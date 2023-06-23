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Общество23 июня 2023 12:00

«Польза красного вина – это миф»: врач назвал правила, благодаря которым за два года похудел на 20 килограммов

Самарский врач назвал правила, благодаря которым за два года похудел на 20 килограммов
Виктория БОРИСОВА
Самарский врач уверяет, что "полезной дозы" алкоголя не существует

Самарский врач уверяет, что "полезной дозы" алкоголя не существует

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вокруг алкоголя существует немало мифов, и многие из них касаются так называемой «полезной дозы». Народная молва гласит: дескать, стаканчик красного вина за ужином и на сердце хорошо действует, и даже похудеть помогает. Однако эксперты предупреждают – все далеко не так однозначно. Главврач Самарского областного Центра медпрофилактики Александр Муравец в эфире радио «КП-Самара» рассказал, как алкоголь влияет на наше тело и психику, существует ли безопасная доза алкоголя, правда ли, что красное вино полезно, и какие правила позволили ему похудеть за два года на 20 кг.

"Алкоголь всегда убивал и будет убивать, это его основное свойство"

- Можно ли говорить о том, что есть правильный или неправильный алкоголь? Ведь наши предки пили и мы пьем, нация же не выродилась?

- Нет, никакой речи не идет о полезных дозах алкоголя - это миф. Алкоголь всегда убивал и всегда будет убивать, потому что это его основное свойство.

- Если взять человека в полный рост и попробовать проанализировать, как на человеке отражается употребление алкоголя?

- В первую очередь, конечно, влияет на сердечно-сосудистую систему, кровообращение и саму кровь. Алкоголь способствует сгущению крови, формируется так называемый сладж-феномен, то есть слипание эритроцитов в большие стопки. Также существенно повышается риск инсульта и инфаркта. Так что человек может пить алкоголь в такой дозе, в какой он хочет нанести себе вред и сократить себе жизнь.

Следующий орган поражения- это желудочно- кишечный тракт и печень, которая пытается метаболизировать этот яд, но не справляется. И тогда начинает развиваться очень серьезное, почти неизлечимое заболевание - цирроз печени. А уплотненная ткань печени вызывает сдавление сосудов, которых там очень много. И иногда люди не доживают до смерти от цирроза печени, а умирают, например, от пищеводного кровотечения, которое связано с этим циррозом, который вызвал именно алкоголь. Есть алкогольная кардиомиопатия Это отдельное поражение именно сердечной ткани миокарда, когда он плохо начинает выполнять свою насосную функцию, плохо качает кровь, и соответственно, развивается вечная недостаточность. Желудок от алкоголя тоже страдает. Язвенная болезнь, хроническое воспаление - все это может привести к онкологии.

Стимул для ожирения

- Говорят, что красное вино полезно для здоровья и для похудения. Стоит его пить?

- Ровно в той мере, в которой вы хотите, сократить свою жизнь. Как провокатор инсулиновых всплесков, как раздражитель, желудка, и как содержатель пустых калорий, алкоголь является основным фактором избыточного веса и ожирения. А если речь про домашнее вино, то к этому еще можно приплюсовать вред от добавленного сахара. Но самое главное – алкоголь вызывает зависимость и сильно влияет на поведение, возрастает риск смерти в ДТП, на воде и т.д.

- Какую дозу алкоголя медики считают более-менее приемлемой? Бокал вечером, после работы, каждый день - это страшно?

- Это убьет очень быстро, Бокал вечером практически обеспечит формирование алкогольной зависимости. Зависимость живет по своим законам, в ней всегда содержится толерантность. Бокал вечером на второй месяц не может оказаться достаточным, так устроен организм, потому что бокала станет мало и это происходит всегда.

- Если бы человек никогда в жизни не попробовал алкоголь, сколько бы он жил?

- Ну лет на семь дольше.

Переедание запустит диабет

- Медики говорят, что надо отказаться и от сахара. Чтобы не заработать сахарный диабет. Это правда?

- К сожалению, в подавляющем большинстве случаев, сахарный диабет не излечим. И он относится к группе весьма неприятных заболеваний, распространенность, которых растет в развитых странах год от года. А все потому, что люди ведут неправильный образ жизни. Речь про «диабет полных», диабет второго типа, который составляет 90% случаев. В подавляющем большинстве случаев все запускается перееданием, особенно быстрых, простых углеводов. Потом развивается такое особое, промежуточное состояние - инсулинорезистентность. То есть снижается способность ткани воспринимать инсулин. Инсулина начинает требоваться все больше, а они все меньше откликаются на него. В кровь сразу массировано поступает огромное количество углеводов. Поджелудочная железа пытается справиться с этим. Не успевает. Она же живая, она не может за химией угнаться, когда практически чистая глюкоза в крови. Она усиливает, подачу инсулина. В итоге выходит на очень высокий уровень, на максимум.

- То есть вообще сахар нельзя? Фруктозу нельзя, ничего нельзя?

- Вреда не будет, если полностью исключить быстрые сахара. Опять же, сюда не относится фруктоза. Добавленный сахар - да. Да, фрукты содержат довольно много сахаров. Но они содержат там еще и полезные фруктовые кислоты и достаточно большое количество клетчатки, которая замедляет всасывание, и имеют мочегонный, слабительный эффект, который все это как бы сглаживает. Но как только мы используем добавленный сахар, то тут уже конечно другое.

Важнейший элемент профилактики диабета - спорт. Потому что мышцы способны утилизировать глюкозу. Сам по себе объем мышечной массы человека крайне важен, потому что мышцы в покое способны утилизировать глюкозу. Вот это два столпа просто - снижение потребления быстрых сахаров и физическая нагрузка не менее 150 минут неделю, а лучше не менее 300 минут в неделю. И третий - отказ от алкоголя.

- Вы именно так живете?

- Используя эти три правила, я похудел за два года на 20 килограммов и я здоров.

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