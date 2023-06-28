Битва ди-джеев и больше арт-объектов: каким будет молодежный форум iВолга 2023 в Самарской области

Большой палаточный лагерь развернется на Мастрюковской поляне.

В 2023 году молодежный форум iВолга пройдет в Самарской области в 11-й раз. С 21 по 29 июля большой палаточный лагерь развернется на Мастрюковской поляне вблизи Тольятти. Рассказываем, какие там будут смены и что будет нового в этом году.

Каким будет молодежный форум iВолга 2023 в Самарской области

Впервые в истории форума организацией и проведением образовательной и культурной программ будут заниматься все региона ПФО. За каждую смену будет ответственен один или два субъекта округа. Но главенствующую роль, конечно, отдали хозяйке - Самарской области.

Еще одна новинка форума 2023 года – у него будет тема - «Организация событий».

В рамках молодежного форума iВолга 2023 впервые пройдут «Молодежный DJ-фестиваль» и «iВолга Батл 2023». В танцевальных и музыкальных битвах сойдутся участники до 35 лет.

Организаторы форума также сообщили, что в этом году на Мастрюковской поляне появятся новые площадки партнеров, будет больше лекционных шатров, арт-объектов и инсталляций.

Смены и площадки iВолга 2023

Всего на форуме iВолга 2023 будет работать восемь смен и три специальных трека.

Самая большой сменой по традиции станут «Флагманы молодежи». На площадке соберутся лидеры молодежной политики регионов ПФО, чтобы обсудить тренды, новые подходы к организации молодежных событий и проблемы этой сферы.

Смена «Единство поколений» будет посвящена системе патриотического воспитания в стране.

Смена «Научный проспект» соберет студентов, молодых ученых и преподавателей в целях обучения потенциальных популяризаторов науки.

Смена «Миссия доброТЫ» посвящена теме волонтерства. Спикеры со всей России расскажут о новых формах реализации своих идей и инициатив.

Смена «Мастера воспитания» станет обучающей площадкой для молодых педагогов и наставников. Они овладеют навыками создания интерактивных форм событий и образовательных мероприятий для подрастающего поколения.

«Территория спорта» объединит руководителей и активистов ассоциации студенческих спортклубов, специалистов по работе с молодежью и других профессионалов в области спортивных событий.

В «Креативной мастерской» соберутся представители арт-сообществ со всей страны, чтобы спроектировать новое творческое пространство округа, найти новые смыслы и обсудить развитие и продвижение молодежных событий.

На смене «Территории впечатлений» участники под руководством экспертов научатся создавать яркие молодежные события, узнают, чем занимается режиссер путешествий и как стать тревел-блогером.

Для участников форума также разработаны три специальных трека:

«Поколение Первых», «Голос молодых» и «Медиалаборатория». Последняя объединит в себе теоретическую и практическую базы развития медийного потенциала для всех представителей диджитал-пространства ПФО.

На iВолге 2023 также будет работать Инклюзивный городок, где созданы все условия для участников с ограничениями по здоровью.