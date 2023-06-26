На жару жителям Самарской области пока рассчитывать не приходится. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Июнь в Самаре мало радовал нас теплыми деньками, а прошедшая неделя и вовсе была почти по-осеннему холодной и дождливой. Рассказываем, когда в Самару вернется жара в июне-июле 2023 года. Данные предоставлены сервисом Gismeteo.ru.

Когда в Самару вернется жара в июне-июле 2023

Текущая неделя началась хоть и с ясного и солнечного, но все же довольно прохладного для июня дня. Столбик термометра не поднимается выше +23 градусов. К тому же дует северный ветер, со скоростью не более 4 м/c.

По ночам в будни снова прохладно: от +11 до +18 будет на этой неделе с понедельника по среду включительно.

Во вторник, 27 июня, облачно с прояснениями, без осадков, +22...+24 днем. В среду, 28 июня, весь день пасмурно, но без осадков, +20...+22 градусов.

Самыми теплыми днями на этой неделе станут четверг и пятница - до +26 градусов днем. Облачно с прояснениями. По ночам чуть теплее, чем до этого: до +20 градусов.

В оба выходных дня, по прогнозам метеорологов, ожидаются осадки. В субботу, 1 июля, дождь пойдет во второй половине дня. Воздух прогреется лишь до +20 градусов днем. Ночью +15...+17 градусов.

В воскресенье, 2 июля, сильный дождь зарядит с самого утра и будет ослабевать к обеду. Будет так же - не более +20 градусов днем, слабый ветер.

Если верить долгосрочному прогнозу погоды на ближайшие две недели, то относительно жарко будет в начале следующей недели - с 3 по 5 июля 2023 года. Температура воздуха днем в эти даты составит +25...+27 градусов.