Вместо складов, мусора и железной дороги: 66 лет назад в Куйбышеве началась история легендарной набережной

1-я очередь волжской набережной в Самаре - одна из самых спокойных и малолюдных Фото: Евгений ЕГОРОВ

Первая достопримечательность Самары, о которой всегда говорят и коренные жители, и гости города, - это знаменитая волжская набережная. Сейчас она насчитывает четыре очереди, и в планах — строительство пятой. А началось все с открытия первой очереди 66 лет назад, 28 июня 1957 года.

Не запутаться в нумерации

Многие горожане и тем более приезжие не слишком разбираются в нумерации очередей набережной, деля ее на «старую», «новую» и «у Ладьи». Причем всю «старую» набережную вдоль улицы Максима Горького считают первой очередью. Между тем как она объединяет в себе первую и, как ни странно, третью очереди. Причем третья очередь, которая стала частью «старой» набережной, на самом деле новее «новой» набережной, то есть второй очереди, длящейся вдоль Волжского проспекта. Запутались?

Действительно, на глаз и не зная истории, невозможно определить то место, где, оказывается, заканчивается первая очередь набережной и начинается третья. Путаницу вносят и исторические сведения, гласящие, что первая очередь была выстроена от Вилоновского спуска до речного вокзала, а это в нынешних реалиях и есть вся «старая» набережная.

Но дело в том, что в 1957 году речной вокзал находился в другом месте, а именно под Некрасовским спуском. Здесь и проходит, таким образом, невидимая ныне граница между первой и третьей очередью.

Железная дорога там, где пляж

Сложно теперь представить, но до второй половины 50-х годов XX века берег Волги в Самаре/Куйбышеве был вовсе не местом прогулок и купаний, а, по сути, промзоной. Здесь были многочисленные причалы, склады с мешками, бревнами, валялся мусор, стекло и т. п. Что до революции, что после, по свидетельствам современников, сюда страшно было спускаться порядочному гражданину.

Известно, кстати, что именно на берег Волги свозили грузовиками грунт, вынимаемый из-под земли при строительстве бункера Сталина. В это трудно поверить, но прямо по береговой полосе — там, где теперь раскинулись знаменитые волжские песчаные пляжи, проходила… промышленная железнодорожная ветка, примерно до территории нынешнего «КинАПа».

На месте нынешних шикарных пляжей когда-то проходила промышленная ветка железной дороги Фото: Евгений ЕГОРОВ

- Благоустройство города с его волжского фасада резко отставало от насущных запросов трудящихся. Растущему и развивающемуся городу была нужна не такая набережная, какой она выглядела даже в начале 50-х годов. И вот в ноябре 1953 года, выполняя волю горожан, исполком городского Совета депутатов трудящихся приступил к ее благоустройству, - писала газета «Волжская коммуна» 29 июня 1957-го в материале, посвященном открытию первой очереди.

На самом деле благоустройство началось еще в самом конце 30-х годов. Береговую полосу зачистили от многочисленных сараев, гаражей, палаток, складов (надо полагать, их хозяева были не в восторге, но вряд ли смели возражать), убрали мусор и обустроили пляж. Но в дальнейшие планы вмешалась война.

Когда же строительство набережной было возобновлено, вышло хрущевское постановление о борьбе с излишествами в архитектуре и строительстве. И многое из замышлявшегося не было реализовано. Потому первая очередь набережной выглядит наиболее скромной из всех.

Два километра лестниц

Основная ее «роскошь» заключалась в строительстве подпорной стенки из серого уральского гранита. Благодаря этой стенке удалось увеличить ширину бульвара, отделенного от берега ажурным чугунным парапетом. Как писали газеты, общая длина всех лестниц набережной составила около двух километров.

Центральным спуском к этой набережной считался Красноармейский, вдоль парка имени Горького (ныне и прежде — Струковский сад). Под Некрасовским спуском подпорная стена резко закруглялась, делая поворот вверх на 90 градусов, и здесь набережная заканчивалась, а дальше уже шла территория старого деревянного, но очень красивого и помпезного речного вокзала. Ныне об этом повороте ничто не напоминает, а о старом речном вокзале — только скверики перед ним, ставшие частью третьей очереди.

Поначалу 1-я очередь набережной заканчивалась на Некрасовском спуске

«Там, где клен шумит»

При открытии первую очередь набережной украшали многочисленные гипсовые фигуры рабочих, но ни одна из них не сохранилась — во всяком случае, на самой набережной. Теперь здесь не слишком много скульптурных форм, о которых мало кто знает даже из местных жителей. Так, на Красноармейском спуске стоит фигура Петра Алабина (на постаменте, изначально предназначавшемся для памятника князю Засекину). А ниже, в прогулочной зоне — памятник клену, который «шумит над речной волной» из знаменитой песни ВИА «Синяя птица».

Даже во времена засилья шашлычных на набережной в девяностые-нулевые годы именно эта часть променада была наименее «нашпигована» подобными заведениями.

Нынешняя первая очередь волжской набережной в Самаре — пожалуй, самый спокойный ее участок. Здесь хорошо просто неспешно прогуливаться, вечерами любоваться волжскими закатами, а в темное время суток — смотреть, как в водной глади отражаются огоньки с Прорана.