Классика на Волге и рок на Проране: фестивали в Самаре в июле 2023

Одно из главных событий июля – фестиваль высокого искусства «Тремоло» в Тольятти. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В июле 2023 года в Самарской области пройдут четыре крупных фестиваля, которые можно посетить всей семьей. Рассказываем про фестивали в Самаре в июле 2023 года.

Тремоло 2023 в Тольятти

6-9 июля 2023, Тольятти, терраса ресторана «Амбар» (Комсомольское шоссе, 68)

«Тремоло» - фестиваль высокого искусства, который ежегодно проходит в Автограде под открытым небом на берегу Волги. На него съезжаются оркестры и артисты со всего мира. В этом году каждый день фестиваля будет посвящен разной тематике: джаз, «Возвращение в Сан-Ремо», кино и музыка, рок и классика. А 8 июля будет посвящен детям. Подробности обширной программы смотрите здесь.

Вход - 1400-2500 рублей (в зависимости от выбранного концерта).

Танго-фестиваль Романтика в Самаре 2023

7-9 июля, Самара, ул. Киевская, 1 (танцевальная студия SENSE) и Дом Актера (ул. Вилоновская, 24).

Танго-фестиваль «Романтика» пройдет в Самаре во второй раз. Организаторы анонсируют мастер-классы от преподавателей танго со всего Поволжья, милонги, шоу-выступление от преподавателей фестиваля, а также заявлен квартирник (концерт-лекция) с Иваном Таланиным TANGO EN VIVO.

Вход - 600-1500 рублей (в зависимости от выбранного мероприятия).

Топинамбур 2023 в Самаре

21-23 июля 2023, Самара, остров Проран.

«Топинамбур» - фестиваль местного творчества. В 2023 году на нем выступят самарские коллективы: «Тихие игры», Алексей Психический, «Однорукий Бандурист», «Акеан» и другие. Прием заявок от музыкантов продолжается. Организаторы обещают, что это будет самое душевное мероприятие лета.

Вход - 600 рублей.

Энколпион 2023

22-29 июля (туристический день - 23 июля), вблизи Сергиевска.

Фестиваль «Энколпион» - ежегодный фестиваль исторической реконструкции, XV век. В программе - военные маневры и строевые тренировки, историчная общая кухня, мастер-классы, семинары, исторические эксперименты, живая средневековая музыка. Если вы хотите стать именно участником фестиваля, то оставить заявку можно тут.

Вход - бесплатно для туристов, участники платят взносы.