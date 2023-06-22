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Общество22 июня 2023 15:00

«Экзамен оказался легче, чем подготовка к нему»: выпускник рассказал, как заработал 100 баллов за ЕГЭ по русскому языку

Александр Трофимец из Сызрани рассказал, как ему удалось сдать ЕГЭ по русскому на 100 баллов
Анастасия ЗУБКОВА
Одиннадцатиклассник из Самарской области получил 100 баллов за ЕГЭ по русскому языку. Фото: предоставлено «КП-Самара»

Одиннадцатиклассник из Самарской области получил 100 баллов за ЕГЭ по русскому языку. Фото: предоставлено «КП-Самара»

Одиннадцатиклассник из Самарской области получил сто баллов за ЕГЭ по русскому языку. Сызранский выпускник школы №19 Александр Трофимец — круглый отличник, поэтому учителя, репетиторы и родители ожидали от парня хороший результат. Но все же высший балл стал сюрпризом для всех. Александр Трофимец рассказал журналисту «КП-Самара» о подготовке к ЕГЭ, страхах и волнении перед государственным экзаменом.

«Осознание пришло через несколько часов»

Александр Трофимец собирается поступать в военно-воздушную академию имени профессора Жуковского космонавта Гагарина, что расположена в Сызрани. И получив высший балл на ЕГЭ по русскому языку парень стал гораздо ближе к заветному бюджетному месту. Готовился к экзамену выпускник около года.

-Еще прошлым летом я достал все свои конспекты, чтобы вспомнить пройденный материал, а уже в сентября стал заниматься с репетиторами, - поделился с журналистом «КП-Самара» стобалльник.

Все 11 классов Саша получал одни пятерки и был любимцем учителей. За свой труд был награжден и золотой медалью. Подарком стал и достойный результат одного из экзаменов. Правда, выпускник признался: сто баллов по русскому не вызвали никаких эмоций. Мол, сдал и ладно.

-С утра проснулся и увидел, что одноклассники обсуждают результаты. Сразу зашел на сайт Госуслуг и увидел результат, но воспринял как должное, - говорит Александр. - Близкие прыгали от радости, а я как-то не понял. Осознание пришлось лишь через несколько часов.

«Школьной программы достаточно»

Молодой человек признается: поначалу получить сто баллов даже не надеялся. Рассчитывал лишь сдать выше 85. Он прекрасно понимал: пропустишь одну запятую и все — минус балл.

- Здесь очень большое значение играет человеческий фактор. Я мог что-то забыть или сделать нелепую ошибку, поэтому себя на высший балл не настраивал.

По словам Саши, школьной программы для подготовки к ЕГЭ ему было вполне достаточно. К репетиторам он пошел, чтобы не расслабляться.

-Где-то не услышал или недопонял на уроке, а самостоятельно возвращаться к теме и разбирать ее не было желания и времени. С репетитором так не получится! Он не только направит, но и заставит выучить материал.

Самым сложным для сызранца было написание сочинение - на этапе прорешивания «пробников» тестовая часть давалась на порядок легче. Однако на экзамене все оказалось иначе.

-Текст для написания сочинения попался знакомый, поэтому экзамен на удивление показался легче, чем подготовка к нему. А тесты…их можно просто заучить!

День перед экзаменом провел в огороде

Волнение, страхи и давление учителей: понятия для Саши незнакомые. К подготовке и самому ЕГЭ парень относился спокойно. А день до экзамена по русскому языку сызранец провел не за учебниками, а в огороде.

-Так я решил отвлечься от мыслей о ЕГЭ. Люблю копаться на даче. Домой вернулся уже с пустой головой, - поделился Александр. - Кому-то хватило на подготовку и полгода, другие же несколько лет решали тесты, но остались недовольны баллами. Лично я с русским языком всю жизнь на «ты», поэтому никаких проблем у меня не было.

Кроме русского сызранский выпускник сдавал физику (76 баллов) и профильный уровень математики (78 баллов).

-Считаю, что ЕГЭ хорошая проверка знаний. Если ты хорошо подготовился к экзамену значит также хорошо выучил предмет.

Мама Саши со своим сыном солидарна. Своим ребенком женщина безмерно гордится.

-Конечно, такого высокого результата удалось достичь благодаря работе большой команды. Это и мы — родители, учителя, репетиторы и сам Саша, - говорит Виктория Трофимец. -Не настраивались и не рассчитывали на сто баллов, но когда объявляют, что твой сын стобалльник да еще и по русскому языку, конечно, это огромная гордость и слезы радости!

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