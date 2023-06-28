Платят и идут на риск: почему на турнире в Самаре погиб триатлонист и можно ли обеспечить безопасность спортсменов

Андрей Смагин погиб на соревнованиях по триатлону в Самаре. Фото: соцсети Андрея Смагина

В июне 2023 на соревнованиях по триатлону в Самаре погиб спортсмен из Екатеринбурга. Молодой здоровый мужчина – 37 лет, самый расцвет сил! – прыгнул в Волгу и не вынырнул обратно. На этих же соревнованиях одному из участников стало плохо на финише бегового этапа – мужчину увезли в больницу на скорой. А на велосипедном этапе один из участников столкнулся с выехавшим на трассу нетрезвым самокатчиком и разбил дорогущий велосипед за 9 тысяч евро. При этом участники на таких турнирах платят немалые вступительные взносы, но, как выяснилось, безопасность это вовсе не гарантирует. Почему так получается, кто отвечает за риски и зачем участники подвергают себя такому риску, разбирались журналисты «Комсомолки».

Прыгнул в воду и пропал

37-летний Андрей Смагин приехал в Самару из Екатеринбурга, чтобы принять участие в соревнованиях по триатлону Ironstar Olympic. Триатлон – вид многоборья, его участники должны покорить дистанции в велогонке, плавании и пробежать легкоатлетический кросс. Опытные спортсмены говорят – нагрузка на организм здесь в разы сильнее, чем в каждом из этих видов спорта в отдельности, поэтому триатлон считается одной из самых сложных и опасных дисциплин.

Трагедия произошла во время прохождения первого - водного - этапа. Спортсмены должны были нырнуть в Волгу с баржи и преодолеть дистанцию в полтора километра в холодной речной воде. Андрей прыгнул в воду вместе со всеми. И больше не вынырнул – тело мужчины обнаружили водолазы лишь спустя несколько часов. Пропажу спортсмена заметили не сразу.

- В первом этапе соревнований принимали участие десятки спортсменов. Организаторы заметили отсутствие одного из участников только когда начался второй этап – велопробег на 40 км, - рассказал журналисту «КП-Самара» собственный источник. - После первого этапа на технической точке спортсмены переоделись из гидрокостюмов, взяли свои подготовленные велосипеды и продолжили проходить дистанцию. В какой-то момент организаторы заметили на стоянке нетронутый велосипед и вещи одного из спортсменов – тогда все поняли, что случилась беда.

«На опасных участках никто за пловцами не следил»

Участники этих соревнований вспоминают: водная трасса была не просто сложной, а по-настоящему опасной.

- На мой взгляд, организаторы недостаточно ответственно отнеслись к водному этапу, - поделился с «КП-Екатеринбург» один из участников. - Во время моего старта было очень сильное течение, дул мощный ветер: участников знатно сносило, как и баржу, и буи. Сначала участников отправили плыть против течения, а это значило, что их запросто могло занести под буй. Правда, погибший спортсмен стартовал утром, когда ветер был еще не очень сильным, но течение все равно было мощное

Спортсмен объяснил, что участок трассы, на котором атлета может занести под буй, наиболее опасен. Проплыть под ним участник не сможет из-за тросов, сверху находится сам буй, а по сторонам – другие участники. В суматохе и спешке спортсмен легко может нахлебаться воды и утонуть.

- Я сам на этом старте оказался в такой ситуации - наглотался воды, а когда вынырнул – запаниковал. Спасателей в этот момент рядом не оказалось. Сходить с дистанции я не собирался и сумел взять себя в руки. Но обратил внимание, что на опасных участках никто не наблюдал за пловцами, - вспоминает триатлонист.

Андрей был опытным спортсменом. Фото: соцсети Андрея Смагина

«Об опасности предупреждаем, но решение спортсмены принимают сами»

Но Андрей Смагин занимался триатлоном уже 10 лет, был опытным спортсменом и участвовал в подобных стартах много раз. Неужели он мог поддаться панике при массовом старте? Эксперты считают, что причиной его гибели мог стать сбой в организме. Хотя температура воды в Волге в тот день была не экстремально низкой, однако при резком погружении у спортсмена мог произойти спазм гортани или рефлекторная остановка сердца.

- Триатлон – это один из самых опасных видов спорта. Здесь человек находится на грани своих возможностях, испытывая свой организм. Не каждый сможет преодолеть такую дистанцию, нужна не только отличная физическая подготовка, но и отменное здоровье, - рассказал журналисту «КП-Самара» чемпион России по триатлону, паралимпиец Андрей Буков. - В триатлон идут закаленные люди, которые уже много лет занимаются плаванием, бегом или велосипедным спортом. Но из-за высоких физических нагрузок реакция организма может быть непредсказуемой.

Организаторы соревнований уверяют: мол, они предупреждают спортсменов обо всех опасностях, но решение те принимают сами.

- Все службы безопасности сработали оперативно и предприняли необходимые меры по спасению атлета. Но, к сожалению, спасти молодого человека не удалось. В ближайшее время мы получим официальную информацию о причинах смерти участника. Близким погибшего мы окажем полное содействие во всех вопросах, - сообщил исполнительный директор фестиваля Ironstar Olympic Samara 2023 Владимир Шейкин.

