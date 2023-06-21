«Кенгуру живет лучше людей»: в тольяттинском цирке уверяют, что там не издеваются над животным

Тот самый номер, который вызвал волну негатива. Фото: цирк-шапито «Джокер»

Жители Тольятти в ярости из-за номера местного цирка. По интернету разлетелось видео, как артисты заставляют кенгуру драться. Люди уверяют – животное выглядит напуганным и вялым, с ним явно что-то не так.

Корреспондент «КП-Самара» разбиралась в этой истории.

«На это же смотрят наши дети!»

«Зачем так издеваться над животным?», «На это же смотрят наши дети, а мы потом удивляемся, почему они вырастают жестокими». Это самые мягкие комментарии, которые звучали в адрес тольяттинского цирка «Джокер». Именно он устроил представление с кенгуру.

Дрессировщики организовали с животным боксерский поединок. Артисты давали себя бить, а еще таскали кенгуру за хвост и постоянно дергали за поводок.

- Видимо, недоброжелатели засняли какой-то момент, поэтому на нас обрушился шквал негатива, - заявила сотрудница цирка в разговоре с корреспондентом «КП-Самара». - Животные всегда выступали в цирке, и наша организация не делает чего-то сверхзапретного. Обидно, конечно, что на нас сейчас все это обрушилось, но мы не издевались над кенгуру уж точно.

«Кенгуру Римма живет лучше людей»

Оказывается, кенгуру зовут Римма, и она – девочка. Римма живет в цирке «Джокер» уже 12 лет. Туда она попала из зоопарка, сотрудники цирка говорят, что приютили животное.

- Порой мне кажется, что условия ее жизни лучше, чем у большинства людей, - считает организатор мероприятий цирка-шапито «Джокер» Виктор Новиков. - В еде она не нуждается: кушает два раза в день. Ее любимые лакомства - виноград и бананы. Я даже сам, когда себе покупаю что-то, потом угощаю нашу девочку. Ее воспитатели ругаются на меня, говорят, что я ее балую.

По словам работников цирка, кенгуру живет в отдельном вольере с системой кондиционирования и отопления. Круглосуточно за экзотической красавицей ведется видеонаблюдение, есть посменное дежурство так называемых нянечек, которые ухаживают за Риммой.

- Она наш ребенок, мы ее холим и лелеем. В номере, из-за которого на нас обрушилась волна негатива, нет ничего такого. Поймите, хвост у кенгуру - это третья нога, на которую животное опирается в дикой природе. Наша задача во время представления просто помогать ей передвигаться по сцене в нужном для артистов направлении, а все что делает Римма - качается на хвосте и играет с артистами, - уверчет Виктор Новиков.

В цирке уверяют Римма окружена заботой и вниманием. Фото: Предоставлено "КП"

Кенгуру Римма работает за вкусное поощрение. Работники уверяют, что метод «старой дрессировки» с плетями и прочим - прошлый век и сейчас все совершенно иначе.

- Она у нас очень социальная и все 12 лет без проблем шла на контакт. Конечно, к незнакомцам, например, к ветеринарам, она относится осторожно, но даже ко мне, когда я ее окликаю, она бежит, словно ребенок, - рассказывает Виктор Новиков.

А как вы считаете, допустимо ли так обращаться с животным? Может быть, вообще запретить цирки с животными? Обсудим в комментариях в группе «КП-Самара» ВКонтакте.