Коттеджи среди сосен и аквазона под открытым небом: что нового для гостей в загородном комплексе «Циолковский» летом 2023 года

Все открытые бассейны в «Циолковском» — подогреваемые. Фото: ЦИОЛКОВСКИЙ.

Территория комфорта

Летний сезон 2023 года в загородном комплексе «Циолковский» стартовал сразу с несколькими долгожданными новинками, которые делают отдых еще комфортнее и разнообразнее.

Отличная новость для больших семей или компаний: теперь в загородном комплексе можно поселиться в новеньких коттеджах премиум-класса. Они выстроены с сохранением ландшафта, среди вековых сосен. Панорамное остекление почти стирает грань между удобством проживания и красотой природы.

Планировка каждого коттеджа площадью 168 квадратных метров продумана до мелочей. Есть большая гостиная-столовая с выходом на меблированную веранду с мангалом. Три просторных двухместных номера с санузлами. Интерьеры выдержаны в стиле лофт, модерн, в оформлении использованы высококачественные отделочные материалы и стильная мебель. Есть wi-f-и ТВ. В коттеджах могут с удобством разместиться от 6 до 12 человек, арендовав один этаж или весь дом целиком. Для малыша найдется детская кроватка, а для гостей – дополнительные спальные места.

Разместившись отдельно от других отдыхающих, гости коттеджей пользуются всеми благами загородного комплекса. Можно готовить самим или заказать питание по системе «шведский стол» за дополнительную плату, посещать бары и рестораны. Пройти курс оздоровительных процедур или воспользоваться услугами косметологов в медицинском центре. Провести день в крытом СПА-комплексе «Акватория» с 25-метром бассейном и галереей саун (русская, турецкая, соляная). Участвовать во всех активностях, мастер-классах, посещать концерты, вечерние программы с ведущим и караоке, кинопоказы и дискотеки. Заниматься спортом, играть в командные спортивные игры, научиться кататься на лошади и многое другое.

В аквазоне достаточно мест для комфортного отдыха. Фото: ЦИОЛКОВСКИЙ.

Лето в стиле «аква»

Совсем недавно в «Циолковском» открылась долгожданная летняя аквазона, которая уже стала главным центром притяжения для гостей комплекса. В нее входят три подогреваемых до 26 градусов бассейна под открытым небом: два для взрослых глубиной 135 см и один детский глубиной 60 см. Для малышей есть также игровая площадка «Аквабуль» с водными аттракционами.

Для малышей и не только — площадка с водными аттракционами. Фото: ЦИОЛКОВСКИЙ.

Для удобства отдыхающих продумана каждая деталь: есть пляжные переодевалки с душем, зона релакса с комфортными шезлонгами и зонтиками и мягкие зоны с подушками. В «Аквабаре» - широкий ассортимент сезонных напитков и блюд для быстрого перекуса. Безопасность аквозоны на высоком уровне: везде нескользящее покрытие, комфортные входы в бассейны, продуманная система фильтрации и обеззараживания воды, ежедневная очистка и лабораторный контроль.

Каждый день - пенная вечеринка! Фото: ЦИОЛКОВСКИЙ.

Ежедневно около бассейнов работает анимация: акваминидиско, аквааэробика, боча, пенные дискотеки, игры для детей. И самое главное – посещение летней аквазоны абсолютно бесплатно и безлимитно для гостей комплекса.

Кроме водных развлечений, предусмотрены варианты и для активного отдыха. Здесь оборудованы высококачественные площадки для игры в пляжный футбол, волейбол, настольный теннис. Возведён памптрек, на котором могут тренировать навыки экстремалы – роллеры, скейтеры и велосипедисты. Также в «Циолковском» есть тренажеры, прокат велосипедов, роликов и другого спортинвентаря.

И все это – посреди великолепного соснового бора с его удивительным воздухом, где каждая прогулка становится путешествием, а любой день - ярким событием. Лето в «Циолковском» проходит замечательно!

Детям весело, а это главное! Фото: ЦИОЛКОВСКИЙ.

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