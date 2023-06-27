Поездкам на такси в Тольятти ставят пять звезд чаще, чем в среднем по стране

Яндекс Go проанализировал долю максимальных оценок пользователей такси. По данным сервиса, в Тольятти 97,1% всех оцененных поездок получили пять звезд из пяти. Тольяттинский показатель опережает среднероссийский, по стране аналогичная статистика — 96,6%.

В сервисе также перечислили пятерку регионов с максимальной долей «пятизвездочных» поездок. Это Ненецкий АО, Магаданская область и три республики — Ингушетия, Саха (Якутия) и Калмыкия.

Все пользователи мобильного приложения Яндекс Go могут оценить поездку во время или по ее завершению. За общее впечатление можно поставить от одной до пяти звезд. Кроме того, есть опция — похвалить водителя за конкретный аспект: хорошую музыку, интересную беседу, чистый салон и т.д. В профиле у водителей-партнеров сервиса указано, сколько раз пассажиры выделяли тот или иной аспект.