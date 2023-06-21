«Увидел, что Галя не двигается, и бросил бутылку в кусты»: сестра рассказала о погибшей в жуткой аварии ученице автошколы

Галине Малаевой было всего 26 лет Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Галине Малаевой из Тольятти через полгода могло бы исполнится 27 лет. Молодая и жизнерадостная девушка вела активный образ жизни, воспитывала двоих красавиц дочерей, была счастлива замужем, работала в любимом магазинчике бижутерии и мечтала получить водительские права. Но судьба столкнула Галю с человеком, который позволил себе сесть за руль в нетрезвом виде. В одно мгновение жизнь молодой тольяттинки разбилась о бетонный столб. Журналист «КП-Самара» поговорил с родственниками погибшей Галины Малаевой и узнал жуткие подробности роковой аварии на улице Воскресенской в Тольятти.

Мечтала о собственном автомобиле

Вечером, 19 июня 2023 года, Галина оставила девочек с мужем и пошла на занятия по вождению. Девушка мечтала получить права и купить машину. Молодая семья уже обзавелась жильем в ипотеку, поэтому можно было задуматься о собственном автомобиле. Но мечте не суждено было исполнится.

- Насколько я знаю, Галя ходила на занятия к инструктору, который является действующим сотрудником МВД. После основной работы он учил сестру вождению в качестве подработки, - рассказывает сестра погибшей девушки Алина Малаева.

Девушка была замужем и воспитывала двух дочерей Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Пьяный водитель подрезал ученицу, а после сбежал с места ДТП

По словам свидетелей аварии, в тот роковой вечер Галина с инструктором ехали на автомобиле «Лада Гранта» по улице Воскресенской. Напротив дома №1 их догнал автомобиль «Лада Веста».

- Из материалов, собранных сотрудниками полиции установлено, что водитель «Весты», двигаясь по Воскресенской со стороны Дзержинского в направлении Южного Шоссе, нарушил п. 10.1 ПДД РФ и совершил столкновение с учебным автомобилем «Лада Гранта», за рулем которого находилась 26-летняя жительница Тольятти. После столкновения «Гранта» совершила наезд на световую опору, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Девушка скончалась на месте, 23-летний инструктор получил тяжелые травмы, также скорая забрала еще одного пострадавшего из «Весты». Очевидцы аварии рассказывают: после ДТП водитель «Весты» вышел из машины, увидел, что девушка за рулем не двигается и выбросил в ближайшие кусты бутылку с неизвестной жидкостью. По данным сотрудников полиции, в автомобиле виновника аварии находилось пять человек. Все они были в состоянии алкогольного опьянения. Водитель скрылся с места происшествия, но позже был задержан и доставлен в отделение.

- Под тяжестью неопровержимых улик в совершении противоправного деяния 49-летний мужчина признался, раскаялся и выразил готовность сотрудничать со следствием, - сообщили полицейские.

Полицейские нашли виновника аварии и возбудили уголовное дело. Фото: ГУ МВД по Самарской области

"Не можем поверить, что Гали больше нет"

Галя была средним ребенком в семье, у нее есть старшая сестра Алина и младший брат Николай. Родные до сих пор не могут поверить, что красавицы Гали больше нет в живых.

- Это произошло так внезапно, мы до сих пор в шоке. На месте аварии была женщина, которая и позвонила нам после ДТП. Она сказала мужу Гали, что произошло, а потом уже об аварии узнали и остальные, - говорит Алина.

Как нам стало известно, мама Галины Малаевой до сих пор не может оправиться от шока и прийти в себя. Сейчас все хлопоты с похоронами взяла на себя тетя погибшей. Женщина обратилась за помощью к волонтеру общественного движения «Достойные» Антону Глетчерову, чтобы помочь семье собрать необходимую сумму.

- Сначала были проблемы с местом на кладбище, но мы смогли уладить это. Похороны Гали состоятся в пятницу, 23 июня. Сейчас я готовлю к публикации в своей группе пост с реквизитами супруга погибшей, - сообщил «КП-Самара» тольяттинский волонтер.

По словам родственников Галины, ее муж находится сейчас в очень подавленном состоянии. Мужчина пытается держать себя в руках и не показывать слабость, однако трагедия очень сильно повлияла на него.

- Даже представить не могу, как ему тяжело сейчас. Теперь он остался один с двумя маленькими дочками, ипотекой и нереализованными планами. Конечно, мы будем ему помогать, не оставим в трудной ситуации, - говорят родственники.

Редакция «Комсомольской правды» выражает глубокие соболезнования родным и близким Галины Малаевой.

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