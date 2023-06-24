Понять четвероногих пациентов: Анастасия Зайцева учит будущих ветеринаров стоять на страже здоровья братьев наших меньших

Анастасия Зайцева приехала работать и жить в Самарскую область Фото: Анастасия ЗУБКОВА

Анастасия Зайцева мечтала стать ветеринаром с детства. Еще девчонкой лечила соседских котов, собак и даже жуков. Успешно сдала экзамены, поступила в ветеринарную академию, а потом отправилась на производство, где заботилась о здоровье коров и быков. Но судьба внесла свои коррективы и привела Анастасию в Сергиевский губернский техникум. И вот уже 24 года она учит студентов помогать четвероногим пациентам, понимать тех, кто не может выразить свою боль словами.

Начали новую жизнь в Самарской области

Когда началась перестройка, хозяйство, в котором Анастасия работала, перестало существовать.

- Тогда мы с мужем решили переехать из Ульяновска в Самарскую область - здесь больше перспектив, больше шансов реализовать себя. Уже на месте стали думать, как нам дальше развиваться, - поделилась Анастасия.

Здесь молодой ветеринар получила педагогическое образование и вместе с супругом устроилась в Сергиевский губернский техникум.

- С тех пор я обучаю студентов ветеринарии, - улыбается Анастасия. - Конечно, в самом начале пути было очень сложно - взять и переключиться с одного дела на совершенно другое. Но сейчас я понимаю, что это стоило того.

«Интерес студента - награда для преподавателя»

Анастасия Витальевна трудится в техникуме с 1999 года. Уже 24 года она учит студентов азам ветеринарии.

- Сейчас я не представляю свою жизнь без детей, без техникума и без преподавания. Мне нравится это! Это совершенно искренние чувства к профессии, - говорит женщина. - Но и ветеринаром я быть не перестала - на практических занятиях мы вместе со студентами выполняем ветеринарные лечебные манипуляции, а повышение квалификации я, например, прохожу в ветклиниках.

Главная награда для преподавателя - интерес студента. Горящие глаза, бесконечный список вопросов и студенты-почемучки мотивируют Анастасию Витальевну.

- Это так здорово, когда студенты заинтересованы в обучении, когда они задают вопросы, а после мы вместе находим на них правильные ответы. Это самая большая благодарность за труд преподавателя!

Новые технологии, современные лекарства и эффективные методы лечения - этому всему Анастасия Зайцева обучает своих студентов, которые потом воплощают полученные знания в жизнь на самарских сельхозпредприятиях. Однако самое главное, по мнению женщины, в работе с животными - постановка диагноза.

- С животными очень непросто! Если человек приходит на прием к врачу и может сказать, что его беспокоит и где болит, то с четвероногими пациентами так, увы, не получится. Только профессионал своего дела способен правильно провести диагностику, назначить анализы и обследования, чтобы вылечить животное. Но самое главное - животных нужно любить, проявлять к ним сострадание и не бояться.

«Идти рядом и отвечать на вопросы»

Поэтому еще в начале пути будущему специалисту очень нужен наставник. Без этого может пропасть настоящий талант.

- Наставничество - это непросто, оно требует безграничного запаса терпения и неравнодушия. Ведь наставник должен не только давать знания, но и быть рядом со студентом и направлять его, идти рядом и отвечать на все его вопросы, - говорит Анастасия Зайцева. - Очень важно понимать студента, понимать, как ему легче всего усвоить материал. Есть теоретики, а есть практики. В самом начале знакомства с детьми важно понять, кто есть кто. Одним студентам лучше делать акцент на исследования, на теоретическую базу, а другим нужно дать поработать с животным - пусть потрогает, посмотрит и лишь потом поставит диагноз.

КОНКРЕТНО

В Самарской области молодые ветеринары могут рассчитывать на материальную поддержку после переезда в села. Молодые ветеринары, приехавшие на работу в организации АПК, получают те же меры поддержки, что и специалисты животноводства, растениеводства и других специальностей. Так, ветврачи имеют право на единовременные и ежемесячные выплаты за работу в сельской местности. Размер выплат зависит от уровня образования: от 4 тысяч до 69 тысяч рублей.