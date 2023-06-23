Самоотверженность и профессионализм: в Самаре наградили победителей конкурса «Герои в белых халатах - 2023»

В Самаре наградили победителей конкурса «Герои в белых халатах - 2023» Фото: Анастасия ЗУБКОВА

Они живут, посвящая себя людям. Они жертвуют своими интересами ради других. Они словно ангелы в белых халатах. В Самаре в пятницу 23 июня 2023 на площадке «КП— Самара» наградили победителей и призеров конкурса «Герои в белых халатах-2023», в котором участвовали медики со всего 63 региона. Читатели отблагодарили любимых врачей и медицинских сестер за труд и заботу, отдав свой голос за лучшего, по их мнению, претендента на победу. Делимся итогами конкурса и рассказываем подробности.

«Это конкурс признательности пациентов»

Проект медиагруппы «Комсомольской правды» «Герои в белых халатах», приуроченный ко Дню Медика традиционно уже несколько лет проходит при поддержке Министерства здравоохранения во многих регионах нашей страны. Всего в 2023 в конкурсе приняли участие 73 человека, из которых только 6 прошли в финал.

В 2023 году участие в конкурсе приняли 73 человека, из которых только 6 прошли в финал Фото: Анастасия ЗУБКОВА

-Медики — это по-настоящему незаменимые люди с золотыми руками и большим сердцем, которые день и ночь, 365 дней в году стоят на страже здоровья самарцев. Профессиональный праздник — отличный повод сказать врачам и медсестрам огромное спасибо за их самоотверженный труд и заботу. Это не конкурс красоты или профессионального мастерства, это конкурс признательности пациентов, - поприветствовала гостей редактор самарской «Комсомольской правды» Ольга Новикова.

Победителей выбирали пациенты

Действительно, врачей-победителей возвели на пьедестал благодарные пациенты. Лучшие из лучших были выбраны путем голосования. Рассказываем о них подробнее.

Врачей-победителей возвели на пьедестал благодарные пациенты путем голосования Фото: Анастасия ЗУБКОВА

Так, первое место в номинации «Врач» завоевал Зиновий Резников. Он — оперирующий врач-уролог высшей категории больницы имени Семашко. Любовь к профессии передалась мужчине по наследству. Он решил пойти по стопам своих родителей. И вот уже около 20 лет с гордостью носит белый халат.

Профессиональный праздник — отличный повод сказать врачам и медсестрам огромное спасибо за их самоотверженный труд и заботу Фото: Анастасия ЗУБКОВА

Второе место забрал оториноларинголог Кинель-Черкасской центральной районной больницы. Молодой врач Никита Воеводин трудится также в Самарской областной детской клинической больнице имени Ивановой.

Еще раз сказать «спасибо»

Список победителей в номинации закрывает Елена Трифонова. Девушка умеет найти подход к каждому ребенку, потому и уже много лет работает педиатром и гастроэнтерологом в Самарской областной детской клинической больнице имени Ивановой.

Это не конкурс красоты или профессионального мастерства, это конкурс признательности пациентов Фото: Анастасия ЗУБКОВА

-Я думаю, подобные конкурсы необходимы, чтобы лишний раз убедиться, что ты нужен пациентам. Приятно знать, что тебя искренне любят и уважают, что тебе доверяют. Суть конкурса в благодарности от людей, это здорово! Ее ведь часто не хватает в нашем рабочем потоке. Многие просто не успевают сказать «спасибо».

«Голосовали, а я и не просила»

В номинации «Медсестры» победу одержала участковая медсестра детского отделения Самарской городской поликлиники № 13 Юлия Моривец. Второе место заняла ее коллега Марина Сидорова. Женщина работает в химиотерапевтическом отделении Самарского онкологического диспансера.

Проект медиагруппы «Комсомольской правды» несколько лет проходит при поддержке Министерства здравоохранения Фото: Анастасия ЗУБКОВА

А 3 место досталось Булде Кисыковой, которая больше 30 лет служит медицине на должности медицинской сестры онкологического кабинета поликлиники Красноярской центральной районной больницы.

-Честно признаюсь, мне было так приятно принять участие в конкурсе. Мои пациенты голосовали, хотя я и не просила, и очень переживали за результаты. Многие постоянно заглядывали в кабинет и спрашивали, когда станет известно имя победителя, - поделилась женщина.

Редакция "КП-Самара" поздравляет победителей и участников конкурса и желает им дальнейших профессиональных побед и достижений!