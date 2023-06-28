Магнитные бури в июле 2023 в Самаре: даты, сколько баллов, как отразятся на здоровье

В июле будет пять магнитных бурь. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В июле 2023 года геомагнитное поле Земли будет тревожным. На Самарскую область обрушатся несколько бурь, одна из которых будет самой сильной и затяжной в этом году. Рассказываем в деталях, когда и какой силы будут магнитные возмущения в июле 2023 года в Самаре и как защитить от них свое здоровье.

Магнитные бури в июле 2023 в Самаре

Всего в июле ожидаются пять магнитных бурь различной интенсивности.

Первая, слабая, буря силой в 3 балла накроет нас уже 1-2 июля.

Следующее, 4-балльное, возмущение магнитосферы произойдет ночью 8 июля. Такой показатель расценивается как малая магнитная буря.

А вот третья магнитная буря вызывает серьезные опасения. Она будет длиться десять дней - с 12 по 22 июля. При этом она начнется сразу с 5-балльного возмущения - по классификации геофизиков это умеренная геомагнитная буря. А на следующий день, 13 июля, она разойдется до 6 баллов, что считается сильной магнитной бурей. Это самое сильное и самое заметное для организма возмущение в этом году.

После десятидневного шторма будут одни сутки передышки, а 24 и 25 июля Самару накроет 3-балльная буря.

И, наконец, пятая солнечная вспышка ждет нас 25 июля 2023 года. Сила бури составит 3 балла.

Как подготовиться к магнитной буре

Во время магнитных бурь недомогания могут почувствовать метеочувствительные самарцы и хроники. Но во время 6-балльного возмущения магнитосферы и здоровые в целом горожане могут почувствовать упадок сил, слабость, головные боли, учащенное сердцебиение. Может повыситься артериальное давление, а настроение испортиться без объективных на то причин.

К вспышкам на солнце можно подготовиться заранее и уменьшить негативное влияние на организм. Врачи рекомендуют избегать тяжелых физнагрузок, больше находиться на свежем воздухе, не нарушать режим сна, отказаться от изнурительных авиаперелетов, пить много чистой воды, больше есть фруктов и овощей.

Пожилым людям лучше исключить алкоголь, жирную пищу и избегать переедания. Самарцам с сердечно-сосудистыми заболеваниями следует заранее обсудить с лечащими врачами, какие препараты нужно принимать, если их, например, прихватит на рабочем месте.

При сильной магнитной активности также может сбоить техника.

Что такое магнитная буря?

Магнитная буря - возмущение геомагнитного поля длительностью от нескольких часов до нескольких суток. Оно происходит, когда на Солнце случаются вспышки, и в космическое пространство выливается плазма. Она достигает Земли в виде солнечного ветра. Под его воздействием в магнитном поле нашей планеты моментально возникает хаос. Именно поэтому техника во время магнитных бурь может сбоить, а многие люди начинают себя неважно чувствовать.