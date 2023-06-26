Рухнула прямо на постель ребенка: 12-летнюю девочку чуть не убило огромной веткой дерева

Огромная ветка дерева чуть не убила ребенка в Самаре. Фото: предоставлено "Комсомолке"

В Самаре 12-летнюю девочку чуть не убило огромной веткой дерева. ЧП произошло рано утром 25 июня 2023. От старого вяза, который рос около дома по Ташкентскому переулку, 61, внезапно оторвалась огромная ветка – и рухнула прямо на здание, пробив окно и опустившись прямо на постель, в которой спала 12-летняя Аня (имя ребенка изменено – прим.ред.). Девочке удалось выжить лишь чудом. Журналисты «КП-Самара» выяснили подробности истории.

«Накрылась одеялом с головой»

Рано утром 25 июня Любовь Попова, жительница квартиры на первом этаже ветхой двухэтажки, проснулась от внезапного грохота, звона стекла и истошного крика 12-летней внучки. Вбежав в комнату, она увидела ужасающее зрелище – по всей комнате валялись осколки разбитого оконного стекла, на разложенном диване, где спала девочка, и рядом с ней лежали куски огромной ветки и листья, а сама Анечка сжалась в углу постели под одеялом.

Любовь Попова до сих пор не может прийти в себя после ЧП. Фото: Яна Жарких

- Диван был разложен. На нем спала внучка. Она испугалась, закричала, когда на нее посыпались стекла. Хорошо, что догадалась накрыться одеялом с головой. Слава Богу, она не поранилась,- рассказала Любовь Александровна журналистам «КП-Самара».

Беды удалось избежать лишь чудом. К счастью, девочка не пострадала.

Упавшая ветка разбила окно на первом этаже. Фото: предоставлено "Комсомолке"

Жаловались еще четыре года назад

Старое, сухое дерево вызывало тревогу местных жителей уже давно. Еще в 2019 году они составили обращение в администрацию Кировского района. Специалисты выехали по указанному адресу и подтвердили – мол, да, вблизи дома №61 по Ташкентскому переулку действительно есть деревья, требующие спила.

- Составлен порубочный билет №321 от 18 сентября 2019 года и направлен в ООО УК «Новая Самара», - сообщила администрация в письме жителям. – Управляющая компания обязана удалять сухие и аварийные деревья, вырезать поломанные сучья и ветки. Собственникам необходимо провести собрание, принять общее решение о спиле аварийных деревьев и направить его в управляющую компанию.

Аварийное дерево до сих пор стоит на своем месте. Фото: Яна Жарких

Однако, по словам жильцов, необходимых мер предпринято не было - аварийное дерево управляющая компания так и не спилила.

После ЧП жильцы позвонили в районную администрацию. Оттуда в пострадавшую квартиру приехали специалисты, вытащили обломки дерева из помещения и заменили разбитое оконное стекло. Впрочем, само дерево осталось стоять на месте.

Журналисты «КП-Самара» обратились в управляющую компанию. Однако по телефону комментировать ЧП в управляющей компании отказались, а ответ на официальный запрос на момент публикации материала не был получен.