«Экзамен оказался легче, чем подготовка к нему»: выпускник рассказал, как заработал 100 баллов за ЕГЭ по русскому языку

Одиннадцатиклассник из Самарской области получил 100 баллов за ЕГЭ по русскому языку. Фото: предоставлено «КП-Самара»

Одиннадцатиклассник из Самарской области получил сто баллов за ЕГЭ по русскому языку. Сызранский выпускник школы №19 Александр Трофимец — круглый отличник, поэтому учителя, репетиторы и родители ожидали от парня хороший результат. Но все же высший балл стал сюрпризом для всех. Александр Трофимец рассказал журналисту «КП-Самара» о подготовке к ЕГЭ, страхах и волнении перед государственным экзаменом.

«Осознание пришло через несколько часов»

Александр Трофимец собирается поступать в военно-воздушную академию имени профессора Жуковского космонавта Гагарина, что расположена в Сызрани. И получив высший балл на ЕГЭ по русскому языку парень стал гораздо ближе к заветному бюджетному месту. Готовился к экзамену выпускник около года.

-Еще прошлым летом я достал все свои конспекты, чтобы вспомнить пройденный материал, а уже в сентября стал заниматься с репетиторами, - поделился с журналистом «КП-Самара» стобалльник.

Все 11 классов Саша получал одни пятерки и был любимцем учителей. За свой труд был награжден и золотой медалью. Подарком стал и достойный результат одного из экзаменов. Правда, выпускник признался: сто баллов по русскому не вызвали никаких эмоций. Мол, сдал и ладно.

-С утра проснулся и увидел, что одноклассники обсуждают результаты. Сразу зашел на сайт Госуслуг и увидел результат, но воспринял как должное, - говорит Александр. - Близкие прыгали от радости, а я как-то не понял. Осознание пришлось лишь через несколько часов.

«Школьной программы достаточно»

Молодой человек признается: поначалу получить сто баллов даже не надеялся. Рассчитывал лишь сдать выше 85. Он прекрасно понимал: пропустишь одну запятую и все — минус балл.

- Здесь очень большое значение играет человеческий фактор. Я мог что-то забыть или сделать нелепую ошибку, поэтому себя на высший балл не настраивал.

По словам Саши, школьной программы для подготовки к ЕГЭ ему было вполне достаточно. К репетиторам он пошел, чтобы не расслабляться.

-Где-то не услышал или недопонял на уроке, а самостоятельно возвращаться к теме и разбирать ее не было желания и времени. С репетитором так не получится! Он не только направит, но и заставит выучить материал.

Самым сложным для сызранца было написание сочинение - на этапе прорешивания «пробников» тестовая часть давалась на порядок легче. Однако на экзамене все оказалось иначе.

-Текст для написания сочинения попался знакомый, поэтому экзамен на удивление показался легче, чем подготовка к нему. А тесты…их можно просто заучить!

День перед экзаменом провел в огороде

Волнение, страхи и давление учителей: понятия для Саши незнакомые. К подготовке и самому ЕГЭ парень относился спокойно. А день до экзамена по русскому языку сызранец провел не за учебниками, а в огороде.

-Так я решил отвлечься от мыслей о ЕГЭ. Люблю копаться на даче. Домой вернулся уже с пустой головой, - поделился Александр. - Кому-то хватило на подготовку и полгода, другие же несколько лет решали тесты, но остались недовольны баллами. Лично я с русским языком всю жизнь на «ты», поэтому никаких проблем у меня не было.

Кроме русского сызранский выпускник сдавал физику (76 баллов) и профильный уровень математики (78 баллов).

-Считаю, что ЕГЭ хорошая проверка знаний. Если ты хорошо подготовился к экзамену значит также хорошо выучил предмет.

Мама Саши со своим сыном солидарна. Своим ребенком женщина безмерно гордится.

-Конечно, такого высокого результата удалось достичь благодаря работе большой команды. Это и мы — родители, учителя, репетиторы и сам Саша, - говорит Виктория Трофимец. -Не настраивались и не рассчитывали на сто баллов, но когда объявляют, что твой сын стобалльник да еще и по русскому языку, конечно, это огромная гордость и слезы радости!

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Выбрать и не ошибиться. Как старшекласснику выбрать свое дело в жизни и профессию (подробнее)