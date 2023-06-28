На знаменитый Грушинский едут гости со всех концов страны Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Уже в четверг, 29 июня, под Самарой, на Фестивальной поляне Мастрюковских озер начнется 50-й Юбилейный Грушинский фестиваль. В этом году организаторы ждут на него более 60 тысяч человек. Рассказываем самое главное о юбилейном Грушинском фестивале, программу, что точно нельзя пропустить на фестивальной поляне.

«Полюс мужества ты нашел, Валерка, на реке Уде»

Имя студента авиационного института Валерия Грушина вся страна узнала в феврале 1968 года. Письмо из Куйбышева (так в советское время называлась Самара) прилетело в «Комсомольскую правду». Написано размашистым почерком, на последней странице семь фамилий.

«Дорогая редакция, вам пишет группа студентов… В Сибири, на реке Уде, погиб студент нашего института Валерий Грушин. Мы очень хотели бы, чтобы о жизни нашего друга, о его подвиге знали не только в нашем городе».

В 1967 году Валере Грушину было 22 года. До дня рождения (28 октября) он не дожил три месяца. Душа компании, опытный турист, автор стихов и музыки, любитель песен под гитару. В институте вместе с Анатолием Головиным и Вячеславом Луневым (конечно, их фамилии есть под письмом) создал группу «Поющие бобры» - на выступления захаживали и обычные горожане. Тем летом Валера сдал экзамены в институте и рванул в туристический поход – без этого не обходилось ни одно лето. А в этот раз компания была особенно тесная: однокурсники Софья Афанасьева, Евгений Недосеков. И самая красивая девочка на курсе, как говорили друзья – первая настоящая любовь парня – Светлана Иохим.

Валерий Грушин - стоит лицом, перед микрофоном, - и трио "Поющие бобры"

Поход не задался практически сразу - была страшная непогода, все сроки «поплыли», пришлось строить плот…. Когда группа оказалась на метеостанции на Хадаме, в Иркутской области, у них уже не было продуктов. Начальник метеостанции Константин Третьяков пригласил гостей переночевать в доме, накормил их, дал с собой хлеба.

Утром Третьяков решил на лодке везти в поселок Нерха сыновей Леню и Колю, а также гостившую у них племянницу Людмилу. Семья загрузилась в лодку, но моторы сразу не завелись. Константин пошел с носа на корму, и в этот момент узкая «Казанка» перевернулась. Дети оказались в воде, Валера Грушин, который все это видел с берега, снял штормовку, прыгнул в быструю холодную воду… Помог вытащить Людмилу, прыгнул за сыном Третьякова. А потом сам скрылся под водой. Он единственный погиб в тот день, ценой своей жизни спас детей. Друзья искали его до самой зимы, пока не пошла шуга, поднимались вертолеты. Ни тела, ни каких-либо следов Валерки так и не нашли.

Гостей восхищает не только авторская песня, но и природа Поляны Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Памятником другу стал фестиваль

Письмо друзей о подвиге Валерия Грушина «Комсомолка» напечатала полностью. Именно тогда многие читатели «Комсомолки» впервые узнали имя Валерки Грушина, студента из далекого закрытого города, который погиб, спасая детей из ледяной воды на реке Уде под Иркутском. Прочитали, каким он был Человеком, как кидался на помощь незнакомым людям. Какие песни пел в походах и как любил жизнь, путешествия.

«Кто из нас не хочет, не желает делать людям добро? Но как часто у нас это не получается, потому что мы слишком долго ищем подходящего случая, момента. Валерка такого момента не ждал. У него все выходило как бы само собой. Это была его черта, или, как говорят, «родимое пятно». Валерка мог подарить самую дорогую для него вещь ( дорогую – не в денежном смысле), если видел, что она нравится кому-то»

Последний подарок, который Валерий Грушин сделал, пожалуй, всему миру – это авторская песня. Друзья, искренне переживавшие потерю, решили навсегда оставить память о товарище в сердцах людей. Летом 1968 года они устроили стихийный фестиваль, на котором пели любимые песни и посвящали их Валерке. А уже на следующий год гостей фестиваля стало больше - сначала тысяча человек, потом – две, три, пять… Появился конкурс авторов и исполнителей, о фестивале стала разноситься слава по всему союзу.. На фестиваль несколько раз приезжали и родители Валерия Грушина.