Недешевое удовольствие

Ironstar – соревнования коммерческие. Такие же, как и многие подобные турниры по всей стране. Стоимость участия в таких соревнованиях варьируется от 10 до 25 тысяч рублей на каждого атлета. Организаторы разработали многоуровневую ценовую политику: как только слоты по минимальной цене выкупаются, цена повышается. По информации с сайта сейчас дешевые слоты уже раскуплены даже на соревнования, которые пройдут в октябре. Кроме того, участник должен приобрести себе инвентарь - гидрокостюм, велосипед, спортивный костюм и т.д. А ведь до места соревнований еще надо доехать. В итоге участие в турнире влетает в копеечку. Но несмотря на это многие стремятся сюда попасть.

- Соревнования по триатлону технически сложные в проведении и проходят нечасто. Но спортсменам необходимы тренировки, турниры, первенства, чтобы поддерживать свою физическую форму и мотивацию. Поэтому многие стремятся попасть на такой формат турнира, даже ездят в другие города, - отмечает Андрей Буков.

Подготовка коммерческих состязаний целиком ложится на плечи организаторов. Местные власти и ведомства лишь разрешают перекрыть движение на нужном участке, обеспечивают запрошенное количество спасателей на воде и на суше, патрули полиции и бригады скорой помощи.

- В России много стартов по триатлону, стоимость варьируется от дистанции и уровня соревнований, - рассказывает руководитель Школы спорта для взрослых I Love Supersport Николай Картаев. - Цена начинается от 2000 рублей. В подготовке к старту задействована большая команда, которая работает целый год. На самом старте привлекаются временные рабочие, а также службы МВД , МЧС, медики, коммунальщики и т.д. Кроме того, идет реклама в медиапространстве. На все это требуются деньги. Ну и прибыль организаторов никто не отменял.

Без разрядов и денежных призов

Что же получается – принять участие в соревнованиях с серьезной нагрузкой и сложными дистанциями может кто угодно на свой страх и риск?

- Это не так, - уверяет PR-менеджер проекта Ironstar Елена Еремичева. – Для участия в соревнованиях спортсмен должен иметь лицензию триатлета-любителя Федерации триатлона России и пройти медкомиссию с заключением врача о состоянии здоровья. Проведение соревнований всегда согласовывается с администрацией города. В этом году вместе с нашим турниром в Самаре проходило первенство по триатлону. Зачастую в городах так и проводят местные соревнования. Это сделано для удобства, ведь во время турнира необходимо перекрывать водные и дорожные пути. А на водном этапе соревнований на Волге, спасатели, сотрудники МЧС и каякеры работали даже в большем количестве, чем это требуется обычно.

Кстати, в коммерческих турнирах нет никаких денежных призов, участникам даются только памятные медали о прохождении дистанции, подарки от спонсоров и другие памятные сувениры. Звания и разряды (например, мастера спорта) также можно получить только на официальных соревнованиях. Тем не менее, атлеты снова и снова подают заявки на коммерческие турниры – чтобы рискнуть и испытать себя.

КОМПЕТЕНТНО

«Сами идут на риск ради самосовершенствования»

Николай Картаев, руководитель Школы спорта для взрослых I Love Supersport

- Триатлон считается опасным видом спорта из-за высокой нагрузки на сердце и легкие, а также из-за возможности травмироваться в результате падений на велосипеде или других несчастных случаев. И участники об этом прекрасно знают и осознают риски, они ведь взрослые люди и принимают решение самостоятельно. При должной подготовке, в техническом и физиологическом плане, любители справляются с этими нагрузками. Многие занимаются триатлоном как раз из-за его сложности и высоких требований: это настоящий вызов для самосовершенствования.

«Безопасность – забота организаторов»

Александр Ушаков, ответственный за безопасность международной серии заплывов X-WATERS, профессиональный спасатель

- За безопасность соревнований ответственность несут организаторы. Обязательно должен быть составлен план безопасности с учетом статистики. Анализируются условия в акватории, особенности погоды, обязательно просчитываются все подъездные пути для машин скорой помощи. Этот план утверждается с госструктурами, налаживается взаимодействие с полицией, ГИМС, речным флотом, спасательными и водолазными службами. В плане указывается не только маршрут движения спортсменов, но и обозначаются наиболее опасные участки, точки установки СМП, резервный финиш на случай форс-мажоров и т.д. Каждому специалисту из службы организаторов надо объяснить, как он должен действовать в той или иной форсмажорной ситуации. Например, на прошлогоднем массовом заплыве у нас дежурили три катера ГИМС, две лодки от МВД, три автомобиля скорой помощи плюс с дополнительными волонтерами, шесть спасательных лодок с резиновым бортом, восемь лодок со спасателями ВСКС и отряда «Рысь», 30 лодок для эвакуации с матросами-волонтерами. Итого: 51 лодка, 3 бригады скорой помощи и не менее 105 человек. Возможно, если бы на заплыве было больше спасателей, спортсмен остался бы жив.

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