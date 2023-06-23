«Я сама хотела преподавать, но мало платят»: самарцы высказались об идее повысить зарплату учителям

Самарцы считают, что повышение зарплаты учителям поможет привлечь в профессию молодые таланты. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Госдуме предложили поднять зарплаты учителям до 2,5 МРОТ. Депутаты считают, что повышение заработной платы может послужить мотивацией для дальнейшего развития учебной сферы в России и привлечения молодых талантов в профессию. А что по этому поводу думают самарцы? Журналисты «КП» вышли на улицу и спросили. Оказалось, идею поддерживают не все.

«Учителя у нас не учат»

Несмотря на пасмурную погоду, в парке Гагарина мы встретили много жителей, которые были не прочь обсудить сегодняшнюю тему.

- Конечно, учителям нужно увеличить заработную плату, - не задумываясь говорит нам самарчанка, которую мы останавливаем первой. – Можно даже побольше увеличить, потому что эти люди делают большое дело. У меня у самой маленький ребенок, и я вижу, какой это тяжелый труд.

Выходя на улицы города, мы думали, что мнение граждан будет единогласным, мол мы за, повышайте, но не тут-то было.

- Не заслуживают! – отрезает еще одна горожанка. - У меня ребенок отучился за счет репетиторов. У нас врачи не лечат, а учителя не учат, все только платно. Хочешь, чтобы ребенок хорошо учился, найми репетитора. Поэтому я считаю, что повышать им зарплату, не надо.

Мотивация для молодых учителей

Поколение постарше мы услышали, что по поводу повышения зарплат учителям думает молодежь, которая училась совсем недавно?

- Отлично! Пусть повышают. Надеюсь, когда мы закончим университет, все уже будет. Работа очень тяжелая и морально, и физически. Она должна высоко оцениваться, - считает студентка. Девушка, кстати, учится в педагогическом.

- Я тоже согласна. Все люди должны получать хорошие зарплаты, чтобы кушать вкусно. А если серьезно, морально тяжело работать с большим количеством детей. Для ребят ты не просто учитель, но и пример для подражания, психолог и родитель, - считает еще одна будущая учительница.

Следующими опрошенными стали молодые ребята, которые, как выяснилось, мечтали пойти в преподавание, но избрали другой путь как раз из-за небольших зарплат.

- Конечно, я считаю, что нужно повышать заработную плату учителям. Я сама когда-то хотела стать преподавателем. Не пошла из-за зарплаты. Думаю, повышение подстегнет молодых людей идти по своему призванию и развиваться в этой сфере, - поделилась мнением молодая самарчанка.

- Хотелось бы видеть справедливую оплату труда, потому что в эту профессию не идут многие, кто мог бы там преуспеть, - считает мужчина, которого мы встретили следом.

Как вы считаете, достойны ли учителя повышения заработной платы или нет? Делитесь своим мнением в группе «КП-Самара» ВКонтакте.