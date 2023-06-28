«С женой познакомился в морге»: врач переехал из культурной столицы в село Самарской области

Никита Воеводин переехал из культурной столицы в село Самарской области Фото: Анастасия ЗУБКОВА

Никита Воеводин родился в семье врачей. Еще будучи парнишкой он мечтал примерить белый халат. В другом амплуа Никита себя не представлял, потому после школы сразу поступил в медицинский университет в Питере. А на третьем курсе посреди учебы студент перевелся в Самару. Здесь мужчина встретил девушку мечты, женился и переехал в село Кинель-Черкассы. Сегодня Никита трудится отоларингологом сразу в двух больницах.

Врач рассказал журналисту «КП-Самара», почему он оставил неврологию и уехал из культурной столицы в село Самарской области.

Стал отцом будучи студентом

Никита поступил в медицинский университет «Реавиз» в Санкт-Петербурге еще в 2012 году. Мужчина признался: планировал стать военным врачом, но попасть в академию не получилось, не хватило баллов. Но сейчас медик ни о чем не жалеет.

- На третьем курсе я перевелся в Самару. Уже здесь получил медицинское образование. Кстати, в самарском университете я встретил свою любовь. С женой познакомились в морге, - улыбается Никита Воеводин.

Мужчина всю жизнь мечтал стать неврологом, но разговор с одним врачом полностью изменил его взгляд и влюбил в специальность лора Фото: Анастасия ЗУБКОВА

Сначала между двумя людьми была дружба, а потом любовь. В начале шестого курса студенты поженились, а в конце учебного года у пары родилась дочка. Недавно у Никиты и его супруги родилась еще одна дочка-красавица.

- Нас скрепляет не только семья и любовь, но и профессия. Моя жена тоже трудится отоларингологом.

Бросили город и переехали в село

После шести лет учебы Никита поступил в ординатуру. Прошел ее специалист на базе Самарской детской больницы имени Ивановой. Там же мужчина и остался.

- В этих стенах я и стал врачом. Проработал в больнице где-то два года как практикант и еще год уже в статусе специалиста.

В 2021 они с женой решили переехать в самое большое село Самарской области. Сегодня врачи трудятся в Кинель-Черкасской центральной районной больницы. 28-летний Никита Воеводин успевает работать сразу в двух местах.

- Свое место в детской больнице я не оставил. Пять дней я работаю в Кинель-Черкассах, а по субботам в Самаре.

Никита признался: всю жизнь он мечтал стать неврологом, но разговор с одним врачом полностью изменил его взгляд и влюбил в специальность лора. Мужчина буквально бросил заниматься неврологией и увлекся оториноларингологией.

-Я влюблен в эту профессию, в медицину. Это призвание, это смысл жизни, не иначе. К счастью, никогда не приходилось задумываться о том, что я выбрал не тот путь. Я знал, куда шел.

«Ребенок был уже синий»

Врач-лор — настоящий герой. Он не раз спасал маленьких пациентов от гибели. Хоть мужчина и скромничает, но одну историю он нам все-таки рассказал.

- Очень хорошо запомнил один случай, когда на скорой привезли ребенка с жалобами на одышку. Малыш задыхался. Честно говоря, судя по его состоянию, все было уже совсем нехорошо, ребенок приехал весь синий, - рассказывает Никита Воеводин. - Обычно в таких случаях мы назначаем пациенту рентген, но в этот раз меня осенило, что-то щелкнуло внутри. Я решил провести осмотр гортаноглотки. Оказалось, ребенок проглотил магнит в виде сердца.

Специальным оборудованием игрушку извлекли. Врачи освободили дыхательные пути и спасли жизнь малышу. Никита Воеводин сэкономил время. Вот она — врачебная чуйка.

- В этот момент выдыхаешь. Понимаешь, что работаешь не зря! Подобное в нашей профессии бывает часто. Детки глотаю монеты и вдыхают иголки. И все же работать с маленькими пациентами мне очень нравится.

Кстати, в июне Никита Воеводин принял участие в конкурсе «Герои в белых халатах-2023», в котором участвовали медики со всей Самарской области. Читатели отблагодарили любимых врачей и медицинских сестер за труд и заботу, отдав свой голос за лучшего, по их мнению, претендента на победу. Мужчина занял второе место.