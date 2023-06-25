«Не у всех есть деньги на учебу»: в школах могут появиться учителя без высшего образования

Журналисты «КП-Самара» вышли на улицу и узнали мнение жителей города

В российских школах могут появиться учителя без «корочки» о высшем. В Минпросвещении предлагают разрешить работать учителем с 5 по 9 класс со средним специальным образованием. Как известно, уже готовится проект образовательного стандарта среднего профобразования по подготовке учителей-предметников для основной школы. Поддерживают ли эту идею самарцы — узнали журналисты «КП-Самара».

Необходимо заполнить рабочие места

Есть мнение, что нововведения будут временными. Сейчас такая мера необходима для того, чтобы заполнить пустующие рабочие места. Стоит напомнить, что сегодня со средним специальным образованием можно работать только в начальной школе и детских садах. Но устроят ли такие перемены родителей и самих школьников? Корреспонденты «Комсомолки» вышли на улицу и расспросили волжан, что они думают по этому поводу.

«Это недопустимо!»

Как оказалось, жители областной столицы серьезно разошлись во мнении. Первая половина респондентов уверена: учителя без «вышки» преподавать в средней школе не могут. Это невозможно.

-Мне кажется, нежелательно, чтобы у школьников преподавали специалисты со средним образованием. Во время обучения в высшем заведении рассматривается очень много сфер, такие, как психология, методика преподавания. Думаю, вряд ли человек без таких узконаправленных компетенций полноценно сможет влиять на ребенка, чтобы ему было комфортно в этой обстановке, - высказалась молодая самарчанка.

Согласился с точкой зрения и проходящий мимо мужчина.

-Пусть прикрепляют студентов к квалифицированному специалисту, как практикантов, но не более. То, что хотят сделать — невозможно!

-Нет! Должны 11 классов заканчивают…хотя с таким образованием и не знаешь, как лучше, - обозначила местная жительница.

«Зачем образование? Хватит и курсов»

Другие же самарцы считают, что профессия школьного учителя не требует особых навыков. Мол, чтобы детям преподавать хватит и колледжа.

-Думаю, можно пройти какие-то курсы, этого будет вполне достаточно. Даже образования получать не стоит. А что? Легкая профессия, если ты в этом заинтересован, - говорит самарская студентка.

Еще одна проблема — дорогостоящее обучение. Для некоторых высшее образование просто нереально по деньгам.

-Нормальная идея! Не всех есть возможность сейчас получить высшее образование, удовольствие не из дешевых.