«Мы должны помнить о тех страшных днях»: в День памяти и скорби в Самаре зажгли 35 тысяч свечей

На площади Куйбышева вспыхнули паровоз «Лебедянка», Ил-2» и георгиевская ленточка. Фото: «Единая Россия».

В День памяти скорби в Самаре зажгли 35 тысяч свечей. Они загорелись на площади Куйбышева в ночь с 21 на 22 июня. Это один из самых трагичных дней в истории нашей страны – 82 года назад началась Великая Отечественная война.

- В День памяти и скорби мы вновь низко кланяемся нашим ветеранам, избавившим мир от коричневой чумы. Спасибо за все, что вы сделали для страны, для наших современников и потомков, - обратился губернатор Самарской области Дмитрий Азаров к жителям региона.

Эта акция важна как для молодежи, так и для более взрослых людей, убежден заместитель министра образования и науки Самарской области, руководитель департамента по делам молодежи Сергей Бурцев.

- Мы должны помнить о тех страшных днях, должны понимать, что стало причиной этой трагедии. К сожалению, человеческая память достаточно коротка: сейчас мы становимся свидетелями, как на нашей родине, на наших исторических землях, в нашей братской Украине на глазах современников переписывается история. Западными идеологами на территории бывшего Советского Союза выстроена неонацистская повестка. Наша страна делает очень правильные вещи – старается не допустить искажения исторической памяти и возврата тех событий.

Акция «Огненные картины войны» прошла по всей стране. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Такие акции, как сегодня, важны, чтобы люди понимали трагизм того, что произошло, и осознавали подвиг народа, людей, которые положили свою жизнь ради того, чтобы мы сейчас стояли здесь, - отметил чиновник.

Акция «Огненные картины войны» прошла по всей стране. На площади Куйбышева в Самаре свечи начали зажигать еще днем. Делали это волонтеры.

- Сегодня мы зажгли 35 тысяч свечей, это самое большое количество за последние три года. С какими трудностями столкнулись? Мы делаем это не первый год, все трудности уже знаем и учитываем, - рассказала заместитель руководителя самарского регионального отделения всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Светлана Ромаданова.

Свечи зажигали волонтеры. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Девушка пришла в волонтеры в 2017 году, но понимание, что она хочет помогать ветеранам, появилось еще раньше.

- В пятом классе мы с одноклассниками пошли к ветеранам пригласить их на концерт в нашей школе. Внутри что-то екнуло, когда я общалась с участниками Великой Отечественной войны. В 2017 году я узнала про «Волонтеров Победы» и вступила туда, чтобы помогать ветеранам. До сих пор этим занимаюсь, - вспоминает Светлана.

Ночью на площади Куйбышева вспыхнула огненная картина – паровоз «Лебедянка», штурмовик Ил-2, георгиевская ленточка, слова «Самара помнит» и символы современной борьбы с нацизмом – «V» и «Z».

Всего зажгли 35 тысяч свечей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Все мы должны помнить историю своей родины, своих предков. Я часто посещаю такие мероприятия, поэтому вызвался и сегодня. Ощущения – не передать словами. Каждый патриот должен почтить память героев, которые сражались за родину, - считает волонтер Илья Липатов.

В полночь участники мероприятия возложили цветы и горящие лампады к горельефу «Скорбящей Родины-Матери» на площади Славы.

К горельефу «Скорбящей Родины-Матери» на площади Славы возложили цветы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА