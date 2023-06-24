Бежала за преступником и снимала на видео: смелая кассирша помогла задержать вооружённого грабителя тушенки

Рецидивист с украденной тушенкой угрожал ножом, но продавщица не сдалась. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Тольятти храбрая продавщица помогла полицейским задержать преступника. Мужчина зашел в магазин, собрал с прилавка тушенку и, не оплачивая, прошел через кассу. Женщина была шокирована такой наглостью и последовала за преступником, снимая его на камеру мобильного телефона. Грабитель угрожал кассирше ножом, но бойкая продавщица не испугалась и продолжала преследование злоумышленника. Благодаря рискованным действиям 50-летней тольяттинки, полицейским удалось в кратчайшие сроки задержать преступника.

- Вызов в полицию поступил от сотрудника магазина на улице 40 лет Победы. Он рассказал, что неизвестный мужчина пришел в магазин, сложил в сумку 15 банок тушенки с прилавка и ушел, не оплатив. Следом за ним кинулась 50-летняя кассирша, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Женщина шла за грабителем с тушенкой и снимала его на видео. Преступник пытался всеми силами оторваться от преследования, даже угрожал продавщице ножом, но храбрая сотрудница магазина не поддавалась на провокации и продолжала преследование. В какой-то момент преступник сбросил тяжелую сумку с тушенкой и убежал вглубь дворов.

- Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции просмотрели видеозапись, и участковый узнал в злоумышленнике своего подопечного, который уже несколько раз привлекался к уголовной ответственности за мелкое хищение, - рассказывают полицейские.

Несмотря на постоянные профилактические беседы и несколько возбужденных дел, рецидивист не сделал для себя выводов и вновь пошел на преступление. Преступника-клептомана задержали по месту его проживания и доставили в отделение.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой», его заключили под стражу на время следствия.

- Благодаря отважным действиям сотрудницы торговой точки, нам удалось за несколько часов установить и задержать преступника. Сейчас руководство УМВД по городу Тольятти рассматривает вопрос о награждении храброй женщины, - сообщили в главном управлении МВД по Самарской области.