Баня, мансарда, беседка: о каких загородных домах мечтают самарцы и как воплотить мечту в реальность

Фото: Евгения ГУСЕВА

Больше половины самарцев мечтают иметь на загородном участке баню — таковы результаты опроса, который провела в своих соцсетях редакция «КП-Самара». За баньку на даче проголосовали 64% участников нашего исследования. Половина опрошенных также считает, что загородный участок не будет полноценным без беседки или веранды. А 44% уверены, что дача невозможна без клумбы с цветами. 36% участников голосования хотят видеть на участке бассейн. Кстати, любителей купания оказалось больше, чем желающих копаться в огороде, — место для грядок считают обязательным только 30% горожан. Интересно, что только 20% самарцев хотят видеть на загородном участке гараж и только 6% — курятник или свинарник.

Легко ли осуществить такие мечты? Если есть деньги — конечно. Но по статистике, большая часть сделок на рынке недвижимости, в том числе загородной, сегодня происходит с привлечением ипотечных средств. А дадут ли ипотеку на «хотелки» самарцев? Давайте разбираться.

Вообще купить в ипотеку дом, земельный участок под строительство капитального коттеджа или просто дачные шесть соток сегодня — вполне реальная затея. Банки предлагают широкий выбор ипотечных программ, как базовых, так и льготных — полный перечень можно изучить на сервисе недвижимости Домклик от Сбера. Но есть нюансы.

Фото: Светлана Маковеева

Земельный участок

Сразу оговоримся: купить земельный участок для дальнейшего строительства на нем дома можно практически по любой льготной программе ипотеки: «Семейной», «Господдержке» и так далее. Но если вам нужна земля как таковая — например, если подвернулся хороший участок, но строить в ближайшее время вы не планируете, подойдет программа «Загородная недвижимость и земля» от Сбера.

С ее помощью можно купить дачу или земельный участок, а также возвести садовый (не капитальный) домик. Первоначальный взнос при этом должен составлять не менее 25% от стоимости недвижимости, минимальная ставка кредита — 11,2%, максимальный срок — до 30 лет. Взять можно практически любую сумму — от 300 тысяч рублей до ста миллионов.

Ограничений, связанных с назначением земли, – под ИЖС, под строительство сезонного дома на территории СНТ или организации личного подсобного хозяйства, в данном случае нет.

Самарская область, Ставропольский, село Подстёпки. Фото: Домклик

Дом

Садовый домик можно, как мы уже выяснили, построить по базовой программе ипотеки — с классической ставкой от 11,2%. А если хочется и коттедж поосновательнее, и ставки пониже — стоит обратить внимание на льготные программы ипотеки.

Возвести настоящий жилой дом позволят и «Семейная ипотека» (ставки в Сбере — от 5,3%), и «Господдержка» (от 7,3%), и ипотека для айтишников (от 5%). По всем трем программам можно купить и землю, на которой вы будете строить. Главное, чтобы участок официально был предназначен для ИЖС. И это логично.

– Все госпрограммы направлены исключительно на улучшение жилищных условий, то есть распространяются только на жилье, – пояснили эксперты сервиса Домклик. – Это регулируется правилами программ, зафиксированными в постановлениях Правительства РФ. Садовые дома, которые чаще всего называют дачами, не относятся по документам к жилью, даже если их условия могут предполагать круглогодичное проживание. Но если по правоустанавливающим документам это садовый дом (то есть нежилое здание), то под любую из госпрограмм льготного ипотечного кредитования он не подходит.

Фото: Shutterstock

Гараж

Гараж тоже не относится к жилым строениям, и его строительство нельзя назвать улучшением жилищных условий. Поэтому льготный кредит с господдержкой на него оформить нельзя. Однако некоторые программы предусматривают возможность покупки такого объекта — например, ипотека от Сбера, которая так и называется: «Ипотека на гараж».

Процентная ставка — от 11,4% годовых, первоначальный взнос — от 25%, а минимальная сумма кредита стартует с 300 тысяч рублей. Правда, в загородной жизни эта программа может пригодиться вам только в том случае, если гараж будет находиться поблизости от вашего участка, а не прямо на нем. Ведь, повторим, построить дом для машины с этой ипотекой нельзя — только купить готовый.

Самарская область, село Малая Царевщина. Фото: Домклик

Баня, курятник, беседка

Эти постройки не относятся к жилью, их возведение не считается улучшением жилищных условий, и взять на них ипотеку — хоть льготную, хоть стандартную, увы, не получится. Однако если такое строительство вам необходимо, а собственных средств не хватает, можно воспользоваться программами потребительского кредитования. Кстати, о том, как правильно разместить баню на участке и что важно знать при ее строительстве — можно прочитать в журнале сервиса Домклик.

Впрочем, есть еще один лайфхак: с курятником это, конечно, не сработает, а вот с баней (точнее, сауной) и гаражом — вполне. Включите эти объекты в проект самого дома: гараж на первом этаже, сауна — в цоколе. И тогда ваша льготная ипотека на строительство дома сможет покрыть осуществление и этих задумок.

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