Садист держал в плену собаку в Самаре, а после оставил умирать на помойке

Измученная Глория забилась в покрышку и тихонько скулила. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Лежала и скулила в покрышке

Как-то утром, выйдя из дома, самарчанка неожиданно для себя стала ангелом-хранителем для собаки, попавшей в беду. Екатерина увидела во дворе на улице Физкультурной в Самаре черную собаку, которая тихонько скулила, забившись в покрышку возле мусорных баков. Неравнодушная девушка подошла ближе и вдруг онемела от страха – голова собаки была в крови, а вокруг кружили мухи. Катя судорожно набрала номер ветеринарного центра «Флагманвет» и рассказала о страшной находке. В кратчайшие сроки на место выехали сотрудники ветклиники и забрали собаку в центр. «КП-Самара» узнала страшные подробности судьбы окровавленного пса.

Умирающую собака нашла неравнодушная местная жительница. Фото: "Флагманвет"

Кто мог так жестоко поступить с собакой неизвестно

- Животное умирало, нужна была экстренная помощь, - вспоминает зооволонтер Екатерина.

В ветеринарном центре собаку осмотрели, поставили капельницу и начали бороться за ее жизнь. Измученную девочку назвали Глория. По словам специалистов, ей на вид всего года три.

- Судя по характеру травмы, собаку ударили по голове чем-то тяжелым и острым. Когти не сточены, это свидетельствует о том, что собака долгое время находилась взаперти, без выгула, - говорят специалисты центра «Флагманвет».

Кто и зачем мог такое сотворить с беззащитной собакой – неизвестно.

- У Глории очень тяжелая травма: насквозь проломлен череп. Вероятно, животное ударили и выбросили. Сейчас мы продолжаем бороться за ее жизнь, - рассказывают ветеринары.

Ветеринары продолжают бороться за жизнь беззащитной собаки. Фото: "Флагманвет"

Состояние крайне тяжелое, нужна операция

Глорию привезли в приют 26 июня, на следующий день журналист «КП-Самара» связалась с ветеринарным центром и узнала о состоянии собаки спустя сутки. По словам администратора приюта, где находится сейчас Глория, состояние собаки остается тяжелым.

- Нужна срочная операция, дальнейшие прогнозы может дать только хирург после осмотра. Сейчас мы ждем, когда врач сможет принять Глорию и сделать необходимую операцию, - рассказывает нам администратор Нафиса.

Когда Глорию привезли в приют, она немного пришла в себя после капельницы и перевязки, и даже немного поела. На следующий день ее состояние резко ухудшилось. Как нам рассказала Нафиса, собака отказывается от еды и воды, ее состояние специалисты оценивают как крайне тяжелое. Вся надежда зооволонтеров на хирурга, который согласится провести сложную операцию и дать Глории еще один шанс на жизнь.

Собака находится в крайне тяжелом состоянии. Фото: "Флагманвет"

Напомним, на днях самарские полицейские возбудили уголовное дело из-за жестокого убийства собаки на улице Черемшанской. На запись наружного видеонаблюдения попал момент, как неизвестный мужчина с особой жестокостью забил животное молотком, а после закинул окровавленный труп в багажник и уехал. Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность живодера, чтобы привлечь его к ответственности.