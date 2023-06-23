«Польза красного вина – это миф»: врач назвал правила, благодаря которым за два года похудел на 20 килограммов

Самарский врач уверяет, что "полезной дозы" алкоголя не существует Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вокруг алкоголя существует немало мифов, и многие из них касаются так называемой «полезной дозы». Народная молва гласит: дескать, стаканчик красного вина за ужином и на сердце хорошо действует, и даже похудеть помогает. Однако эксперты предупреждают – все далеко не так однозначно. Главврач Самарского областного Центра медпрофилактики Александр Муравец в эфире радио «КП-Самара» рассказал, как алкоголь влияет на наше тело и психику, существует ли безопасная доза алкоголя, правда ли, что красное вино полезно, и какие правила позволили ему похудеть за два года на 20 кг.

"Алкоголь всегда убивал и будет убивать, это его основное свойство"

- Можно ли говорить о том, что есть правильный или неправильный алкоголь? Ведь наши предки пили и мы пьем, нация же не выродилась?

- Нет, никакой речи не идет о полезных дозах алкоголя - это миф. Алкоголь всегда убивал и всегда будет убивать, потому что это его основное свойство.

- Если взять человека в полный рост и попробовать проанализировать, как на человеке отражается употребление алкоголя?

- В первую очередь, конечно, влияет на сердечно-сосудистую систему, кровообращение и саму кровь. Алкоголь способствует сгущению крови, формируется так называемый сладж-феномен, то есть слипание эритроцитов в большие стопки. Также существенно повышается риск инсульта и инфаркта. Так что человек может пить алкоголь в такой дозе, в какой он хочет нанести себе вред и сократить себе жизнь.

Следующий орган поражения- это желудочно- кишечный тракт и печень, которая пытается метаболизировать этот яд, но не справляется. И тогда начинает развиваться очень серьезное, почти неизлечимое заболевание - цирроз печени. А уплотненная ткань печени вызывает сдавление сосудов, которых там очень много. И иногда люди не доживают до смерти от цирроза печени, а умирают, например, от пищеводного кровотечения, которое связано с этим циррозом, который вызвал именно алкоголь. Есть алкогольная кардиомиопатия Это отдельное поражение именно сердечной ткани миокарда, когда он плохо начинает выполнять свою насосную функцию, плохо качает кровь, и соответственно, развивается вечная недостаточность. Желудок от алкоголя тоже страдает. Язвенная болезнь, хроническое воспаление - все это может привести к онкологии.

Стимул для ожирения

- Говорят, что красное вино полезно для здоровья и для похудения. Стоит его пить?

- Ровно в той мере, в которой вы хотите, сократить свою жизнь. Как провокатор инсулиновых всплесков, как раздражитель, желудка, и как содержатель пустых калорий, алкоголь является основным фактором избыточного веса и ожирения. А если речь про домашнее вино, то к этому еще можно приплюсовать вред от добавленного сахара. Но самое главное – алкоголь вызывает зависимость и сильно влияет на поведение, возрастает риск смерти в ДТП, на воде и т.д.

- Какую дозу алкоголя медики считают более-менее приемлемой? Бокал вечером, после работы, каждый день - это страшно?

- Это убьет очень быстро, Бокал вечером практически обеспечит формирование алкогольной зависимости. Зависимость живет по своим законам, в ней всегда содержится толерантность. Бокал вечером на второй месяц не может оказаться достаточным, так устроен организм, потому что бокала станет мало и это происходит всегда.

- Если бы человек никогда в жизни не попробовал алкоголь, сколько бы он жил?

- Ну лет на семь дольше.

Переедание запустит диабет

- Медики говорят, что надо отказаться и от сахара. Чтобы не заработать сахарный диабет. Это правда?

- К сожалению, в подавляющем большинстве случаев, сахарный диабет не излечим. И он относится к группе весьма неприятных заболеваний, распространенность, которых растет в развитых странах год от года. А все потому, что люди ведут неправильный образ жизни. Речь про «диабет полных», диабет второго типа, который составляет 90% случаев. В подавляющем большинстве случаев все запускается перееданием, особенно быстрых, простых углеводов. Потом развивается такое особое, промежуточное состояние - инсулинорезистентность. То есть снижается способность ткани воспринимать инсулин. Инсулина начинает требоваться все больше, а они все меньше откликаются на него. В кровь сразу массировано поступает огромное количество углеводов. Поджелудочная железа пытается справиться с этим. Не успевает. Она же живая, она не может за химией угнаться, когда практически чистая глюкоза в крови. Она усиливает, подачу инсулина. В итоге выходит на очень высокий уровень, на максимум.

- То есть вообще сахар нельзя? Фруктозу нельзя, ничего нельзя?

- Вреда не будет, если полностью исключить быстрые сахара. Опять же, сюда не относится фруктоза. Добавленный сахар - да. Да, фрукты содержат довольно много сахаров. Но они содержат там еще и полезные фруктовые кислоты и достаточно большое количество клетчатки, которая замедляет всасывание, и имеют мочегонный, слабительный эффект, который все это как бы сглаживает. Но как только мы используем добавленный сахар, то тут уже конечно другое.

Важнейший элемент профилактики диабета - спорт. Потому что мышцы способны утилизировать глюкозу. Сам по себе объем мышечной массы человека крайне важен, потому что мышцы в покое способны утилизировать глюкозу. Вот это два столпа просто - снижение потребления быстрых сахаров и физическая нагрузка не менее 150 минут неделю, а лучше не менее 300 минут в неделю. И третий - отказ от алкоголя.

- Вы именно так живете?

- Используя эти три правила, я похудел за два года на 20 килограммов и я здоров.