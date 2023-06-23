Пищевой технолог предостерегла от покупки масел на маркетплейсах

О том, почему нужно добавлять масла в свой рацион и как выбрать качественный продукт, рассказала пищевой химик и популяризатор науки, автор книги «Страшная химия» Ольга Косникова. Фото: Предоставлено "КП"

В Самарской области строится Тольяттинский комбинат пищевых продуктов, который может стать одним из крупнейших маслоэкстракционных заводов в России. Уже в обозримом будущем самарское масло может стать одной из визитных карточек региона — как АвтоВАЗ, только на полке тысяч продуктовых магазинов. О том, почему нужно добавлять масла в свой рацион и как выбрать качественный продукт, рассказала пищевой химик и популяризатор науки, автор книги «Страшная химия» Ольга Косникова.

Уже в скором будущем самарское масло может стать одной из визитных карточек региона

Многие считают растительные масла вредными, потому что «это то же самое, что и жир». Однако не стоит бояться масел. Специальные ферменты — липазы — отвечают в человеческом организме расщепляют жиров, и благодаря их работе мы получаем нужные нутриенты. Напротив, от дефицита жиров портятся кожа и ногти, волосы становятся ломкими.

Растительные масла не только богаты жирами, но и включают в себя множество компонентов: витамины, фосфолипиды, воскоподобные вещества, каротины, которые окрашивают их в разные цвета. Все растительные масла отличаются друг от друга так называемым жирнокислотным составом. И все полезны для человека различными свойствами.

Один из мифов — демонизация жарки на растительных маслах и персонально всего рафинированного масла. Ольга Косникова отметила, что как раз на рафинированном масле жарить можно. Рафинация — это способ очистки продукта. На этом этапе производитель убирает ненужные вещества из нерафинированного масла. Это позволяет готовить пищу без образования канцерогенов. Миф о том, что на рафинированном масле жарить нельзя, не имеет под собой оснований, подчеркнула Косникова. А вот для салатов — вполне подойдут нерафинированные масла.

Ольга Косникова развеяла миф и отметила, что на рафинированном масле жарить можно Фото: Предоставлено "КП"

Аналогичная ситуация сложилась с рапсовым маслом, к которому многие покупатели относятся скептически. Ранее в нем отмечали высокое содержание эруковой кислоты. В большом количестве она негативно влияет на сердечно-сосудистую систему. Однако ученые-генетики селекционно давно вывели сорт рапса, с содержанием эруковой кислоты в 0,2%. И теперь рапсовое масло — безопасный продукт.

Выбирать масло предпочтительнее в магазине. В официальной торговой точке выше вероятность купить безопасный продукт. Продавцы на маркетплейсах могут предложить выгодную цену, но чаще всего у них нет минимального набора документов на производство пищевого продукта, отмечает Ольга Косникова.

Теперь рапсовое масло — безопасный продукт Фото: Предоставлено "КП"

Если выбираем рафинированное масло, оно должно быть прозрачное, однородное, без осадка, делится советом эксперт. Если открыть масло, оно не должно источать неприятного запаха. Конечно, стоит обращать внимание и на срок годности продукта. Для каждого масла его устанавливает производитель. По умолчанию растительные рафинированные масла при правильном хранении могут стоять годами, это не скоропортящийся продукт. Нерафинированные масла, в свою очередь, хранятся до года и немногим более.

Также эксперт советует при каждом походе в магазин выбирать один новый продукт, в том числе, покупать разные масла и включать в рационы новые варианты масел: соевое и кокосовое, горчичное, рапсовое или льняное.