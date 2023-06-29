Жара вернется, пойдут дожди: какая погода будет в Самаре в июле 2023

Синоптики в июле обещают жару. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На днях ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в июле 2023 года в Центральной России ожидается засуха. Ждет ли такая же участь Поволжье? Рассказываем, какая будет погода в Самаре в июле 2023 года. Данные предоставлены сервисом Gismeteo.ru

Погода в Самаре в первую декаду июля 2023

Начало месяца порадует горожан зноем. Первые два дня будут нежаркими: до +23 градусов днем, зато потом столбик термометра будет показывать до +31 градуса днем. Будет преимущественно солнечно. При этом в семь дней из десяти возможен дождь. 8 и 9 июля 2023 года прогнозируется гроза. По ночам можно будет передохнуть от пекла: +16...+20 градусов.

Погода в Самаре на вторую декаду июля 2023

Вторые десять дней в Самаре полностью будут жаркими. Температура воздуха будет колебаться в пределах +25...+30 градусов днем. Пять дней из десяти могут быть дождливыми, впрочем, осадки будут не интенсивные.

Погода в Самаре на третью декаду июля 2023

Это будет самая прохладная часть месяца. С 20 по 26 июля 2023 года будет еще жарко: в некоторые дни воздух прогреется до +32 градусов. Начиная с 27 июля дневная температура начнет падать. В последние три дня месяца днем ожидаются всего +16...+19 градусов и дожди, а ночью похолодает до +9...+14 градусов.

Напоминаем, что точность долгосрочного прогноза погоды составляет 60-70%.