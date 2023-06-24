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Общество24 июня 2023 6:00

Понять четвероногих пациентов: Анастасия Зайцева учит будущих ветеринаров стоять на страже здоровья братьев наших меньших

Анастасия Зайцева уже более 20 лет учит будущих ветеринаров стоять на страже здоровья братьев наших меньших
Анастасия ЗУБКОВА
Анастасия Зайцева приехала работать и жить в Самарскую область

Анастасия Зайцева приехала работать и жить в Самарскую область

Фото: Анастасия ЗУБКОВА

Анастасия Зайцева мечтала стать ветеринаром с детства. Еще девчонкой лечила соседских котов, собак и даже жуков. Успешно сдала экзамены, поступила в ветеринарную академию, а потом отправилась на производство, где заботилась о здоровье коров и быков. Но судьба внесла свои коррективы и привела Анастасию в Сергиевский губернский техникум. И вот уже 24 года она учит студентов помогать четвероногим пациентам, понимать тех, кто не может выразить свою боль словами.

Начали новую жизнь в Самарской области

Когда началась перестройка, хозяйство, в котором Анастасия работала, перестало существовать.

- Тогда мы с мужем решили переехать из Ульяновска в Самарскую область - здесь больше перспектив, больше шансов реализовать себя. Уже на месте стали думать, как нам дальше развиваться, - поделилась Анастасия.

Здесь молодой ветеринар получила педагогическое образование и вместе с супругом устроилась в Сергиевский губернский техникум.

- С тех пор я обучаю студентов ветеринарии, - улыбается Анастасия. - Конечно, в самом начале пути было очень сложно - взять и переключиться с одного дела на совершенно другое. Но сейчас я понимаю, что это стоило того.

«Интерес студента - награда для преподавателя»

Анастасия Витальевна трудится в техникуме с 1999 года. Уже 24 года она учит студентов азам ветеринарии.

- Сейчас я не представляю свою жизнь без детей, без техникума и без преподавания. Мне нравится это! Это совершенно искренние чувства к профессии, - говорит женщина. - Но и ветеринаром я быть не перестала - на практических занятиях мы вместе со студентами выполняем ветеринарные лечебные манипуляции, а повышение квалификации я, например, прохожу в ветклиниках.

Главная награда для преподавателя - интерес студента. Горящие глаза, бесконечный список вопросов и студенты-почемучки мотивируют Анастасию Витальевну.

- Это так здорово, когда студенты заинтересованы в обучении, когда они задают вопросы, а после мы вместе находим на них правильные ответы. Это самая большая благодарность за труд преподавателя!

Новые технологии, современные лекарства и эффективные методы лечения - этому всему Анастасия Зайцева обучает своих студентов, которые потом воплощают полученные знания в жизнь на самарских сельхозпредприятиях. Однако самое главное, по мнению женщины, в работе с животными - постановка диагноза.

- С животными очень непросто! Если человек приходит на прием к врачу и может сказать, что его беспокоит и где болит, то с четвероногими пациентами так, увы, не получится. Только профессионал своего дела способен правильно провести диагностику, назначить анализы и обследования, чтобы вылечить животное. Но самое главное - животных нужно любить, проявлять к ним сострадание и не бояться.

«Идти рядом и отвечать на вопросы»

Поэтому еще в начале пути будущему специалисту очень нужен наставник. Без этого может пропасть настоящий талант.

- Наставничество - это непросто, оно требует безграничного запаса терпения и неравнодушия. Ведь наставник должен не только давать знания, но и быть рядом со студентом и направлять его, идти рядом и отвечать на все его вопросы, - говорит Анастасия Зайцева. - Очень важно понимать студента, понимать, как ему легче всего усвоить материал. Есть теоретики, а есть практики. В самом начале знакомства с детьми важно понять, кто есть кто. Одним студентам лучше делать акцент на исследования, на теоретическую базу, а другим нужно дать поработать с животным - пусть потрогает, посмотрит и лишь потом поставит диагноз.

КОНКРЕТНО

В Самарской области молодые ветеринары могут рассчитывать на материальную поддержку после переезда в села. Молодые ветеринары, приехавшие на работу в организации АПК, получают те же меры поддержки, что и специалисты животноводства, растениеводства и других специальностей. Так, ветврачи имеют право на единовременные и ежемесячные выплаты за работу в сельской местности. Размер выплат зависит от уровня образования: от 4 тысяч до 69 тысяч рублей.

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