В пределах Самары цена на билет вырастет до 25 рублей. Фото: Анастасия ФИЛАТОВА

Через два дня жителям Самарской области придется больше платить за проезд в пригородных поездах. Об этом сообщила Самарская пригородная пассажирская компания. Рассказываем о повышении стоимости проезда в электричках в Самаре с 1 июля 2023.

Стоимость проезда в электричках в Самаре с 1 июля 2023

Цена билета на электрички в пределах Самары на участках Самара - Зубчаниновка, Мирная – Самара - Конструкторская, Самара - Конструкторская, Самара - Ягодная вырастет с 23 до 25 рублей, независимо от способа оплаты.

На других направлениях после изменения тарифа стоимость проезда составит 17 рублей за первые 10 км пути и 1,67 рублей за каждый последующий километр. Тут платить безналом окажется чуть выгоднее: 17 рублей за первые 10 км пути и 1,6 рублей за каждый последующий километр.

Стоимость проезда в электричках в Самарской области с 1 июля 2023

Тарифы на скорый поезд «Ласточка» на тех же самых участках будут выше: 44 рубля за наличку и по безналу, в пределах первых 10 км пути – 23 рубля, за каждый последующий километр – по 2,3 рубля. Стоимость провоза мелких домашних животных, собак и птиц будет составлять 25% от стоимости полного билета по маршруту поездки.