А на крутом берегу над Хадымой появился памятник Валере – его в 1968 году поставили Евгений Недосеков, участник того последнего похода, Тамара Муравьева и Михаил Кузнецов, близкий друг Грушина. Он, кстати, ненамного пережил своего товарища – в 1973 году группа походников под руководством Кузнецова трагически погибла на Чивруайском перевале, на Кольском полуострове. Семью Грушиных тоже вскоре выкосил неумолимый рок: в 1970 ушел и средний сын Грушиных - Михаил: он тоже учился в авиационном. Парень готовился ночью к экзамену, плохо закрыл задвижку печи и отравился угарным газом. В 90-х умерли Федор Иванович и Бэла (мать погибшего студента), а потом не стало и младшего Грушина – Александра.

… А каждый фестиваль авторской песни начинается с песни о Валере – «Я не знаю где веселья полюс, я не знаю полюс скуки где. Только знаю плюс мужества ты открыл, Валерка, на реке Уде...».

Гитара ждет гостей Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

ХРОНИКИ «ГРУШИНСКОГО»

1968 год. 1-й фестиваль

Друзья и знакомые Валерия Грушина впервые собрались на той стороне Волги, чтобы вспомнить своего друга. Было примерно 600 человек

1969 год. 2-й фестиваль

Появилась плавучая сцена в виде гитары и фестивальный значок

1970-й год. 3-й фестиваль.

Более 4000 участников, 12 городов.

1974 год. 7-й фестиваль

На седьмой фестиваль приехали 10 тысяч участников из 54 городов. Лучшей песней фестиваля была названа песня Юрия Визбора и Сергея Никитина «Баллада о Викторе Хара». Перед зрителями на горе выступил отец Валерия Грушина Федор Иванович. Он говорил уже много слов о поддержке комсомола, протокольных. Но очень понятно объяснил, почему фестиваль так популярен: все его гости поступили бы также, как Валера.

1977 год. 10-й фестиваль

Десятый фестиваль проходил на Фёдоровских лугах и собрал 38 тысяч участников из 67 городов. «Хотим мы этого или нет, но фестиваль вырос до события всесоюзного значения», — сказал на нём председатель жюри А. Городницкий.

В честь юбилея был организован легкоатлетический пробег на 70 км. По итогам, подведённым за десять лет проведения фестиваля, в бюро находок было сдано 105 часов, 86 ножей, 74 топора, 45 плавок,97 бумажников и 56 детей. Самому юному участнику Х фестиваля исполнилось ровно две недели.

1980 год. 13-й фестиваль

Тринадцатому фестивалю не повезло. Всё было готово к проведению, даже были заготовлены памятные значки. Но прибывших гостей в центре фестивальной поляны встретила табличка: «Фестиваль отменён». Следующие шесть лет Грушинский фестиваль пребывал на нелегальных условиях полуподполья. Именно поэтому в 2023 году фестиваль только 50-й.

1985 год

1988 год. 15-й фестиваль

Число участников пятнадцатого фестиваля составило 130 тысяч участников из 134 городов. Открылся музей В. Грушина. Приезжали космонавты и участники трансарктического лыжного перехода из СССР в Канаду. Во время всего фестиваля стояла жара, но именно во время концерта пошел жуткий ливень.

1997 год. 24-й фестиваль

На двадцать четвёртый фестиваль приехало около 150 тысяч участников из 135 городов. На этом фестивале появилась новая детская эстрада — «Балалайка» (сцена, построенная на воде, по аналогии с «Гитарой»).

На Гитаре проходят финальные концерты Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

2010 год. 37-й фестиваль.

Суд поставил точку в вопросе о том, какой из фестивалей называется Грушинским. Фестиваль на Мастрюковских озёрах в итоге сменил название и отныне он называется «Всероссийский фестиваль авторской песни „Платформа“».

2013 год 40-й фестиваль

Юбилейный, сороковой Грушинский фестиваль традиционно проходил на Фёдоровских лугах. 57 тысяч участников.

2018 год 45-й фестиваль

Юбилейный, 45-й Грушинский фестиваль. На нем выступили Александр Розенбаум, Александр Городницкий, Сергей Никитин, Олег Митяев.

2019 год 49-й фестиваль

Впервые прошел после двухгодичного перерыва в привычном формате, на Поляне. Собрал более 50 тысяч человек. На фестивале впервые появилась сцена «У Грушинского костра».

