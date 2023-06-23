Почему молодые сызранцы становятся нефтепереработчиками

Молодежь - движущая сила заводского волонтерского движения. Фото: АО «СНПЗ»

Насколько бы опытным и устоявшимся ни был коллектив компании, без притока свежих сил развития ей не видать. На Сызранском НПЗ, как и на других предприятиях «Роснефти», это хорошо понимают: только за прошлый год завод трудоустроил 196 молодых специалистов и молодых сотрудников. Молодежь здесь воспринимают серьезно: с первого дня работы ребята максимально вовлекаются в управленческие и технологические процессы, общественно-полезную, культурную и спортивную жизнь коллектива. Социальной поддержке молодых сотрудников посвящен целый раздел коллективного договора предприятия. Парни и девушки, попадая на завод, уже скоро понимают: ими здесь дорожат, к их мнению прислушиваются, все в их руках.

Как стать лучшим

Слесарь по ремонту технологических установок цеха №8 Андрей Лапин трудится на Сызранском НПЗ уже три года после окончания политехнического колледжа и службы в армии. Параллельно учится в Тольяттинском государственном университете на факультете «Техносферная безопасность» - скоро защита диплома. Андрей - нефтяник в третьем поколении: на заводе работал его дед, по сей день трудится отец. Однако если уважение к предприятию и передается по наследству, то практические навыки - только от опытных работников к молодым. Таким наставником для Андрея стал Валерий Осадший, во многом благодаря старшему товарищу парень в этом году занял первое место в конкурсе «Лучший по профессии». В сентябре ему предстоит сразиться в Уфе с асами по ремонту технологических установок, победившими на других НПЗ компании «Роснефть».

Андрей Лапин - победитель конкурса профмастерства. Фото: АО «СНПЗ»

- Всему, что я умею на производстве, Валерий Владимирович меня научил, - признался Андрей Лапин. - Можно сказать, за руку вел. Сейчас уже сам осваиваю тонкости профессии, оттачиваю мастерство. Стараюсь читать много литературы, которая пригодится мне в будущей профессии, - кодексы, нормы и регламенты.

На работе Андрей ремонтирует компрессорное оборудование, вне ее - регулярно играет в футбол. И старается не пропускать волонтерских мероприятий - по посадке деревьев, уборке природных территорий. Во-первых, вместе это весело. Во-вторых, даже если ты еще молод, думать о будущих поколениях никогда не рано.

Как вам идея?

Инженер по нормированию труда цеха №8 Анастасия Садырина работает на предприятии первый год - пришла после окончания Самарского государственного экономического университета. Свою универсальную профессию девушка решила использовать в нефтепереработке - и ни разу не пожалела о выборе.

Анастасия Садырина предложила метод оптимизации документооборота. Фото: АО «СНПЗ»

- На нашем предприятии хорошие перспективы для развития и карьерного роста, не говоря уже о зарплате и социальном пакете, - рассказала Анастасия. - А еще очень важно, что на нашем заводе четко выстроена работа с молодежью: за новичком закрепляется наставник, который поможет стать настоящим профессионалом. Да и жизнь у нас кипит: тебя тут же втягивают в водоворот мероприятий - спортивных, культурных, научных.

Небольшой стаж работы не помешал Анастасии предложить предприятию идею: на научно-технической конференции девушка защитила проект «Система электронного документооборота как фактор оптимизации процесса оформления наряда-допуска». В финал НТК проект не прошел, но на кустовой его автор была удостоена номинации «За волю к победе». Кроме научных изысканий Анастасия занимается спортом: регулярно играет в волейбол в заводском физкультурно-оздоровительном комплексе «Надежда». Находит время и на участие в экологических акциях: с другими заводскими волонтерами девушка выезжала на субботник в детский лагерь «Юность».

- Мне повезло попасть в дружный неравнодушный коллектив, - говорит Анастасия Садырина. - Коллеги поддерживают во всем, и я тоже рада быть полезной!