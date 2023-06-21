«В день рождения Денис отправил гостей на футбольное поле»: Надя Ковба откровенно рассказала о погибшем муже

Дом Дениса и Нади Ковбы и их детей всегда был открыт для друзей. Фото: из личного архива Нади Ковбы

Уже более полутора лет, как ушел из жизни Денис Ковба – экс-полузащитник «Крыльев Советов», который провел за самарскую команду 221 матч в чемпионате России, завоевывал с ней бронзовые медали и забивал в ее составе в Кубке УЕФА голландскому «АЗ».

В память о футболисте его супруга Надя Ковба инициировала детский турнир, который скоро пройдет в Самаре в очередной раз. А в преддверии мероприятия Надя поделилась с «КП-Самара» воспоминаниями о Денисе, «Крыльях» и друзьях.

Болельщики у дверей базы

- То время, когда Денис играл за «Крылья Советов», было самым ярким для команды. Бронзовая медаль в чемпионате России, легендарные игроки, самые преданные болельщики. Я, конечно, с теплотой в сердце вспоминаю это время.

И Денис был душой этой яркой команды, веселым, добрым и отзывчивым игроком. Его всегда любили болельщики. Помню, как мы останавливались перед базой «Крыльев», а нас поджидали болельщики. Он выходил из машины и с радостью фотографировался с ними, никогда не отказывал в автографах, дарил свои игровые футболки.

«Пробежались до конца поля и стали еще больше уважать футболистов»

- После каждой игры мы собирались всей командой, чтобы отметить победу или поддержать друг друга после поражения. В нашей квартире никогда не закрывалась дверь, мы дружили практически со всей командой. А так как я всегда любила готовить и кормить гостей - у нас дома всегда собирались друзья.

Мы с Денисом родились в один день, 6 сентября, с разницей в 4 года. И празднование дня рождения всегда превращалось в пышное торжество на 50 человек с участием всей команды и наших друзей.

Однажды мы отмечали наш день рождения на футбольном поле, и все гости разделились на две команды: ребята из «Крыльев» и наши «нефутбольные» друзья. Мы играли в футбол огромным мячом. И, пробежавшись от одного конца поля до другого, поняли, насколько это реально сложно: просто добежать, не говоря уж про саму игру. С тех пор у нашей «нефутбольной» части друзей уважения к футболистам сильно прибавилось.

Также почти полным составом команды мы много путешествовали во время отпуска. Это было самое веселое и незабываемое время. Дружили с певицами Татьяной Булановой и Юлией Началовой, которые тоже были замужем за футболистами (Владиславом Радимовым и Евгением Алдониным – прим. «КП-Самара»).

Конечно, я скучаю по тем временам, но они остались в нашей памяти. И я точно знаю, что человек жив, пока живет память о нем. Поэтому и решила проводить турнир юных футболистов. Он важен и нужен не только для нашей семьи, но и для всех самарцев, и не только самарцев. Ведь в нем принимают участие игроки из разных регионов России.

Турнир памяти Дениса Ковбы

Турнир проводится для 9-10-летних футболистов из разных футбольных школ России. С этим возрастом работал Денис Ковба незадолго до своего ухода из жизни в столичной школе «Интеграл».

Именно при поддержке «Интеграла» и самарской футбольной школы «Форвард» организуется турнир. В 2022 году он прошел дважды – в Самаре на стадионе «Металлург» в июле и в Саранске в ноябре. Оба раза победу одержали представители Академии «Крыльев Советов».

1-2 июля 2023 года Всероссийский турнир памяти Дениса Ковбы вновь пройдет в Самаре. В нем примут участие 16 команд.