2023 50-й фестиваль

Юбилейный фестиваль.

Молодых исполнителей на фестивале всегда много

Что нельзя пропустить на Грушинском фестивале

29 июня

16:05 Концерт лауреатов Детского конкурса прошлых лет

17:30 Шествие фестивальных лагерей к Главной сцене.

22:00 Песенный спектакль «Райские яблоки». К 85-летию Владимира Высоцкого

00:00 НЕОБАРДЫ. Проект Neoband

30 июня

17:30 Вадим Егоров

19:10 Анатолий Киреев.

20:00 «Атланты держат небо». Концерт к 90-летнему юбилею Александра Городницкого

21:00 Олег Митяев и группа «Ирония судьбы»

22:30 Спектакль «Сколько песен спето у твоих костров». Хроника Грушинского в событиях, песнях и лицах

00:00 Спектакль Театра Михаила Новицкого «Время Галича»

00:10 Павел Пиковский при участии хора Solaris. «Чтобы свет не погас»

1 июля

11:30 Презентация Аллеи Фестивалей

14:30 Торжественное заложение капсулы времени для будущего поколения грушинцев

15:15 Спевка у костра. Интеллектуальная бардовская игра.

16:30 Тимур Ведерников и Екатерина Котеночкина

16:50 Василий Уриевский

17:25 Роман Ланкин и Сергей Шитов

17:30 «Байки из топора». Кулинарное шоу с Тимуром Ведерниковым и гостями. Сцена «У Грушинского костра»

17:45 Галина Хомчик

18:00 «Высокая волна». Леониду Сергееву и Валерию Мищуку посвящается…

19:15 Никита Высоцкий

19:30 Проект «Поет Поляна!»

22:00 Концерт на Гитаре

2 июля

18:00 Группа Ирония судьбы

19:00 Виктор Третьяков

20:00 «Повязана поляна косынкою костра». Юрию Панюшкину посвящается

01:15 «До будущей Горы!»

Вот такой парусник строили студенты на своих турслетах

СЮРПРИЗ

Уникальный арт-объект появится на Юбилейном Грушинском фестивале - это парусник, который построит вся Поляна. Когда-то давно Валерий Грушин, человек, из дани памяти которому родился фестиваль, вместе с друзьями организовывал в родном крае туристические студенческие слеты. Ребат на них исполняли песни, общались. И была такая студенческая игра: Валерий вместе со своими друзьями Анатолием Головиным, Вячеславом Луневым, Борисом Кейльманом строили из подручных материалов корабль, который отправляли в символическое плавание. Они еще не знали, что их ждет впереди, не знали о том, что потеряют друга, а память о нем будет настолько продолжительной и масштабной, что в память о Валерке родится многолетний, известный на весь мир праздник песни!

И на 50 юбилейном Грушинском фестивале организаторы решили возродить эту традицию! Паруса, на которых душа Валерия Грушина странствует на протяжении долгих лет жизни фестиваля, воплотится в арт-объект, красивый парусник. И 1 июля он отправится в символическое плавание.

Это будет дань памяти человеку, которого вспоминает Поляна каждый год! И организаторы приглашают всех присоединиться к строительству. Вспомнить Валерия Грушина и спустить на воду парусник, как символ памяти о подвиге, о том, что всегда нужно следовать мечте!

Байки Грушинского фестиваля

На Поляне всегда идет дождь

На Грушинском фестивале обязательно идет дождь. Давние гости уверены, что это небо плачет по хорошему человеку. Даже если всю неделю до этого будет жара и засуха, то все равно, в дни фестиваля небо проронит слезинки.

- А в один год было так, что дождь шел не переставая, была серость, тоска. И мне стало так всех жалко. И я вышел перед 100 тысячами зрителей на сцену и говорю: товарищи, позвонили из Гидрометцентра, через 22 минуты дождь закончился. Сказал, стою и сам думаю: что же я ляпнул. Мне же жить осталось всего 22 минуты. Но вы не представляете…. Дождь закончился. А я потом иду по тропинке, меня обгоняет компания молодых ребят. И один говорит: «Нет, ну вы представляете, какой в Самаре точный гидромет. В Москве все время ошибаются!»

Люди здесь становятся добрее

Постоянные гости утверждают, что на Поляне люди становятся добрее. Если кто-то поскользнется в грязи – а так бывает после дождей – к нему обязательно протянутся десятки рук. Одинокого путника приютят в лагере, накормят и угостят чаем, а уж человека с гитарой будут рады видеть у любого костра.

