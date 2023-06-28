Пережила питерские дожди, крымскую жару и сибирский холод: как раритетная электричка стала «Грушинским экспрессом»

Электричка ЭР2К 1149 обрела в Самаре родную зеленую окраску и третью жизнь. Фото: Куйбышевская железная дорога

29 июня 2023 года со станции Самара в свой первый рейс отправится «Грушинский экспресс» - электропоезд, оформленный в ретро-стиле. Однако выяснилось, что электричка не просто оформлена "под старину", но и имеет собственную удивительную историю. «КП-Самара» выяснила историю состава, который обрел новую жизнь в Самаре.

«Это — город Ленинград»

Начнем с того, что электропоезд ЭР2К 1149 — не просто современный состав, оформленный под «ретро», а реально настоящая электричка из «тех» времен. В этом году поезду исполнилось 45 лет, он был построен на Рижском вагоностроительном заводе в 1978 году. Это сейчас одна из немногих (если не единственная) советская электричка серии ЭР2 с квадратной кабиной, которая не находится в музее и не попилена на металлолом, а возит пассажиров.

В момент своего «рождения» она была зеленой (в буквальном смысле), 10-вагонной и долгое время трудилась в Санкт-Петербурге (точнее, еще даже в Ленинграде) на московском направлении Октябрьской железной дороги.

В преддверии своего 30-летия состав отправился в Москву, где прошел КРП (капитальный ремонт с продлением срока годности), то есть фактически получил вторую жизнь и вместе с ней индекс ЭР2К. Нередко во время КРП поездам придавали другую конфигурацию кабины машинистов, тем самым утрачивался аутентичный внешний вид. Составу 1149 удалось сохранить «родные» кабины в каждом из головных вагонов — во многом благодаря этому годы спустя электропоезд не пошел «под нож», а был признан историческим.

После КРП в 2008 году поезд вернулся в Санкт-Петербург, где работал уже на Ладожском и Финляндском направлениях. А спустя восемь лет в его жизни началась новая — «курортная» эпоха. Состав переехал в Крым.

Курортный роман

До возвращения в состав России в Крыму пассажиров возили древние «кругломордые» электрички допотопной серии ЭР1. Потому Крымская железная дорога отчаянно нуждалась в обновлении подвижного состава. И на помощь пришли в том числе питерские «старички» ЭР2К. Но это в Питере 38-летний поезд уже считался «пенсионером», а для Крыма в сравнении с ЭР1 он был еще в самом расцвете сил.

В Крыму будущий "Грушинский экспресс" не раз "позировал" фотографам в ярких пейзажах. Фото: Крымская железная дорога

Попав на юг, ярко-красный состав ЭР2К 1149 с гордой надписью на кабине «Крымская железная дорога» нередко «позировал» фотографам в красивых пейзажах полуострова. Более того, эта электричка оказалась одной из двух «рижанок», дольше всех задержавшихся в Крыму при дальнейшем обновлении подвижного состава. Местные ценители раритетных составов с ноткой грусти проводили сплотку из двух ЭР2К с полуострова на «материк» в 2020 году.

Ссылка в Сибирь

Из мягкого крымского климата наша героиня отправилась в самую что ни на есть суровую Сибирь, в Кемеровскую область, оказавшись приписанной к депо Новокузнецк. Судя по фото оттуда, выглядела она через пару лет там уже, мягко говоря, неважно, и, вероятно, вскоре могла бы отправиться на металлолом. Если бы не «Груша».

Новая жизнь

В 2022 году распоряжением ОАО «РЖД» составу придали статус исторического, приписали к моторвагонному депо Безымянка Куйбышевской железной дороги и отправили в Санкт-Петербург, где ему дали уже третью жизнь, отремонтировав, перекрасив в «родной» зеленый цвет и оформив в ретро-стиле как «Грушинский экспресс». Вероятно, в качестве туристического поезда он будет использоваться и по завершении Грушинского фестиваля.