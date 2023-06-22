«Иномарки — это понты»: самарцы хотят пересадить чиновников на отечественные автомобили

Корреспонденты «КП-Самара» вышли на улицу и пообщались с горожанами Фото: Анастасия ЗУБКОВА

В Госдуме предложили запретить элитные иномарки для чиновников. В парламенте уверены: госслужащим пора пересесть на отечественные автомобили. Идея такая: что производим — на том и ездим. По словам одного из депутатов, при таком решении российский автопром выйдет на новый качественный уровень. Что об этом думают самарцы — выяснили корреспонденты «Комсомолки».

Скажем чужестранным авто — нет!

Как известно, с идеей о запрете иномарок для чиновников выступил депутат Госдумы Султан Хамзаев. Он подчеркнул: чужестранные авто должны остаться в прошлом. Кроме того, в первую очередь данная мера должна распространяться на депутатов Госдумы и сенаторов РФ.

Журналисты «КП-Самара» решили узнать мнение волжан. Корреспонденты редакции вышли на улицу и пообщались с прохожими. Спойлер: мнения у горожан разошлись.

«Кто сказал, что они захотят?»

Желающих пообщаться мы нашли без особого труда Первыми на нашем пути встретились молодые люди, один из которых уверен: идея запретить иномарки чиновникам так и останется идеей.

- Конечно, было бы здорово, но я думаю, что это все далеко не зайдет.

Местного жителя поддержала и представительница серебряного возраста.

- А кто сказал, что они (чиновники) этого захотят? Причина их езды на иномарках — понты. Назовем это так, - высказалась женщина. - Я лично вожу автомобиль уже 25 лет. Ездила на наших машинах практически всю свою жизнь! И ничего плохого я в этом не вижу.

«Это для нашего же блага»

Еще один мужчина объяснил свой «кивок согласия» тем, что в современных реалиях россиянам просто необходимо полюбить родное производство. Лучше, конечно, со всей сердечной искренностью.

- Думаю, мы будем вынуждены выбирать отечественный автопром для нашей экономики и нашего блага. Хотя, честно признаюсь, я его не особо поддерживаю.

«А есть разница?»

А вот молодая учительница музыки решила, что примеру чиновников последует простой народ. Да и любовь к своей родине начинается с автомобиля.

-Да, я предложение поддерживаю! Пусть так развивается патриотизм.

Последний из респондентов особой разницы в производстве автомобилей не увидел, как и смысла в предложении депутатов.

- А какая вообще разница? Пусть хоть на иномарках, хоть на «наших» ездят. Глубокого смысла я в этом не вижу!