Зрители в восторге Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как Визбор чуть не опоздал на самолет

Довольно смешной и необычный случай произошел с Юрием Визбором, который много лет, вплоть до самой своей смерти, был кумиром публики на каждом Грушинском фестивале. Именно поэтому его подолгу не отпускали со сцены, заставляя снова и снова петь свои песни.

Однажды Визбор настолько долго выступал перед слушателями, что едва не опоздал на самолет до Москвы. Когда он сходил со сцены, у него времени оставалось уже в обрез - только на то, чтобы на бешеной скорости доехать на машине до аэропорта. И тут Юрий Иосифович вдруг увидел, что за то время, пока он выступал, организаторы сложили все рюкзаки и палатки участников в гигантскую кучу. Где-то в этой куче находился и рюкзак самого Визбора, а в нем - паспорт и билет на самолет. Нечего было и думать, чтобы за немногие минуты, оставшиеся до рейса, Визбору даже при содействии помощников удалось бы в этой огромной залежи обнаружить свой рюкзак. А лететь другим рейсом он никак не мог - в Москве у него были неотложные дела.

И кто-то, видя крайнее отчаяние Юрия Иосифовича, схватил первый попавшийся под руки рюкзак и со злостью стал выбрасывать из него вещи. Визбор стал ему помогать. И тут случилось невероятное - в числе первых же вещей из рюкзака вывалились… паспорт и авиационный билет Визбора! Артист успел на самолет за пару минут до отвода трапа!

Высоцкий мог приехать на фестиваль

Владимир Семенович на Грушинском не был… Но мог туда попасть почти перед своей смертью. Однажды к нему в самолете подошла стюардесса и рассказал о фестивале и пригласила его туда. Высоцкий сказал: почему нет, зовите. Если разрешат. Борис Кейльман пошел согласовывать визит в кабинеты власти. Но услышал: «Зовите, если хотите, чтобы это был последний фестиваль». Высоцкого не позвали. Но фестиваль все равно был последний: в 1980 году решили Грушинский не проводить, чтобы не отвлекать внимание 100 тысяч зрителей от Олимпиады. И песенному празднику пришлось уйти в подполье.

Имена Грушинского фестиваля

Борис Кейльман – президент Грушинского фестиваля, друг Валерия Грушина, автор множества книг о лицах и событиях фестиваля, главный хранитель грушинской памяти и традиций.

Анатолий Головин – участник «Грушинского трио» (С Александром Исаевым и Ольгой Ермолаевой), друг Валерия Грушина, участник трио «Поющие бобры»

Юрий Визбор – добрый Бог Грушинского фестиваля автор гимна всех туристов и любителей авторской песни «Милая моя, солнышко лесное», посвящение Поляне. На фестиваль он приезжал каждое лето и тестировал тут свои новые песни.

Александр Городницкий – мэтр авторской песни в России, один из основоположников жанра, частый гость фестиваля и долгое время бессменный председатель жюри. Его песни обязаны знать наизусть претенденты на звание лауреата конкурса.

Олег Митяев – худрук фестиваля, «ребенок» Грушинского. Стал лауреатом в 1986 году. Автор песни, которая стала гимном фестиваля: «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались».

Галина Хомчик - автор-исполнитель, постоянный член жюри Грушинского фестиваля.

Володя – таинственный человек, которого каждый год ищут на фестивале, выкрикивая его имя.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Расписание электропоездов здесь

На Поляне появилась деревянная лестница с Горы Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

ЧТО ВЗЯТЬ С СОБОЙ

- палатку, спальный мешок,

- посуду и продукты,

- сертифицированные газовые баллоны для полевых кухонь,

- репелленты, средства от клещей (Поляна обрабатывается, но лучше подстраховаться),

- средства от солнца,

- дождевик,

- пенки и подстилки для того, чтобы сидеть на земле.

ЧТО ОСТАВИТЬ ДОМА

- алкогольные напитки любого рода, наркотические и токсические вещества или стимуляторы (продажа пива на торговой поляне осуществляться также не будет),

- оружие любого типа,

- огнеопасные и пиротехнические изделия, сигнальные ракеты,

- планеры, дроны, воздушные змеи,

- духовые приспособления для извлечения звуков,

- пропагандистские материалы.