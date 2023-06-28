Поможет в дальнейшем освоении Арктики и Антарктики: самарский научный наноспутник успешно вывели на орбиту

Разработка, изготовление и испытания аппарата заняли около двух лет / Фото: Самарский университет / Степан Шафран

Во вторник, 27 июня 2023 года, состоялся пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с более чем 40 малыми космическими аппаратами на борту. В составе этой внушительной «флотилии» был и созданный учеными Самарского университета имени академика С.П. Королева научный наноспутник SamSat-ION («СамСат-ИОН»). Он предназначен для томографии верхнего слоя атмосферы Земли.

Будет исследовать ионосферу

Самарский спутник успешно вывели на заданную орбиту. Он будет работать на круговой солнечно-синхронной орбите с высотой 558,4 км. Научная аппаратура SamSat-ION будет собирать данные, необходимые для исследования ионосферы, которая в зависимости от активности Солнца влияет на распространение радиоволн и работоспособность техники.

Особенно эти сведения будут полезны при дальнейшем освоении полярных и приполярных районов Арктики и Антарктики, где возмущения ионосферы сильно виляют на спутниковую навигацию и связь. Кроме того, мониторинг текущего состояния ионосферы может помочь в прогнозировании землетрясений в сейсмонеустойчивых регионах.

Это первый наноспутник, оснащенный отечественной аппаратурой для проведения подобных исследований / Фото: Самарский университет / Степан Шафран

Аппарат оснащен отечественными приборами

- Все бортовые системы и научная аппаратура спутника отечественной разработки. Можно отметить, что это первый российский наноспутник, оснащенный отечественной аппаратурой для проведения подобных исследований, - рассказал заведующий межвузовской кафедрой космических исследований Самарского университета, профессор Игорь Белоконов.

Научная аппаратура SamSat-ION состоит из трех приборов. Это оригинальный датчик, позволяющий измерять параметры плазмы по орбите движения спутника; выносной магнитометр, который будет измерять состояние магнитного поля Земли; и навигационный приемник, который работает на двух частотах L1 и L2 российской системы ГЛОНАСС.

- Работая на этих частотах, мы сможем обрабатывать поступающую от навигационных спутников информацию и выделять так называемые задержки в распространении радиосигнала. Эти задержки указывают на то или иное состояние ионосферы. Мы сможем следить за состоянием верхней ионосферы, как бы «просвечивая» ее с помощью радиосигналов, или, говоря терминологически, мы будем проводить томографию, - поделился Игорь Белоконов.

«Дублер-каскадер» для жестких испытаний

Ученые создали собственную наноспутниковую платформу / Фото: Самарский университет / Степан Шафран

В вузе отмечают, что разработка, изготовление, сборка и испытания наноспутника заняли около двух лет. Столь продолжительное время ученым понадобилось, поскольку они создавали собственную наноспутниковую платформу. Все бортовые системы аппарата специалисты разрабатывали почти с нуля, не используя уже готовые решения.

Для проведения особо жестких испытаний даже был создан «дублер-каскадер» наноспутника. Именно он первый проходил все сложные тесты, на нем проверяли, выдержит ли конструкция ту или иную нагрузку. А уже потом на испытания отправляли аппарат, который накануне запустили в космос. Ученые ожидают, что срок активного существования SamSat-ION на орбите составит не менее 1 года.

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