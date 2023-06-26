Кровь шла горлом: в Самарской области хирурги «перепрошили» вены пациентке, чтобы спасти ей жизнь

Операция длилась около четырех часов / Фото: tgkb5.ru

«Стенки вен лопались, не выдерживая давления»

В Самарской области хирурги провели крайне сложную операцию, что спасти жизнь 51-летней пациентке. Женщина затянула поход к врачу, и в итоге попала в больницу с сильным кровотечением. Из лап смерти ее буквально вырвали медики Тольяттинской ГКБ № 5.

— Женщину госпитализировали с рецидивирующим гастроинтестинальным кровотечением — кровь шла горлом. После срочных обследований было установлено, что причина — варикоз вен пищевода, явившийся опасным осложнением другого заболевания. Стенки вен, попросту говоря, лопались, не выдерживая давления, — рассказали в больнице.

Сделали «перепрошивку» вен

Медики решили провести пациентке сложную операцию, чтобы устранить саму возможность последующих кровотечений и тем самым спасти ей жизнь. Руководил процессом главный хирург ТГКБ № 5 Бахтияр Рахимов — специалист с многолетним опытом работы.

Операционная бригада выполнила дистальное спленоренальное шунтирование — «перепрошивку» вен, чтобы убрать излишнее давление, перекрыть кровоток в одних местах и направить его другими путями. По всей стране подобные хирургические вмешательства делаются не более 20 раз в год.

Хирурги провели очень сложную, чрезвычайно кропотливую и тщательную работу / Фото: tgkb5.ru

Выполнили кропотливую работу

— Длилась операция около четырех часов. Это была очень сложная, чрезвычайно кропотливая и тщательная работа. Надо обладать уникальными знаниями и навыками, чтобы решиться на такое оперативное вмешательство, — поделился врач-хирург хирургического отделения № 1 Илья Гребенщиков, который ассистировал Бахтияру Рахимову на операции.

Все прошло успешно. Медики устранили опасность для жизни пациентки. В дальнейшем никаких осложнений у женщины не было. Она какое-то время провела под наблюдением врачей, а затем ее выписали домой.

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