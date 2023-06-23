Стала известна полная программа 50 Грушинского фестиваля Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Юбилейный 50-й Грушинский фестиваль пройдет в Самарской области на Мастрюковских озерах с 29 июня по 2 июля. Рассказываем, чем он нас удивит в этом году, какова полная программа 50-го Грушинского фестиваля, расписание концертов, спектаклей, мастер-классов.

Расписание концертов на 50-ом Грушинском фестивале

Откроется фестиваль 29 июня в 18:00. На главной сцене пройдут сольные концерты Марины Дмитриевой. Раисы Нур, Ирины и Андрея Колесниковых, Никиты Дорофеева.

30 июня там же выступят Вадим Егоров, Наталья Кучер, Елена Фролова, Анатолий Киреев, Грушинское трио, Тимур Шаов.

На 20.00 запланирован концерт к 90-летию Александра Городницкого, а на 21.00 - концерт Олега Митяева и группы «Ирония судьбы».

1 июля споют Тимур Ведерников, Екатерина Котеночкина, Роман Ланкин и другие. В 18:00 пройдет концерт памяти Леонида Сергеева и Валерия Мищука, а в 19:15 на сцену поднимется Никита Высоцкий, который исполнит несколько песен своего отца. Закроется площадка в этот день проектом «Поет поляна» - авторы-исполнители будут дирижировать грушинским хором – зрителями.

2 июля на главной сцене выступят группа «Ирония судьбы» и Виктор Третьяков. Завершится день концертом «До будущей Горы!».

В этом году на Поляну вернется сцена «Победа». 29 июня, в 13.00, там споют Тимур Ведерников, Евгений Ключников, Алексей Халитов, Сергей Лысенко. А 1 июля, в 13.50, на этой сцене пройдут показательные выступления спецназа «Мангуст».

Услышать лауреатов разных лет можно будет на сцене Многоголосье, она откроется в 18:00 28 июня. А в полночь там пройдет традиционная бард-дискотека.

Расписание спектаклей и мастер-классов 50-го Грушинского фестиваля

Помимо большого количества авторской музыки, на фестивале можно будет посмотреть спектакли. 29 июня, в 22.00, на главной сцене покажут спектакль с участием Людмилы Татаровой и Алексея Зыкова «Райские яблоки». Постановка посвящена 85-летию со дня рождения Владимира Высоцкого.

30 июня, после выступления Олега Митяева, покажут спектакль о фестивале «Сколько песен спето у твоих костров».

1 июля, в 17:30, Тимур Ведерников и команды «Байки из топора». устроят для гостей кулинарное шоу.

Также на фестивале будет множество мастер-классов и творческих встреч. На «Аллее фестивалей» Артур Чубаркин расскажет о путешествиях на Северный Полюс и в Арктику. Там также покажут ленты-победители конкурса «Туристских фильмов».

На футбольном поле пройдет матч «Сборная Самары» - «Сборная мира». Отдыхающие смогут поиграть в волейбол, дартс, попробовать себя в стрелковых видах спорта и выполнении норм ГТО. На озере пройдет регата на байдарках, будет работать скалодром. Каждое утро будет начинаться с зарядки.