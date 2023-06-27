Даже некоторые здоровые горожане могут почувствовать упадок сил, слабость, головные боли. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С вечера 27 июня до полуночи 28 июня 2023 года в Самаре будет бушевать сильная магнитная буря. Рассказываем, как от нее защититься.

Сила геомагнитной активности в эти сутки составит 4 балла, что означает малую магнитную бурю. Однако несмотря на такое название, это явление может негативно сказаться на здоровье некоторых самарцев.

Следующая вспышка активности на Солнце произойдет в период с 30 июня по 2 июля 2023 года. Ее сила достигнет 3 баллов, что по классификации ученых называется слабой геомагнитной бурей.

Как подготовиться к магнитной буре 28 июня 2023 года в Самаре

Магнитная буря 28 июня 2023 может сказаться на здоровье жителей Самарской области. Особенно осторожными стоит быть метеочувствительным и людям с хроническими заболеваниями.

При этом даже некоторые здоровые горожане могут почувствовать упадок сил, слабость, головные боли, учащенное сердцебиение. Может повыситься артериальное давление, а настроение испортиться без объективных на то причин.

К вспышкам на солнце можно подготовиться заранее и уменьшить негативное влияние на организм. Врачи рекомендуют избегать тяжелых физнагрузок, больше находиться на свежем воздухе, не нарушать режим сна, отказаться от изнурительных авиаперелетов, пить много чистой воды, больше есть фруктов и овощей.

Пожилым людям лучше исключить алкоголь, жирную пищу и избегать переедания. Самарцам с сердечно-сосудистыми заболеваниями следует заранее обсудить с лечащими врачами, какие препараты нужно принимать, если их, например, прихватит на рабочем месте.

При сильной магнитной активности также может сбоить техника.

Что такое магнитная буря?

Магнитная буря - возмущение геомагнитного поля длительностью от нескольких часов до нескольких суток. Оно происходит, когда на Солнце случаются вспышки, и в космическое пространство выливается плазма. Она достигает Земли в виде солнечного ветра. Под его воздействием в магнитном поле нашей планеты моментально возникает хаос. Именно поэтому техника во время магнитных бурь может сбоить, а многие люди начинают себя неважно чувствовать.