Самарские космические технологии переходят на службу аграриям

Умное земледелие позволит и урожайность повысить, и землю оставить плодородной. Фото: Дмитрий СТЕШИН

Проблема продовольственной безопасности - одна из самых важных. Причем, наращивая урожайность, объемы сельхозпродукции, важно не забывать об экологии, заботиться о сохранении почвы для будущих поколений земледельцев. Это стало одним из направлений работы НОЦ - Научно-образовательного центра мирового уровня «Инженерия будущего», призванного объединять науку и реальный сектор экономики. Сегодня в НОЦ входят университеты шести регионов страны, и многие из них вовлечены в создание прорывных технологий для сельского хозяйства. Для продуктивной работы в этой сфере в НОЦ создан отдельный комитет «Умное Агро», который возглавила Людмила Орлова. Людмила Владимировна рассказала о том, зачем он нужен и над чем работает.

- Продовольственный рынок очень важен, ведь по мнению многих еда - это новая нефть, - считает президент некоммерческого партнерства «Национальное движение сберегающего земледелия» Людмила Орлова. - Это вопрос номер один для развивающихся стран, а Россия является действительно крупным поставщиком. Для динамичного развития сельского хозяйства необходимы новые технологии - они востребованы аграриями. Например, системы дистанционного зондирования земли и мониторинга земли - они очень помогают. Плюс, беспилотники, как воздушного типа, так и наземного. Многие тракторы уже обладают возможностью автопилотирования. Мы должны создать технологии, позволяющие оставить землю своим потомкам в том состоянии, в котором приняли ее от наших предков. Например, специалисты НОЦа уделяют много внимания углеродной нейтральности - сохранению почвы через технологии, которые приводят к меньшим выбросам углерода.

По словам Людмилы Владимировны, деградация почв - одна из самых больших проблем на сегодняшний день в России. Используя старые технологии, вспашку, много химии, земледельцы разрушают чернозем, истощают почву. Комитет «Умное Агро» ставит своей задачей изменить такое положение дел.

Учеными и инженерами Научно-образовательного центра мирового уровня «Инженерия будущего» создаются полигоны, на которых отрабатываются методики ресурсосберегающего, регенеративного, или, по-другому, карбонового земледелия. Проект позволит сократить выбросы углерода в атмосферу.

- Все шесть регионов НОЦ находятся примерно в одной климатической зоне, поэтому проблематика сельского хозяйства примерно у всех одинаковая, - говорит Людмила Орлова. - Ученые могут предложить земледельцам много полезного. Очень интересна разработка, которая снижает выбросы от техники в атмосферу. Востребованы технологии с использованием искусственного интеллекта, помогающие экономить средства и повышать продуктивность в сельском хозяйстве. Интересны исследования по беспилотным летательным аппаратам для обработки полей с минимумом выбросов в почву. Мы начинаем широко использовать гиперспектральные камеры на дронах. Камера позволяет человеку с помощью программ увидеть мир иначе. Единственный университет, который сейчас работает над технологией - самарский национальный исследовательский университет им. Королева. Специальные линзы и детали из космических технологий переходят на службу аграриям - такие разработки очень конкурентоспособны.

Между тем, исследования очень дорогие. В прошлом году ученые НОЦ потратили около двух с лишним миллионов рублей только на реагенты. Поэтому к исследованиям важно привлекать крупных стратегических партнеров.

- Надо понимать, что за сохранение экологии отвечает каждое предприятие, каждый гражданин, - считает Людмила Орлова. - Ответственность за природу тесно связана с патриотизмом. Только когда все поймут важность умного земледелия, мы сможем сдвинуть проблему с места.