Где находится Болгарка и зачем на базаре эшафот: необычные истории рынков Самары

Рынки всегда притягивали самых разных людей. Фото: Старая Самара / vk.com/starayasamara

В разные годы рынки в Самаре/Куйбышеве служили важным для города местом. Какие-то из них до сих пор работают, какие-то – почти забыты, а про какие-то и вовсе никто не помнит, кроме краеведов.

Один из тех, ко помнит, - краевед и ведущий радио «КП-Самара» Игорь Махтев. Вместе с ним вспоминаем истории и байки, связанные с рынками Самары.

На рыночной площади стоял эшафот

Торговля в Самаре началась сразу же, как появилась крепость. Первый рынок назывался Бурлацким базаром или Нижним рынком. Находился он около Волги. Второй рынок был выше, на месте современной Хлебной площади.

Оба базара не были закреплены за каким-то местом, а время от времени перемещались с места на место.

Город рос, появлялись новые рынки. Торговля началась на месте будущей Алексеевской площади (сейчас – площадь Революции). Там построили деревянные башни с часами, а еще стоял эшафот, где проводили публичные казни.

После пожара 1856 года рынок перенесли на новое место, сегодня он известен как Троицкий рынок.

Переезд рынка на Троицкую площадь привел к его росту и процветанию. Там можно было найти все: от продуктов питания до одежды и товаров ремесленников.

Троицкий рынок в начале 20 века. Фото: Старая Самара / vk.com/starayasamara

Все ходили на Болгарку

Кроме Троицкого рынка, в Самаре был еще один известный базар. В народе его называли Болгаркой. Он находился на месте нынешней Самарской площади.

Свое название рынок получил от болгарских садов, которые находились там до 1930-х годов. Болгарка была популярным местом для торговли и обмена товарами, особенно после Великой Отечественной войны, когда на рынке можно было найти практически все, от одежды до продуктов питания.

Рынки не только служили местом торговли, но и стали центрами культурной жизни города. Здесь выступали танцовщики, ставились балаганы, а на Троицком рынке даже был установлен шатер, где проводили цирковые представления.

Рынки были не только местом торговли и развлечений, они стали пристанищем для многих людей, особенно после Гражданской войны и во время голода в 1920-х годах. Бедные люди, включая инвалидов войны, собирались около рынков, чтобы продавать товары, искать работу или просто выжить. Болгарка и Троицкий рынок стали местами, где можно было поменять вещи на питание или заработать немного денег.

На рынок за книгами и дисками

Специфическим рынком был Дубковский рынок. Он отличался тем, что здесь торговали исключительно дубками - деревянными башмаками, которые в прошлом были популярным видом обуви. Этот рынок тоже имел свою особенность и привлекал покупателей, интересующихся традиционной обувью.

Существовали и другие специфические базары. Книжный рынок на улице Ленинградской в Самаре был одним из самых старых и известных книжных рынков в городе. Он появился задолго до других специфических рынков. На этом рынке торговали книгами, журналами, газетами и другой печатной продукцией. Здесь можно было найти как новые книги, так и букинистические издания.

В 80-е годы появился рынок музыкальных пластинок, который перемещался по городу, а позднее и книжный рынок начал перебираться в различные места, включая скверы и микрорайоны.

Книжный базар становился не только местом обмена книгами, но и местом продажи дисков. В то время пиратские диски и программы стали популярными, а рынок превратился в интеллектуальное место, где можно было найти различные базы данных и информацию.

С развитием интернета и онлайн-торговли роль рынков в жизни людей начала меняться. Покупательские привычки изменились, магазины стали менее посещаемыми, а люди начали делать покупки онлайн и заказывать доставку продуктов.

Популярность теряют не только рынки, но и магазины. Актуальными остаются, пожалуй, только супермаркеты.