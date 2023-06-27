«Без Волги жизнь не мила»: путешественники из Саранска приплывут на Грушинский фестиваль на катамаранах

Саранские путешественники приплывут на "Грушу" по Волге. Фото: предоставлено "Комсомолке"

Волжский бриз, солнышко и прекрасный вид на Жигулевские горы. 27 июня 2023 года группа путешественников из Саранска стартовала в путь в Самарскую область, на Грушинский фестиваль. В качестве транспорта выбрали катамараны с моторами и байдарки. Журналист «КП-Самара» выяснила подробности.

Маршрут покорится даже новичкам

Сплав по Волге «Клуб саранских путешественников» запланировал с 27 июня по 3 июля 2023 года – аккурат к Грушинскому фестивалю. Именно он станет центральным пунктом назначения в этом приключении. Также участники собираются посетить дом-музей художника Ильи Репина, Сокские Штольни и скалодром на горе «Верблюд».

Группа из 18 путешественников стартует из столицы Республики Мордовия, Саранска, в Самарскую область. Сначала путники доберутся до Ульяновска, потом – до Жигулевска. Именно там они пересядут на водный транспорт и начнут покорять Волгу. Организаторы похода уверяют: маршрут несложный, покорится даже новичкам.

Путешественникам придется преодолеть немалый путь. Фото: предоставлено "Комсомолке"

- Это маленькая часть нашего проекта «Клуб Саранских путешественников». Мы из года в год плаваем по Волге, но также путешествуем и в Карелию, на Кавказ, у нас много туров, - рассказал руководитель похода Виктор Шакирзянов. - Сначала мы ходили по Волге на байдарках, потом на катамаранах, а дальше я подумал и решил, что нужно показать желающим самые красивые местные маршруты. После «Груши» мы же задерживаемся еще на сутки. Мы ходим на противоположный берег: в Богатырь, потом в Ширяево, на Верблюд, Штольни посещаем.

Плавают по Волге уже 13 лет

Подобные экстремальные мероприятия клуб проводит круглогодично, а сплав по Волге на «Грушу» уже стал хорошей традицией.

Маршрут доступен даже для новичков. Фото: предоставлено "Комсомолке"

- Я сам родом с Волги, из Ульяновска. 25 лет назад я попал в Мордовию. Мне было очень тяжко без Волги, первое время буквально жизнь была не мила без любимой реки. А потом начал ходить в походы и это помогло, - признается Виктор.

Первый раз сплавиться по Волге команда Виктора решилась в 2010 году. Прошло уже 13 лет, но с тех пор каждый год, традиционно летом, путешествие по великой реке происходит обязательно.

- Самое главное - ничего не бояться. Многие из-за страха и каких-то иллюзий надумают себе всякого, почему ничего не видят, кроме четырех стен своего дома. Нужно преодолевать страхи и наполнять свою жизнь новыми красками. Попробуйте, понравится - супер, не понравится - ничего страшного, - уверен Виктор Шакирзянов.