил в палатке, - рассказал мужчина в красном худи.

На наш вопрос, - знаете ли вы что-то о «Груше», - он рассказал всю историю зарождения фестиваля. Видимо, очень в душу запал.

«Наша гордость»

Представители поколения постарше в этот день настойчиво просили «не снимать», но мнением делиться не отказывались.

-У меня дети ездили на фестиваль. Всегда ждали этого события. Сын даже на гитаре специально для этого научился играть, - рассказала нам очень скромная бабуля.

-Наша «Груша» - наша гордость. Это все русское, все понятное и намного лучше, чем все эти современные «рэпы». Все, что связанно с жизнью и любовь люди и поют на Грушинском фестивале, - прокомментировала самарчанка.

А какие еще факты о Всероссийском фестивале знаете вы? Делитесь своим мнением в группе «КП-Самара» ВКонтакте.

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